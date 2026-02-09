America Latină nu este străină de interferența SUA. De secole, Washingtonul a influențat cine guvernează, cum sunt elaborate politicile și ale cui interese sunt prioritare în regiune – fie prin răsturnarea guvernelor, sprijinirea regimurilor autoritare, trimiterea de trupe sau impunerea de sancțiuni. Dar, în ciuda memoriei comune a regiunii în ceea ce privește intervenția SUA, guvernele au avut dificultăți în a răspunde cu o voce unitară. În cadrul discuțiilor de urgență din foruri precum Consiliul de Securitate al ONU și Comunitatea Statelor Latino-Americane și Caraibiene (CELAC), unele guverne au susținut acțiunea Washingtonului în Caracas, în timp ce altele au condamnat-o drept o încălcare a suveranității, arată, într-o analiză, jurnaliștii Anadolu Ajansi.

Regiunea se confruntă de mult timp cu problema modului în care poate rezista presiunii Washingtonului fără a pune în pericol legăturile economice și de securitate. Această dilemă a revenit în prim-plan după ce o operațiune americană desfășurată înainte de răsăritul soarelui în Caracas s-a încheiat cu capturarea președintelui Nicolas Maduro și cu afirmația Washingtonului că va „conduce” temporar Venezuela.

În zilele care au urmat, președintele Donald Trump a intensificat presiunea asupra Columbiei, Mexicului și Cubei, combinând amenințările cu demersurile diplomatice și influența economică.

Operațiunea din Caracas a deschis ceea ce unii consideră a fi o „Cutie a Pandorei” geopolitică, amplificând temerile că tensiunile s-ar putea extinde dincolo de Venezuela.

Rămâne incert dacă țările din America Latină vor putea răspunde colectiv, având în vedere dependența lor economică și de securitate față de Washington și orientările politice din ce în ce mai divergente.

Potrivit unui renumit savant venezueleano-american, ideea unui front latino-american unit este „foarte complicată”.

De la „valul roz” la „valul albastru”

Peisajul politic al regiunii s-a schimbat, de asemenea, radical în ultimii ani. Miguel Tinker Salas, profesor emerit de istorie la Pomona College din California, indică ascensiunea guvernelor de dreapta ca o schimbare definitivă.

Ca urmare, „forțele care în mod normal ar fi susținut CELAC sau UNASUR ... nu mai sunt în mare parte active”, a declarat el pentru Anadolu.

Schimbarea este adesea descrisă ca o tranziție de la „valul roz” – o serie de guverne de stânga care au ajuns la putere la sfârșitul anilor 1990 și începutul anilor 2000, după victoria lui Hugo Chavez în Venezuela – la un „val albastru”, marcat de succesul electoral al liderilor conservatori și de dreapta.

Alegerile recente reflectă această schimbare. Guvernele de dreapta au preluat puterea în țări precum Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador și Honduras, în timp ce altele, printre care Brazilia, Columbia și Mexic, rămân sub conducerea stângii sau a centrului-stângii.

Administrația Trump speră că înlăturarea lui Nicolas Maduro de la conducerea Venezuelei va provoca și colapsul regimului din Cuba. Colaj foto: Profimedia Images

Istoricul american Alan McPherson, profesor la Universitatea Temple, a declarat că alegătorii se îndreaptă adesea către acești lideri în căutarea schimbării.

„Oamenii caută soluții ușoare și rapide la problemele legate de criminalitate și inflație. Prin urmare, ei apelează adesea la lideri mai extremiști pentru a rezolva aceste probleme”, a declarat el pentru Anadolu.

În ceea ce privește reacția regională față de Venezuela, McPherson a afirmat că pozițiile sunt „în mod clar ideologice”.

„Aceste țări nu privesc Venezuela și spun: «Slavă Domnului, acum vor ajunge mai puține droguri în SUA». Nimeni nu gândește așa. Ei se gândesc, în esență: trebuie să-i mulțumim pe cei de la Casa Albă sau să ne opunem lor?”

