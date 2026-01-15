Danemarca neagă prezența chineză „masivă” în Groenlanda: „nici nave, nici investiții”. NATO trimite trupe suplimentare pe insulă

Ministrul danez de externe, Lars Lokke Rasmussen, a dat asigurări miercuri că nu există nave sau investiţii „masive” chineze în Groenlanda. Reacțiile demnitarului vin după o întâlnire la Casa Albă cu oficiali americani, unde a constatat un „dezacord fundamental”, notează AFP. Între timp, mai multe trupe NATO vor fi prezente în Groenlanda „în următoarele zile”, a afirmat viceprim-ministrul groenlandez.



„Nu există nave de război chineze de-a lungul coastelor Groenlandei (...) Nici nu există investiţii chineze masive în Groenlanda”, a declarat Lars Lokke Rasmussen presei daneze.

Aceste declarații au loc în contextul înfruntărilor diplomatice între Danemarca și Statele Unite.

Washingtonul, sub conducerea lui Donald Trump, a exprimat în repetate rânduri îngrijorări privind influența Rusiei și Chinei în Arctica și chiar a reluat ideea că ar dori să preia controlul asupra Groenlandei.

Oficialii danezi și groenlandezi au contestat public afirmațiile privind o amenințare militară chineză concretă, spunând că acestea nu sunt confirmate de informațiile lor de securitate.

Între timp, mai multe trupe NATO vor fi prezente în Groenlanda „în următoarele zile”, a afirmat miercuri viceprim-ministrul groenlandez după întâlnirea la Casa Albă între lideri danezi, groenlandezi şi americani.



„Soldaţii NATO ar urma să aibă o prezenţă mai mare în Groenlanda începând de astăzi şi în zilele următoare. Se aşteaptă o creştere a numărului de zboruri şi de nave militare”, a declarat Mute Egede într-o conferinţă de presă, referindu-se la "exerciţii” militare.



Militari francezi, germani şi nordici vor participa la o misiune militară europeană pe insula care se află sub suveranitatea daneză şi este râvnită de Donald Trump, anunță AFP.

Editor : C.A.