Curtea Supremă a SUA urmează să decidă în toamnă dacă se pronunţă sau nu asupra anulării căsătoriei între persoane de acelaşi sex

mîini înlănţuite pe fundalul steagului curcubeu, simbol al minorităţilor sexuale
„Doamna Davis nu merită și mai multă atenție”

Curtea Supremă a Statelor Unite ar putea bulversa America, la zece ani de la legalizarea la nivel federal a căsătoriei între persoane de acelaşi sex, şi ar putea infirma pentru prima oară, în toamnă, această decizie.

Judecătorii celei mai înalte instanțe americane urmează să stabilească în următoarele luni dacă acceptă sau nu să se pronunţe în cazul Kim Davis.

Kim Davis, o fostă grefieră din comitatul Kentucky, a contestat o hotărâre a justiţiei, în urma căreia a făcut şase zile de închisoare din cauză că a refuzat să emită licenţe de căsătorie unui cuplu homosexual, din motive religioase.

Kim Davis a fost condamnată, de asemenea, la plata unor despăgubiri morale în sumă de 100.000 de dolari şi la plata unor cheltuieli avocăţeşti în sumă de 260.000 de dolari, potrivit postului ABC News, preluat de News.ro.

„Dacă a existat vreodată vreun caz de o importanţă excepţională, acesta este al primei persoane din istoria republicii, încarcerate pentru că şi-a urmat convingerile religioase împotriva definiţiei istorice a căsătoriei”, apreciază avocatul lui Kim Davis, Mathew Staver.

„Această greşeală trebuie să fie corectată”, consideră el.

„Doamna Davis nu merită și mai multă atenție”

Kim Davis a făcut plângere în justiţie în iulie şi consideră că hotărârea ţine de Primul Amendament al Constituţiei americane, care o apără de orice urmărire.

Primul Amendament interzice Congresului Statelor Unite să adopte legi care limitează libertatea religioasă, a cărei victimă se declară Kim Davis.

Însă, până în prezent, toate tribunalele americane au respins argumentele fostei grefiere.

Justiţia americană a stabilit în acest an că fosta grefieră „nu poate invoca Primul Amendament ca mijloc de apărare, pentru că este judecată pentru încălcarea unui un act de stat, pe care Primul Amendament nu-l apără”.

Potrivit ABC News, în calitate de grefieră, în 2015, Kim Davis era singura autoritate însărcinată să emită licenţe de căsătorie în numele guvernului, în virtutea legii statului, pe care a încălcat-o.

„Niciun judecător de la vreo Curte de Apel americană nu şi-a manifestat nici cel mai mic interes faţă de cererea de reexaminare a doameni Davis, iar noi suntem convinşi că Curtea Supremă va conveni de asemenea că argumentele doamnei Davis nu merită mai multă atenţie”, declară ABC News avocatul lui David Ermold şi al lui David Moore, William Powell.

Cupul din Kentucky, în prezent căsătorit, a dat-o în judecată pe fosta grefieră şi îi cere despăgubiri.

Îngrijorările au crescut în ultimii ani în Statele Unite, după ce anumite drepturi - avortul, pilula de avort - au fost puse în discuţie de către conservatori.