„Divide și cucerește”: sprijinul lui Trump pentru dreapta

Un val de „trumpisti” – referindu-se la liderii aliniați MAGA – se desfășoară în America.

Încă din primul său mandat, Trump a susținut politicieni populisti de dreapta care promit politici de securitate dure, măsuri severe împotriva migrației, o ruptură bruscă de agendele de stânga și acorduri economice care favorizează interesele SUA.

Cea mai strânsă legătură a sa este cu președintele Argentinei, Javier Milei, pe care îl consideră un spirit ideologic înrudit. Pe lângă laudele aduse politicilor liderului argentinian, administrația Trump a acordat cea mai mare ajutorare financiară acordată de SUA acestei țări în ultimele decenii, condiționând un ajutor financiar de 20 de miliarde de dolari de victoria partidului lui Milei la alegerile intermediare din 2025, într-un efort de a „face Argentina din nou măreață”.

Foto: Jonathan Ernst via Reuters

Argentina a condus ulterior un grup de zece țări, printre care Peru, Bolivia și Ecuador, în blocarea unei declarații unanime a CELAC care condamna operațiunea SUA în Venezuela.

Țara nu este singurul caz în care Trump a folosit influența economică a SUA pentru a influența alegerile regionale.

El l-a susținut pe politicianul conservator Nasry „Tito” Asfura în timpul campaniei electorale din Honduras, l-a grațiat pe fostul președinte Juan Orlando Hernandez – membru al Partidului Național al lui Asfura – și a avertizat că ajutorul american ar putea fi redus dacă Asfura ar pierde.

„Dacă Tito Asfura câștigă... îl vom susține cu tărie. Dacă nu va câștiga, Statele Unite nu vor arunca bani buni după cei pierduți”, a scris el pe rețelele de socializare.

În Chile, candidatul de extremă dreapta Jose Antonio Kast a câștigat turul doi al alegerilor prezidențiale, înlăturând guvernul de centru-stânga. Trump a declarat ulterior că candidatul pe care l-a susținut „a câștigat destul de ușor”.

Dar chiar și unii lideri de stânga sunt supuși unei presiuni din ce în ce mai mari pentru a se alătura lui Trump.

Donald Trump privește lumea prin ochii unui imperialist de secol XIX, dar care are la dispoziție arsenalul celei mai puternice armate a secolului XXI. Colaj foto: Profimedia Images

În Venezuela, regimul chavist condus de succesorii lui Maduro continuă să coopereze cu Washingtonul.

După luni de confruntări publice, Trump și președintele columbian de stânga Gustavo Petro s-au întâlnit la Casa Albă săptămâna aceasta, descriind discuțiile ca fiind „productive”, în ciuda diferențelor ideologice. Luna trecută, Petro a declarat pentru cotidianul spaniol El Pais că diplomația a contribuit la evitarea unui atac al SUA asupra țării sale.

Potrivit politologului de origine cubaneză Arturo Lopez Levy, peisajul politic fragmentat al regiunii este în avantajul Washingtonului.

„Prin politici de divizare și cucerire, poziția țărilor care doresc să exercite un anumit nivel de autonomie este puternic afectată”, a declarat el pentru Anadolu.

McPherson a afirmat că această abordare reflectă strategia mai amplă a SUA, reflectată în documentul Strategia de securitate națională 2025, care identifică emisfera vestică ca o prioritate de securitate fundamentală, consideră China ca fiind principala amenințare pe termen lung și promovează consolidarea numai a alianțelor care servesc intereselor SUA.

„În esență, se spune că SUA ar trebui să fie predominante în America Latină și să alunge puterile care nu sunt din America”, a declarat el. „Acest lucru va crea diviziuni pentru latino-americani, deoarece țările ar putea fi nevoite să decidă dacă să acorde contracte companiilor chineze sau americane.”

Rolul crescând al Chinei

SUA și China domină în prezent peisajul economic al Americii Latine, Washingtonul rămânând principalul partener global, urmat îndeaproape de Beijing. China domină deja comerțul în mare parte din America de Sud, în timp ce SUA rămâne principalul partener al Mexicului, Americii Centrale și Caraibelor.

