Live TV

Cum se simte Donald Trump: starea de sănătate a liderului american, potrivit celui mai recent raport medical. Cu ce s-a vaccinat recent

Data actualizării: Data publicării:
U.S. President Trump makes an announcement about lowering U.S. drug prices, in Washington
Donald Trump Foto: Reuters

Donald Trump se află într-o „stare de sănătate excelentă”, conform raportului medical al preşedintelui SUA, publicat vineri după un control medical de rutină, informează agenţiile de presă internaţionale. Republicanul în vârstă de 79 de ani a fost supus celui de-al doilea control medical de la întoarcerea la Casa Albă în ianuarie, la Spitalul Militar Walter Reed, de lângă Washington.

În timpul acestei examinări, s-a stabilit că vârsta sa cardiacă este „cu aproximativ 14 ani mai mică decât vârsta sa cronologică”, conform raportului medical de doar câteva paragrafe, furnizat de purtătorul său de cuvânt.

„Preşedintele Donald Trump continuă să aibă o sănătate excepţională, cu performanţe cardiovasculare, pulmonare, neurologice şi fizice bune”, continuă documentul semnat de medicul prezidenţial american, Sean Barbabella, potrivit Agerpres.

De asemenea, Barbabella a precizat că preşedintele a fost vaccinat antigripal şi a primit o doză de rapel cu vaccinul anti-COVID-19 „în pregătirea călătoriilor internaţionale”, în contextul în care secretarul său pentru sănătate, RFK Jr., cunoscut pentru scepticismul său faţă de vaccinuri, a restricţionat accesul la vaccinurile COVID-19.

Acest „control medical anual de rutină”, anunţat miercuri de Casa Albă, vine după un control medical la care republicanul a fost deja supus în aprilie, în timpul căruia medicul preşedintelui anunţase că Trump se află într-o stare de sănătate foarte bună.

FILE PHOTO:Bahrain's Crown Prince and Prime Minister Salman bin Hamad Al Khalifa visits Washington, D.C.
Gleznele umflate al președintelui Trump și machiajul de pe mâna dreaptă Foto: Reuters


Donald Trump, cel mai în vârstă preşedinte care a fost învestit în funcţie în Statele Unite, nu a scăpat de întrebări şi speculaţii despre sănătatea sa, deşi acestea sunt departe de a atinge intensitatea celor cu care s-a confruntat predecesorul său, democratul Joe Biden.

Miliardarul a fost văzut cu vânătăi pe mâna dreaptă. Fotografii recente îl arată purtând un strat gros de machiaj pe această zonă.

Casa Albă a susţinut în iulie că vânătăile sunt o consecinţă a „strângerilor de mână frecvente” şi a utilizării aspirinei ca tratament cardiovascular standard.

Administraţia americană a dezvăluit, de asemenea, că Donald Trump suferă de insuficienţă venoasă cronică, o afecţiune răspândită şi benignă, care în cazul său se manifestă în special prin umflarea gleznelor. 

Citește și:

