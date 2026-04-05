Analiză „Dacă rămânea pe terenul de golf, acum ne-ar fi fost mai bine”. Un an de când Trump a zguduit economia lumii cu taxele sale vamale

Președintele SUA, Donald Trump, dă lovitura de start pe un nou teren de golf cu 18 găuri la Trump International Golf Links, pe 29 iulie 2025, în Balmedie, lângă Aberdeen, Scoția. Foto: Getty Images

În aprilie 2025, președintele american Donald Trump a declanșat un val uriaș de tarife în cea ce a numit „ziua eliberării”. Analiștii spun că politica a eșuat, chiar și după propriile criterii ale administrației Trump, scrie The Guardian.

Înainte ca Donald Trump să declare „ziua eliberării” pe 2 aprilie 2025 și să șocheze lumea prin majorarea tarifelor de import pentru aproape toate țările cu care SUA făcea afaceri, el petrecuse aproape trei luni provocând haos la Washington. Reducerea masivă a posturilor din administrația publică sub egida Doge (departamentul pentru eficiența guvernamentală) și tăierea finanțării agențiilor de ajutor extern ale SUA le-au arătat observatorilor de la Casa Albă că președintele american se grăbea să destabilizeze instituțiile pe care le considera risipitoare sau inutile.

Investitorii au înțeles rapid că haosul era un instrument esențial în arsenalul lui Trump. Aproape imediat după inaugurarea sa, s-a înregistrat o scădere constantă a valorii dolarului față de alte monede. Investitorii au vândut active denominate în dolari și au cumpărat active în alte părți: Europa, Asia, America de Sud.

„Dacă credeți că descurajarea investitorilor de a cumpăra active în SUA este o victorie, atunci nu credeți într-o economie în creștere”, a spus Dario Perkins, șeful departamentului de cercetare globală al firmei de consultanță TS Lombard. „Dacă Trump ar fi putut să-și petreacă ultimele 14 luni pe terenul de golf, am fi fost într-o situație mai bună.”

Russ Mould, directorul de investiții al brokerului britanic AJ Bell, a declarat: „America este în continuare sediul celei mai mari economii din lume și al monedei sale de rezervă, precum și al celor mai mari piețe de acțiuni și obligațiuni din lume, dar investitorii continuă să-și reevalueze expunerea la un an de la ziua eliberării.”

Economia a stagnat sau a înregistrat o scădere, în funcție de indicatorul preferat. Datele Biroului de Statistică a Muncii arată că firmele americane, care ar fi trebuit să fie câștigătoarele noului război tarifar al lui Trump, au încetat să mai angajeze aproape imediat după anunțarea zilei eliberării.

Revizuirile semnificative din februarie ale datelor referitoare la 2025 au redus numărul locurilor de muncă cu 403.000, ceea ce a dus la creșterea cu 181.000 a numărului de locuri de muncă anul trecut. Această ușoară creștere se înscrie în contextul celor 163 de milioane de persoane angajate în SUA.

Cifrele furnizate de Conference Board, un think tank american, arată că încrederea consumatorilor a scăzut după preluarea mandatului de către Trump. O scurtă redresare pare să coincidă cu o retragere majoră pe 12 mai – ziua în care SUA și China au convenit să dezamorseze escaladarea tarifelor de după „ziua eliberării”.

Următoarele câteva luni de creștere constantă a nivelului de încredere au urmat probabil celei mai calme perioade din al doilea mandat al lui Trump. Dar sentimentul a început să scadă din nou în toamnă, pe măsură ce Casa Albă se lupta cu Congresul în legătură cu deficitul bugetului federal și o mare parte a sectorului public a fost închisă.

Un sondaj realizat de Universitatea din Michigan a arătat că încrederea consumatorilor se afla la un nivel aproape record de scăzut la sfârșitul anului 2025. O medie mobilă pe șase luni calculată de Conference Board a arătat că fiecare generație, de la baby boomers la generația X, și-a pierdut încrederea în economie în ultimul an.

Ordinul executiv al lui Trump de „ziua eliberării” afirma: „Declinul capacității de producție a SUA amenință economia americană și în alte moduri, inclusiv prin pierderea locurilor de muncă din sectorul manufacturier.”

Conservatorii adepți ai pieței libere care s-au opus protecționismului lui Trump s-au grăbit să-i spună președintelui că planul său tarifar nu a fost niciodată soluția. Între ianuarie 2025 și martie 2026, sectorul manufacturier american a pierdut 100.000 de locuri de muncă. Mai grav, raportul dintre lucrătorii din sectorul manufacturier și totalul locurilor de muncă din afara agriculturii a scăzut la cel mai mic nivel din 1939, când Biroul de Statistică a Muncii a început să înregistreze aceste date. Luna trecută, Biroul de Analiză Economică a raportat că deficitul SUA în materie de bunuri a atins un nivel record în 2025.

Criticii au afirmat că acest lucru ilustrează în mod clar eșecul Casei Albe de a stimula exporturile și de a reduce importurile. Bryan Riley, directorul inițiativei pentru liber schimb a Fundației Uniunii Naționale a Contribuabililor, a declarat: „La un an după ziua eliberării, dovezile sunt clare. Tarifele au eșuat chiar și în conformitate cu propriile condiții ale administrației Trump. Acestea nu au redus deficitul comercial, nu au revitalizat industria prelucrătoare și nu au ajutat fermierii. Ar fi o greșeală să înlocuim un set de tarife eșuate cu altul.”

Trump, la fel ca Vladimir Putin, este văzut de criticii săi ca unul care golește economia pentru a finanța o agendă populistă plină de proiecte preferate. Pe măsură ce Rusia și SUA par prinse într-o politică care duce la declin economic pe termen lung, investitorii au căutat alte căi.

Mould s-a întrebat dacă SUA vor mai fi vreodată considerate un paradis capitalist cu instanțe solide și președinți care să încerce să protejeze activele private.

„Tarifele și tacticile comerciale agresive, provocările la adresa independenței Rezervei Federale a SUA și acum incursiunile militare în America Latină și Orientul Mijlociu, precum și amenințările militare asupra Groenlandei, se combină cu evaluările ridicate ale pieței bursiere americane și cu un deficit federal în creștere și îi determină pe investitori să reevalueze narațiunea excepționalismului american”, a spus el.

Într-un verdict privind economia SUA, Fondul Monetar Internațional a afirmat că, deși aceasta s-a dovedit rezilientă în ultimul an, există multe motive de îngrijorare. În limbajul diplomatic obișnuit, directorii organizației cu sediul la Washington au declarat că sunt îngrijorați de „incertitudinile interne și globale accentuate generate de schimbările semnificative de politică în curs și de războiul din Orientul Mijlociu”.

Aceștia au afirmat că, în acest context, este nevoie de „măsuri ferme” pentru a reduce deficitele cheltuielilor publice, a proteja instituții precum Fed de interferențe politice, a ține inflația sub control și a preveni destabilizarea piețelor financiare.

Unele companii americane importante și-au redirecționat investițiile către Europa, dar China s-a dovedit a fi unul dintre principalii beneficiari. În perioada cuprinsă între februarie 2025 și februarie 2026, profiturile industriale ale Chinei au crescut cu 15,2%. Este o perioadă de prosperitate pe care Beijingul va avea dificultăți să o repete în cazul în care companiile chineze se vor confrunta cu penuria de combustibil și energie și cu creșterea prețurilor. Însă declinul celor două mari puteri nu poate fi decât în avantajul Chinei.

