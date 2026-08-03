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Video „Cunosc Europa mai bine decât oamenii care o conduc”, spune Trump, care avertizează că două lucruri „omoară” continentul

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Silhouette profile of the United States president Donald Trump on the left against a burning, torn and distressed European Union flag
Siluetă a lui Donald Trump cu steagul UE în flăcări. Foto: Profimedia
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Din articol
Președintele SUA se laudă că are „cea mai bună graniță”

Președintele american Donald Trump a declarat, luni, că „imigrația ilegală omoară Europa” și că situația din SUA, pe vremea când democrații „aveau granițele deschise”, era „mult mai rea” decât afluxul masiv de migranți în enclava spaniolă nord-africană Ceuta, potrivit La Vanguardia.

„Imigrația ilegală în Europa trebuie oprită. Cunosc Europa mai bine decât oricine, mai bine decât cei care o conduc și am relații excelente acolo. Două lucruri omoară Europa. Primul este imigrația. Al doilea este energia”, a declarat Trump presei în Biroul Oval.

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„Când am văzut ce s-a întâmplat în Spania, mi-am spus că avem o versiune a acestui lucru, probabil mult mai rea. Am permis intrarea a 25 de milioane de oameni sub conducerea lui Joe Biden și a democraților. Am avut granițe deschise, iar țări din întreaga lume au trimis în țara noastră oameni pe care nu-i doreau”, a declarat el.

Președintele SUA se laudă că are „cea mai bună graniță”

Trump s-a lăudat că țara sa are în prezent „cea mai bună graniță” prin care „nicio persoană nu a intrat” în ultimele 15 luni, după ce a înăsprit politicile de imigrație cu deportări în masă, restricții privind vizele și securizarea frontierelor.

Liderul de la Casa Albă consideră că „imigrația este o problemă incredibilă pentru Europa” pentru că permite „să intre oameni care, în multe cazuri, nu vor contribui cu nimic pozitiv”, o poziție împărtășită de mai mulți membri ai cabinetului său, inclusiv de vicepreședintele JD Vance și de secretarul de Stat Marco Rubio.

De asemenea, el i-a acuzat pe „mulți dintre ei (migranți)” că au comis „mai mult de o crimă”: „Vom ajunge la fel dacă îi vor pune la putere pe acei nebuni pe care îi văd candidând pentru funcții publice”, a avertizat el.

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Președintele SUA a declarat că „îi pare foarte rău” pentru ceea ce se întâmplă în Europa atât în ​​ceea ce privește migrația, cât și energia.

„Sunt centrale eoliene peste tot. Cu morile de vânt, pierzi totul. Orice țară care investește în mori de vânt este o ratată. Așa este, trebuie doar să te uiți: dacă au mori de vânt, sunt ratați, pentru că pierd bani cu ele”, a afirmat el. 

Editor : Ș.R.

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