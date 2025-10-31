Live TV

Data publicării:
Donald Trump
Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Profimedia

Preşedintele american Donald Trump a reafirmat vineri că SUA vor relua testele nucleare, dar nu a răspuns direct când a fost întrebat dacă acestea vor include testele nucleare subterane tradiţionale, obişnuite în timpul Războiului Rece, relatează Reuters.

Veţi afla foarte curând, dar vom face nişte teste, a declarat Trump reporterilor de la bordul Air Force One în timp ce zbura spre Palm Beach, în Florida, întrebat despre testele nucleare subterane.

Alte ţări fac asta. Dacă ele o fac, o vom face şi noi, bine?, a spus Trump.

Joi, Trump a declarat că a ordonat armatei americane să reia imediat procesul de testare a armelor nucleare, după o pauză de 33 de ani, o mutare care a părut a fi un mesaj către puterile nucleare rivale China şi Rusia.

Trump a făcut acest anunţ surpriză pe Truth Social în timp ce se afla la bordul elicopterului său Marine One, în drum spre Busan, în Coreea de Sud, pentru a se întâlni cu preşedintele chinez Xi Jinping pentru o sesiune de negocieri comerciale.

Nu a fost clar dacă Trump se referea la teste nucleare explozive, care ar fi efectuate de Administraţia Naţională pentru Securitate Nucleară, sau la testele de zbor de rachete cu capacitate nucleară, menţionează Reuters.

Nicio putere nucleară - în afară de Coreea de Nord, cel mai recent în 2017 - nu a efectuat teste nucleare explozive în ultimii peste 25 de ani.

Citește și Șoigu amenință SUA după ce Trump a ordonat reluarea testelor nucleare: „Nu ne-am dori ca stabilitatea să se deterioreze”

