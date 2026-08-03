Președintele american Donald Trump a declarat, luni, că „imigrația ilegală omoară Europa” și că situația din SUA, pe vremea când democrații „aveau granițele deschise”, era „mult mai rea” decât afluxul masiv de migranți în enclava spaniolă nord-africană Ceuta, potrivit La Vanguardia.
„Imigrația ilegală în Europa trebuie oprită. Cunosc Europa mai bine decât oricine, mai bine decât cei care o conduc și am relații excelente acolo. Două lucruri omoară Europa. Primul este imigrația. Al doilea este energia”, a declarat Trump presei în Biroul Oval.
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„Când am văzut ce s-a întâmplat în Spania, mi-am spus că avem o versiune a acestui lucru, probabil mult mai rea. Am permis intrarea a 25 de milioane de oameni sub conducerea lui Joe Biden și a democraților. Am avut granițe deschise, iar țări din întreaga lume au trimis în țara noastră oameni pe care nu-i doreau”, a declarat el.
Președintele SUA se laudă că are „cea mai bună graniță”
Trump s-a lăudat că țara sa are în prezent „cea mai bună graniță” prin care „nicio persoană nu a intrat” în ultimele 15 luni, după ce a înăsprit politicile de imigrație cu deportări în masă, restricții privind vizele și securizarea frontierelor.
Liderul de la Casa Albă consideră că „imigrația este o problemă incredibilă pentru Europa” pentru că permite „să intre oameni care, în multe cazuri, nu vor contribui cu nimic pozitiv”, o poziție împărtășită de mai mulți membri ai cabinetului său, inclusiv de vicepreședintele JD Vance și de secretarul de Stat Marco Rubio.
De asemenea, el i-a acuzat pe „mulți dintre ei (migranți)” că au comis „mai mult de o crimă”: „Vom ajunge la fel dacă îi vor pune la putere pe acei nebuni pe care îi văd candidând pentru funcții publice”, a avertizat el.
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Președintele SUA a declarat că „îi pare foarte rău” pentru ceea ce se întâmplă în Europa atât în ceea ce privește migrația, cât și energia.
„Sunt centrale eoliene peste tot. Cu morile de vânt, pierzi totul. Orice țară care investește în mori de vânt este o ratată. Așa este, trebuie doar să te uiți: dacă au mori de vânt, sunt ratați, pentru că pierd bani cu ele”, a afirmat el.
Editor : Ș.R.