Un raport al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) a constatat că influența Chinei în infrastructura maritimă este în expansiune, cu 37 de proiecte portuare în întreaga regiune legate de companii chineze.

Canalul Panama, o rută comercială globală critică, a devenit un punct focal al tensiunilor geopolitice. Recent, într-o decizie descrisă ca o victorie pentru Washington, un tribunal din Panama a hotărât să evacueze o companie cu sediul în Hong Kong din exploatarea a două porturi strategice de pe canal. China a condamnat cu vehemență această decizie și a avertizat că Panama va „plăti un preț greu” dacă nu își schimbă cursul.

Donald Trump a acuzat China că vrea să controleze Canalul Panama, acolo unde compania miliardarului chinez Li Ka-shing operează mai multe porturi de marfă. Colaj foto: Profimedia Images

Un raport al Parlamentului European din anul trecut prevede că, până în 2035, China ar putea depăși SUA ca cel mai important partener comercial al Americii Latine.

Deocamdată, însă, multe țări rămân puternic dependente de asistența SUA în materie de combatere a traficului de droguri, prevenire a criminalității și apărare, în timp ce Trump folosește și tarifele ca pârghie economică.

Această dependență, a spus McPherson, împinge țări precum Brazilia și Mexic să „fie prudente în răspunsurile lor”.

Salas a afirmat că dependența de piețele de export ale SUA limitează, de asemenea, măsura în care țările pot confrunta Washingtonul pe plan politic. El a adăugat însă că rolul crescând al Chinei oferă guvernelor alternative.

„Nu veți convinge Argentina să înceteze vânzarea de soia sau grâu către China, sau Brazilia să înceteze vânzarea produselor sale agricole. Statele Unite nu le oferă o piață pentru acestea”, a afirmat el.

Ce urmează în emisfera sudică

Rusia este un alt actor important în regiune, deși amprenta sa comercială rămâne mult mai mică decât cea a Statelor Unite sau a Chinei. Aliniată istoric cu guvernele de stânga, relațiile Moscovei cu țări precum Venezuela și Cuba se concentrează în principal pe cooperarea în domeniul securității și apărării.

De la operațiunea din Venezuela, Trump a sugerat că guvernul cubanez va cădea și a exercitat presiuni suplimentare asupra națiunii insulare din Caraibe printr-un decret prezidențial recent semnat, care impune tarife țărilor care trimit petrol la Havana.

Confruntată deja cu o criză economică profundă, Cuba se va confrunta cu dificultăți și mai mari după ce va pierde petrolul venezuelean, principala sa sursă de energie.

Susținătorii opoziției din Venezuela au organizat proteste împotriva invadării Ucrainei de către Rusia. Cu doar câteva zile înainte de declanșarea războiului, Maduro l-a primit în vizită pe ministrul adjunct de externe al Moscovei. Foto: Profimedia Images

În semn de sprijin, ministrul rus de interne Vladimir Kolokoltsev a vizitat Havana la sfârșitul lunii ianuarie. Presa relatează că un avion cargo rus, utilizat de obicei pentru transportul de echipament militar, a aterizat recent în Cuba.

Ministrul de externe al Cubei s-a deplasat joi la Beijing, unde China a promis „sprijin și asistență”. Potrivit lui Levy, deși multe țări din America Latină par să coopereze cu Washingtonul pentru moment, regiunea va cunoaște probabil o rezistență crescândă față de politicile intervenționiste ale SUA.

„Costul acestor politici este foarte ridicat pentru latino-americani”, a afirmat el. „Tipul de politică pe care SUA îl dezvoltă sub Trump față de regiune, precum și linia lui Marco Rubio, este una care va deveni foarte contraproductivă pe termen scurt și mediu.”

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat luna trecută că SUA „ar dori să vadă” o schimbare de regim în Cuba.

„Pe termen lung, politicile externe forțate se vor confrunta cu limitări majore”, a avertizat Levy.