ANALIZĂ „Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
anderson
1
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în...
mircea cartarescu portret
2
Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce a fost anunţat Premiului Nobel pentru Literatură
viktor orban
3
Viktor Orban a petrecut într-un local din Cluj. Liderul maghiar a cântat alături de...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
4
Cât ar rezista România în fața unui atac rusesc. Șeful Armatei arată care este cel mai...
ciprian ciucu in studioul digi24
5
Ciprian Ciucu: CCR nu poate guverna România la nesfârșit. Ei tind să pice aceste reforme...
Întrebat de Cristi Chivu, Zlatan Ibrahimovic nu s-a abținut
Digi Sport
Întrebat de Cristi Chivu, Zlatan Ibrahimovic nu s-a abținut
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
2016-12-14T000000Z_87408851_RC1A0054AA40_RTRMADP_3_USA-TRUMP-TECHNOLOGY
„Legionarii Antihristului”. Semnele instalării unui guvern mondial...
Bucharest, Romania. 6th Oct, 2025: Ludovic Orban (L) was officially appointed today, October 6th, 2025, as Presidential Adviser for Domestic Policy by Romanian President Nicusor Dan (R). - FILE PHOTO: (Bucharest, Romania. 17th Mar, 2024) Ludovic Orban (
Ludovic Orban dezvăluie cum este să aibă șef: „Nu prea sunt obișnuit...
zaporojie
Rusia atacă intens regiunea Zaporojie. Peste 670 de lovituri în doar...
one red wind sock and dramatic sky
Cod galben de vânt puternic și viscol, în weekend. Val de aer polar...
Ultimele știri
De ce a ieșit Sorin Grindeanu din sală când s-a intonat Imnul Secuiesc la Congresul UDMR. Liderul PSD a explicat decizia
Tensiuni între Zelenski și primarul Kievului, după atacurile rusești. Ce îl nemulțumește pe președintele Ucrainei
Ludovic Orban nu exclude o rupere a Coaliției: Fiecare partid își face jocurile. Uneori, PSD se comportă ca și cum ar fi din Opoziție
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
donald trump
Maria Corina Machado l-a sunat pe Donald Trump. Ce i-a spus laureata premiului Nobel pentru Pace liderului SUA
U.S. President Donald Trump attends a cabinet meeting, at the White House in Washington, D.C.,
Donald Trump impune taxe vamale suplimentare de 100% Chinei, de la 1 noiembrie. Care e motivul
United States and Israel flags projected on the walls of the Old city of Jerusalem
Noul Orient Mijlociu: cinci realități relevate de planul lui Trump pentru Gaza și ce șanse mai are soluția celor două state (WP)
Vladimir Putin
Putin spune că Moscova este gata să efectueze teste nucleare: Rusia este angajată într-o cursă a înarmării cu marile puteri
UK Hosts President Trump And First Lady Melania Trump For State Visit - Day Three
Proiectul grandios plănuit de Trump la Washington. Președintele SUA, inspirat de împăratul Napoleon Bonaparte
Partenerii noștri
Pe Roz
Julia Roberts, despre începutul la Hollywood: Am întâlnit oameni cruzi. Nu am pășit în această carieră cu...
Cancan
BREAKING | Marinela Chelaru a murit la 66 de ani
Fanatik.ro
S-a aflat câți bani a plătit Gigi Becali pentru cele 3 tone de brânză de la nunta lui George Simion. Puțini...
editiadedimineata.ro
O nouă descoperire împotriva căderii părului
Fanatik.ro
Cum a ajuns să arate Rafael Nadal, la 10 luni de când s-a retras. „Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu el?”
Adevărul
Latura întunecată a celui mai faimos geniu al secolului XX. Amănuntele șocante despre cum se comporta cu...
Playtech
Ce înseamnă „N” pe telefon și de ce apare din când în când. Funcția discretă pentru plăți și transfer rapid...
Digi FM
Andrea Bocelli a stârnit o licitație aprinsă. Cât a plătit un fan pentru bilete la concertul artistului, o...
Digi Sport
Motivul pentru care Rafael Nadal a ajuns "de nerecunoscut", la mai puțin de 1 an de la retragere
Pro FM
CRBL și iubita tinerică se gândesc la nuntă? "Credeți că ea nu vrea rochia albă sau să fie mămică?"
Film Now
Channing Tatum, sincer despre perioada în care a fost stripper: "Era aproape ca un spectacol de clovni. Nu e...
Adevarul
Autostrada Sibiu - Făgăraș prinde contur. Punctul sensibil al drumului de la poalele Făgărașului
Newsweek
Casa de Pensii, mesaj tăios: Procesele pentru bani în plus la grupe de muncă nu au șanse
Digi FM
Michael Douglas, topit după soția lui și la 25 de ani de la nuntă: "Sunt înnebunit după ea"
Digi World
Cum să devii o persoană matinală, potrivit științei. Ce este cronotipul și de ce contează
Digi Animal World
Pasagerii unui tren din Anglia, șocați când au văzut cu cine călătoreau în vagon. Creatura a mers cu ei...
Film Now
Soarele, marea și Eva Longoria în costum de baie. Actrița de 50 de ani, strălucitoare și bine dispusă, la...
UTV
Doina Teodoru, surprinsă de paparazzi alături de un nou bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu