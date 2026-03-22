Trump „are tendința să fie naiv”, spune un fost șef al CIA, despre războiul cu Iranul. „Dacă nu obține încetarea focului, nu are nimic”

Președintele american Donald Trump se află între „ciocan și nicovală” după trei săptămâni de război în Iran și după ce a „transmis lumii un mesaj de slăbiciune”, a declarat pentru The Guardian Leon Panetta, fost secretar al Apărării al SUA și fost director al Agenției Centrale de Informații (CIA).

Panetta, care a lucrat în administrațiile lui Bill Clinton și Barack Obama, a amintit că oficialii din domeniul securității naționale au fost întotdeauna perfect conștienți de capacitatea Iranului de a provoca o criză energetică prin blocarea strâmtorii Ormuz. Exact acest scenariu se desfășoară acum, lăsându-l pe Trump fără nicio strategie de ieșire, în afară de iluzii.

„Are tendința să fie naiv în privința modului în care se pot desfășura lucrurile”, a declarat la telefon Panetta, în vârstă de 87 de ani, care a coordonat operațiunea de localizare și eliminarea lui Osama bin Laden. „Dacă spune asta și continuă să o repete, există întotdeauna speranța că ceea ce spune se va împlini. Dar așa se comportă copiii. Nu așa se comportă președinții.”

Războiul lui Trump a început pe 28 februarie cu ceea ce se spera că va fi o lovitură decisivă. Un atac surpriză al Israelului l-a ucis pe liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei. Statele Unite și Israelul au câștigat rapid supremația aeriană. Cu cât conflictul se prelungește, cu atât mai mult această inițiativă pare să se îndepărteze.

Treisprezece militari americani și, potrivit oficialilor iranieni din domeniul sănătății, peste 1.400 de iranieni au fost uciși, în timp ce Khamenei a fost succedat de fiul său, Mojtaba Khamenei. Trump s-a străduit să promoveze războiul în țara sa, pe fondul creșterii prețurilor la petrol, al scăderii popularității sale în sondaje și al semnelor de destrămare a coaliției sale electorale. El s-a arătat furios față de relatările mass-media și a transmis semnale contradictorii cu privire la obiective sau la momentul în care „excursia”, așa cum o numește el, va ajunge la final.

Panetta a declarat: „Am înlocuit un bătrân, un lider suprem care era pe moarte, într-un moment în care poporul iranian era gata să iasă în stradă, cu speranța că va reuși, în cele din urmă, să-și schimbe forma de guvernare. În schimb, astăzi avem un regim mai bine înrădăcinat, avem un lider suprem mai tânăr, care va rămâne la putere o vreme, și care este mult mai radical decât primul lider suprem. Lucrurile nu au ieșit prea bine.”

Regimul a ripostat împotriva SUA și Israelului prin închiderea efectivă a strâmtorii Ormuz, aruncând piețele energetice globale într-o spirală descendentă. O cincime din petrolul comercializat la nivel mondial trece prin această cale navigabilă.

Pentru Panetta, este o criză provocată chiar de președinte. „Nu e nevoie de cunoștințe de fizică nucleară ca să înțelegi că, dacă ai de gând să pornești un război cu Iranul, una dintre marile vulnerabilități este strâmtoarea Ormuz, iar [acest lucru] ar putea genera o criză petrolieră imensă, care ar putea face ca prețul combustibilului să crească vertiginos.

În fiecare ședință a Consiliului de Securitate Națională la care am participat și în care s-a discutat despre Iran, acest subiect a fost mereu abordat. Din anumite motive, fie nu au luat în considerare că aceasta ar putea fi o consecință, fie au crezut că războiul se va termina rapid și nu vor trebui să-și facă griji în privința asta.”

El a continuat: „Orice ar fi fost, nu erau pregătiți pentru asta și acum plătesc prețul, pentru că, dacă ar exista o cale de ieșire pentru Trump, aceasta ar fi să declare victoria și că totul s-a terminat, că am reușit să ne îndeplinim toate obiectivele militare. Problema este că poate declara victoria cât vrea, dar, dacă nu obține încetarea focului, nu are nimic. Și nu va obține un armistițiu atâta timp cât Iranul îi ține arma strâmtorii Ormuz la tâmplă.”

Trump a declarat că nu intenționează să trimită trupe americane pe teren în Iran, dar trimite totuși mii de pușcași marini în Orientul Mijlociu, ceea ce ar putea fi un semn al unei operațiuni iminente. Vineri, el a refuzat să confirme o informație publicată de agenția de știri Axios, potrivit căreia ar fi luat în considerare ocuparea sau blocarea insulei Kharg din Iran pentru a exercita presiuni asupra Teheranului în vederea redeschiderii strâmtorii.

Panetta a declarat: „Se confruntă cu o problemă foarte dificilă, și anume: va extinde războiul încercând să deschidă strâmtoarea Ormuz, astfel încât să poată elimina acea pârghie și, poate, să poată negocia în cele din urmă cu Iranul? Sau va renunța pur și simplu și va declara victoria, deși toată lumea va înțelege clar că a eșuat? Se află într-o situație foarte dificilă în acest moment, dar nimeni altcineva nu este responsabil pentru situația în care se află decât Donald Trump.”

