„Dacă-l construiești pe Frankenstein, oprește-te”: JD Vance respinge apelurile pentru reglementarea inteligenței artificiale

JD Vance, vicepreședintele SUA, a respins apelurile la reglementarea globală a riscurilor de siguranță legate de inteligența artificială, spunând companiilor care creează cele mai avansate modele: „Dacă-l construiți pe Frankenstein, opriți-vă”, potrivit The Guardian.

Într-o declarație adresată lui Dario Amodei, cofondatorul Anthropic, care a cerut Washingtonului să coordoneze controlul sistemelor de inteligență artificială, inclusiv cu China, JD Vance a declarat: „Dacă tot ce vrei să faci este să-l creezi pe Frankenstein, nu veni la guvern să spui că avem nevoie de reglementare”.

El a afirmat că șefii din domeniul tehnologiei ar trebui, în schimb, să „privească în sinea lor și să accepte că, dacă-l construiești pe Frankenstein, numărul 1, ar trebui să te oprești, iar numărul 2, atunci când companiile vin la tine și spun: «Avem nevoie de instrumentele pentru a lupta împotriva lui Frankenstein», dă-le aceste instrumente.”

Vance a vorbit la un summit pe tema inteligenței artificiale din Los Angeles, după o săptămână de creștere a îngrijorării globale cu privire la riscurile pentru umanitate reprezentate de perspectiva creării unei superinteligențe artificiale, o tehnologie care încă nu există.

Sâmbătă, Amodei a avertizat că ritmul accelerat al capabilităților înseamnă că un roi de agenți de inteligență artificială „ar putea fi capabil să preia controlul asupra întregului internet” în șase până la douăsprezece luni.

Deși mulți se îndoiesc de această afirmație, aceasta a readus în discuție sugestia lui Evan Hubinger, responsabil cu știința alinierii la Anthropic, conform căreia exista o șansă mai mare de 10% ca inteligența artificială să poată ucide toți oamenii în termen de 10 ani. El a răspuns unui cercetător, Jacob Coxon, care a părăsit Anthropic, făcând un avertisment similar.

Marți seară, Coxon a dat un prognostic modificat: „Cred că, dacă mergem mai încet, putem reduce riscul la 0%, dar acest lucru necesită acțiuni radicale.” De asemenea, el a recunoscut că „este foarte dificil să transmiți scenarii specifice” în care inteligența artificială ucide toți oamenii și a spus: „Trebuie să lucrez la comunicarea acestui punct”.

Disponibilitatea lui Vance de a lua în considerare faptul că AI ar putea reprezenta un risc real a marcat o separare de președintele SUA, Donald Trump, care a scris săptămâna aceasta: „AI care preia lumea, distruge umanitatea și toate celelalte lucruri rele este o FARSĂ”. Trump a postat pe rețelele sociale că inteligența artificială va fi „cel mai mare motor de dezvoltare economică din istorie - mai mare decât petrolul, aurul, diamantele sau chiar internetul”.

Amodei a propus coordonarea industriei pentru a „încetini ritmul în care îmbunătățim capacitățile modelelor de inteligență artificială” în timp ce se implementează reglementări americane și globale.

Criticii companiilor consideră că acestea încurajează guvernul SUA să creeze reguli noi și stricte – adaptate intereselor lor – care ar putea limita concurența mai largă, printr-o tactică cunoscută sub numele de captare a reglementărilor.

OpenAI, care a pierdut controlul asupra a sute de agenți de inteligență artificială în timpul testelor din această vară, care apoi au conspirat pentru a pirata site-ul Hugging Face, a declarat luni că susține eforturile legislatorilor din Washington pentru a aborda riscurile catastrofale reprezentate de inteligența artificială și că se coordonează cu Google și Anthropic.

Miercuri, Reuters a relatat afirmațiile unui cercetător independent, Jonas Wiedermann-Möller, conform cărora agenții OpenAI au început să investigheze Hugging Face pentru a depista puncte slabe cu aproape două luni înainte de atac.

Sam Altman, directorul executiv al OpenAI, a criticat marți sugestiile altor companii conform cărora „vom încetini doar dacă sau vom fi responsabili doar dacă alte companii sunt responsabile”. Altman a spus: „Nu ar trebui să existe nicio calificare în această privință”.

Mark Zuckerberg, fondatorul și directorul executiv al Meta, a pledat pentru ca firmele să ia măsuri unilaterale de siguranță. El a spus că firma sa a amânat recent lansarea celui mai recent model de inteligență artificială, Muse, „cu câteva luni pentru a se concentra pe siguranță și securitate”.

„Nu le-am cerut tuturor să facă asta înaintea noastră”, a spus el. „Am făcut-o pur și simplu ca parte a muncii noastre de zi cu zi, pentru că era în mod clar lucrul corect atât pentru oameni, cât și pentru noi.”

Meta a fost obligată să plătească miliarde în procese legate de daunele cauzate de platformele sale sociale. Luna trecută a soluționat un caz cu statele americane care susțineau că Facebook și Instagram au prejudiciat copiii, acceptând să plătească până la 18 miliarde de dolari.

Zuckerberg a subliniat: „Laboratoarele [de inteligență artificială] se confruntă cu o răspundere semnificativă dacă modelele lor provoacă daune, așa că au un stimulent puternic să prevină și acest lucru.”

Editor : Ș.R.