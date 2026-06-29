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Curtea Supremă a SUA a respins recursul lui Donald Trump împotriva unei condamnări pentru agresiune sexuală

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Donald Treump. Foto: GettyImages
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Din articol
Trump a susţinut că nu o cunoaşte pe Carroll, și ea oricum nu este „genul lui”

Curtea Supremă a SUA a refuzat luni să admită examinarea recursului formulat de preşedintele Donald Trump împotriva condamnării sale într-un proces civil la plata unor daune morale de 5 milioane de dolari către scriitoarea fostă jurnalistă Jean Carroll, care l-a acuzat de agresiune sexuală şi defăimare, relatează agenţiile AFP şi EFE.

Anunţul judecătorilor instanţei supreme nu a fost însoţit de o motivare. Dar, prin refuzul examinării recursului, hotărârea deja pronunţă în apel de o instanţă inferioară rămâne definitivă.

Potrivit versiunii lui Jean Carroll, acum în vârstă de 82 de ani şi care a fost jurnalistă la revista de modă „Elle”, Trump ar fi violat-o în anul 1996 într-o cabină de probă a unui magazin din Manhattan. Însă actualul preşedinte a susţinut că acuzaţia este o farsă şi a negat inclusiv că ar fi cunoscut-o vreodată pe Jean Carroll.

Trump fost condamnat în luna mai 2023 la plata a cinci milioane de dolari către reclamantă, dar a formulat recurs. Instanţa care a judecat recursul nu a probat infracţiunea de viol, dar a menţinut sentinţa anterioară şi i-a dispus lui Trump să-i plătească lui Jean Carroll 2,02 milioane de dolari pentru agresiune sexuală şi 2,98 de milioane pentru defăimare.

În lipsa probelor, instanţa s-a bazat pe o înregistrare audio apărută în campania electorală pentru alegerile câştigate de Trump în 2016 şi în care el s-a lăudat că a agresat sexual femei. Coroborând această înregistrare cu acuzaţii asemănătoare formulate de alte două femei, Jessica Leeds şi Natasha Stoynoff, tribunalul a estimat rezonabil să considere că Trump „s-a comportat într-o manieră similară cu alte femei, un tipar de contacte fizice abrupte şi neconsimţite faţă de femei pe care abia le cunoştea”.

Trump a susţinut că nu o cunoaşte pe Carroll, și ea oricum nu este „genul lui”

Într-un proces separat, deschis de Jean Carroll împotriva lui Donald Trump tot pentru defăimare pe acelaşi subiect, după ce el a continuat să nege faptele chiar şi după verdictul din primul proces, actualul preşedinte a fost condamnat în ianuarie 2024 să-i plătească reclamantei o despăgubire încă şi mai mare, de 83,3 milioane de dolari, hotărâre de asemenea confirmată în apel.

Trump a susţinut la ambele procese că nu o cunoaşte pe Carroll, că ea oricum nu este „genul lui”, că este „nebună” şi că a fabricat acuzaţiile de viol pentru a-şi promova cartea de memorii, notează sursele citate de Agerpres.

Între timp, după ce Trump a revenit la Casa Albă, Departamentul de Justiţie al SUA a deschis o anchetă penală împotriva lui Jean Carroll, potrivit relatărilor din luna mai ale mai multor mass-media americane. Ancheta urmăreşte să stabilească dacă autoarea a minţit sub jurământ în depoziţiile din cele două procese civile pe care le-a deschis împotriva preşedintelui, au relatat CNN şi New York Times, citând surse apropiate cazului.

Potrivit CNN, procurorii se bazează pe o declaraţie în care Jean Carroll a susţinut că nu a primit nicio finanţare externă, dar ulterior s-a confirmat că miliardarul Reid Hoffman i-a plătit o parte din cheltuielile de judecată.

Editor : Liviu Cojan

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