Ajutorul nu este pe drum. Sâmbăta trecută, Trump a postat că alte țări ar putea fi nevoite să ajute la menținerea deschisă a strâmtorii Ormuz, reacția fiind dezamăgitoare. Vineri, Trump a calificat NATO drept un „tigru de hârtie” fără SUA și și-a batjocorit membrii, numindu-i „lași”. El a ținut aliații, cu excepția Israelului, în întuneric în ceea ce privește planurile sale de război împotriva Iranului.

Panetta a comentat: „Dacă plănuiești un război, nu e o idee rea să discuți cu aliații tăi. Alianțele sunt importante pentru a putea susține orice fel de efort militar. Am învățat această lecție cu mult timp în urmă, încă din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Dar el [Trump] are o abordare insensibilă față de alianțe și acum se trezește brusc într-o situație în care trebuie să apeleze la aliați, la NATO și la alții, pe care cu siguranță nu i-a tratat bine în timpul președinției sale, pentru a încerca să-l ajute să iasă din impas.”

Fostul secretar al apărării a adăugat cu un zâmbet: „Acum se culeg roadele propriilor fapte.”

El i-a recomandat lui Trump să renunțe la gândirea sa iluzorie și să „recunoască realitatea”, și anume că trebuie să recurgă la forța militară pentru a deschide strâmtoarea, a neutraliza apărarea iraniană de-a lungul coastei și a desfășura nave care să escorteze petrolierele prin strâmtoare.

„Nu există nicio îndoială că vor fi pierderi de vieți omenești și că acest lucru va extinde în mod evident războiul, dar nu văd nicio alternativă. Trebuie să o facă. A vorbit mult despre puterea Statelor Unite. Acesta este un test pentru a vedea dacă Statele Unite sunt capabile să facă față acestei situații, care, în caz contrar, nu numai că va prelungi războiul, dar va provoca și multe daune economice Statelor Unite, odată cu creșterea vertiginoasă a prețurilor la combustibil, și va cauza ceea ce unii au numit o potențială recesiune mondială.”

Panetta a adăugat cu franchețe: „Nu prea sunt alternative. Trebuie să faci ceea ce trebuie să faci și, dacă poți deschide strâmtoarea, s-ar putea să ai o șansă mai bună de a avea apoi o bază pe care să poți negocia, sperăm, un fel de încetare a focului. Aceasta este singura cale pe care o poate urma în acest moment; altfel, va fi eșuat în mod clar în găsirea unei soluții.”

Panetta, despre Pete Hegseth: „Un executant”

Fost ofițer de informații al armatei, Panetta a fost șef de cabinet la Casa Albă în timpul administrației Clinton, apoi a ocupat funcția de director al CIA și a fost al 23-lea secretar al apărării în timpul mandatului lui Obama. În prezent, este președintele Institutului Panetta pentru Politici Publice, cu sediul la Universitatea de Stat din California, Monterey Bay. Fiul său, Jimmy Panetta, este membru democrat al Congresului din California și fost ofițer de informații în rezervă al Marinei.

Nu este impresionat de comportamentul bombastic al lui Pete Hegseth, un fost prezentator al Fox News care ocupă acum vechiul birou al lui Panetta la Pentagon. „El nu este secretar al apărării. Este pur și simplu un executant al oricărui lucru pe care Trump vrea să-l facă.”

Panetta condamnă, de asemenea, o serie recentă de videoclipuri în stil meme publicate de Casa Albă, care pun în paralel imagini de război cu filme hollywoodiene, jocuri video și scene sportive, precum și un e-mail de strângere de fonduri care a folosit o fotografie cu Trump la o ceremonie solemnă de repatriere a rămășițelor soldaților căzuți în Kuweit.

Panetta a declarat: „Când el sau cei din jurul său au început să publice imagini de la meciuri de fotbal, să strângă fonduri folosind imagini cu morții noștri care se întorc acasă la Dover [baza aeriană] și să facă genul de lucruri de prost gust pe care le poate face, el transmite practic lumii un mesaj de slăbiciune, nu unul de forță.

Din păcate, asta este ceea ce vede lumea în acest moment, și înțeleg de ce are dificultăți în a convinge aliații să reacționeze, atunci când aceștia nu sunt siguri că știe ce face.”

Născut în timpul președinției lui Franklin Roosevelt, Panetta nu a mai văzut niciodată un comandant suprem care să încalce normele așa cum o face Trump. Când o rachetă Tomahawk a lovit o școală de fete din sudul Iranului în prima zi a conflictului, ucigând cel puțin 175 de persoane, majoritatea copii, Trump a încercat să dea vina pe Iran pentru atac, susținând că forțele sale de securitate sunt „foarte imprecise” cu muniția.

„Orice alt președinte al Statelor Unite ar fi recunoscut greșeala și și-ar fi cerut scuze pentru ceea ce s-a întâmplat”, a remarcat Panetta. „El nu face asta. Acest lucru transmite o imagine a Americii care se potrivește oarecum cu imaginea negativă pe care mulți oameni o aveau odată despre această țară.”

