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Curtea Supremă a SUA permite, pentru moment, deportarea rapidă a imigranților către alte țări decât cele de origine

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US Southern Border Immigration
Migranți din America Centrală și de Sud pe străzile din El Paso, Texas, în fața Bisericii Catolice „Sacred Heart”. Foto: Chris Hardy / Zuma Press / Profimedia
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Administrația Trump poate relua deportarea rapidă a imigranților către alte țări decât cele de origine, a decis marți Curtea Supremă a SUA. Instanța a anunțat de asemenea, că va audia în decembrie argumentele privind legalitatea politicii administrației Trump de a-i deporta rapid pe imigranți către alte țări decât cea natală, informează The New York Times.

Deși judecătorii au deschis calea, deocamdată, pentru continuarea expulzărilor rapide, Curtea a anunțat, de asemenea, că va accelera procesul și va audia pledoariile orale pe această temă în decembrie, urmând ca o hotărâre definitivă în această chestiune să fie pronunțată anul viitor.

Decizia a reprezentat o victorie pentru administrația Trump, care a făcut din trimiterea imigranților către așa-numitele țări terțe – inclusiv cele care au făcut obiectul acuzațiilor de încălcări ale drepturilor omului – o componentă majoră a eforturilor sale de deportare în masă.

Zborurile de deportare fuseseră însă blocate în ultimele săptămâni, după ce o instanță federală a hotărât că administrația nu poate deporta migranții către țări terțe decât dacă li se acordă posibilitatea de a contesta expulzarea, inclusiv de a-și exprima îngrijorarea cu privire la riscul de a fi persecutați sau torturați în străinătate.

Hotărârea judecătorilor înseamnă că administrația poate, deocamdată, să-și continue programul și să efectueze deportări rapide, inclusiv către țări precum Guineea Ecuatorială, unde, potrivit relatărilor NYT, persoanele deportate din SUA au fost acoperite cu cagule, legate și bătute de poliție.

Curtea Supremă se pronunțase anterior cu privire la eforturile administrației de a trimite imigranți în țări terțe.

În mai 2025, administrația Trump a solicitat judecătorilor să intervină și să deschidă calea pentru deportările către țări terțe, după ce un judecător federal din Massachusetts a blocat temporar administrația să trimită persoane în alte țări decât cea natală - în acel caz, Sudanul de Sud - fără a le oferi șansa de a se opune.

Într-o hotărâre de un singur paragraf, judecătorii conservatori ai curții au permis atunci administrației să continue deportările, în ciuda opiniilor disidente exprimate de cei trei judecători liberali.

De atunci, administrația Trump a continuat să deporteze imigranți în cadrul programului, inclusiv către țări autoritare cu un istoric de încălcări ale drepturilor omului. Până în prezent, administrația a trimis peste 25.000 de persoane către țări terțe ca parte a eforturilor sale de deportare în masă, potrivit unei postări pe rețelele sociale a lui James Percival, avocatul-șef al Departamentului Securității Interne. Printre aceste țări se numărau Liberia, Guineea Ecuatorială, Costa Rica, Honduras și Republica Centrafricană.

Unii experți în imigrație și drepturile omului au afirmat că deportările către țări terțe ar putea face parte dintr-o strategie mai amplă a administrației Trump de a-i încuraja pe imigranții fără documente să plece de bunăvoie, în loc să se confrunte cu teama de a fi trimiși într-o țară cu care nu au nicio legătură.

În memoriul său, procurorul general adjunct D. John Sauer a caracterizat programul de deportare către țări terțe drept „un instrument esențial pentru îndepărtarea anumitor străini, inclusiv a unora dintre cei mai periculoși străini cu antecedente penale”.

Avocații unui grup de imigranți care contestă expulzarea lor au afirmat într-un memoriu că administrația Trump a ignorat „prejudiciul semnificativ rezultat din deportarea a mii de rezidenți de lungă durată ai SUA, mulți dintre ei fără antecedente penale, către țări terțe, fără a ține seama de persecuția sau tortura la care sunt supuși acolo”.

Aceștia au susținut că administrația Trump ar putea evita orice întârzieri în programul său de deportare pur și simplu „asigurând notificarea și posibilitatea de a fi ascultați, așa cum prevede legea”.

Editor : B.E.

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