Live TV

Danemarca neagă prezența chineză „masivă” în Groenlanda: „nici nave, nici investiții”. NATO trimite trupe suplimentare pe insulă

Data publicării:
steagul sua si groenlanda
Steagul SUA și Groenlanda. Foto: Shutterstock

Ministrul danez de externe, Lars Lokke Rasmussen, a dat asigurări miercuri că nu există nave sau investiţii masive” chineze în Groenlanda. Reacțiile demnitarului vin după o întâlnire la Casa Albă cu oficiali americani, unde a constatat un „dezacord fundamental”, notează AFP. Între timp, mai multe trupe NATO vor fi prezente în Groenlanda „în următoarele zile”, a afirmat viceprim-ministrul groenlandez.

„Nu există nave de război chineze de-a lungul coastelor Groenlandei (...) Nici nu există investiţii chineze masive în Groenlanda”, a declarat Lars Lokke Rasmussen presei daneze.

Aceste declarații au loc în contextul înfruntărilor diplomatice între Danemarca și Statele Unite.

Washingtonul, sub conducerea lui Donald Trump, a exprimat în repetate rânduri îngrijorări privind influența Rusiei și Chinei în Arctica și chiar a reluat ideea că ar dori să preia controlul asupra Groenlandei.

Oficialii danezi și groenlandezi au contestat public afirmațiile privind o amenințare militară chineză concretă, spunând că acestea nu sunt confirmate de informațiile lor de securitate.

Între timp, mai multe trupe NATO vor fi prezente în Groenlanda „în următoarele zile”, a afirmat miercuri viceprim-ministrul groenlandez după întâlnirea la Casa Albă între lideri danezi, groenlandezi şi americani.

„Soldaţii NATO ar urma să aibă o prezenţă mai mare în Groenlanda începând de astăzi şi în zilele următoare. Se aşteaptă o creştere a numărului de zboruri şi de nave militare”, a declarat Mute Egede într-o conferinţă de presă, referindu-se la "exerciţii” militare.

Militari francezi, germani şi nordici vor participa la o misiune militară europeană pe insula care se află sub suveranitatea daneză şi este râvnită de Donald Trump, anunță AFP. 

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Secretarul general al NATO, Mark Rutte
1
Mark Rutte, declarație surprinzătoare despre Nicolae Ceaușescu: „Am crezut că va conduce...
aD0yNjEzMTM4MmIwNjA3MDRjMDNjNzI2YjAwNTFlYjg0Yw==.thumb
2
Pentagonul a pregătit opțiuni militare împotriva regimului de la Teheran. Iranul și-a...
Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei
3
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga...
Liderul AUR, George Simion, va participa în Iaşi la un marş din Piaţa Unirii până în faţa Palatului Culturii, dar şi la „Marşul Unirii” din municipiul Focşani. Acesta va participa, de asemenea, alături de Călin Georgescu, și la evenimentul „Marea Horă a Unirii Neamului” în Parcul Tineretului din Capitală, la statuia Eroilor Militari Români Căzuţi la Datorie, începând cu ora 13:00.  
4
AUR, după declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „Deține întreaga putere, ar...
Polina Azarnih, recrutoare pentru armata Rusiei
5
Cum a ademenit o fostă profesoară sute de bărbați să lupte în Ucraina: Este „unul dintre...
”Popeye” a murit. Ce a făcut pentru a avea bicepși de 73 de centimetri: ”Nu sfătuiesc pe nimeni”
Digi Sport
”Popeye” a murit. Ce a făcut pentru a avea bicepși de 73 de centimetri: ”Nu sfătuiesc pe nimeni”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, Vice-President Kaja Kallas
Șefa diplomației europene, despre situația pe glob: E un moment potrivit să ne apucăm de băut (Politico)
Premierul suedez Ulf Kristersson
Exerciții militare în Groenlanda, după amenințările lui Trump. Suedia trimite ofițeri în regiunea arctică, la cererea Danemarcei
Capitala Nuuk, Groenlanda.
Danemarca îşi întăreşte prezenţa militară în Groenlanda: „Armata desfăşoară încă de azi capacităţi şi unităţi în cadrul unor exerciții”
greenland danes
„Nu am reușit să schimbăm poziția SUA”. Primele declarații după reuniunea privind viitorul Groenlandei. Trump: „Avem nevoie de asta”
trump groenlanda
SUA au pregătit oferta de cumpărare a Groenlandei. La cât au evaluat americanii costul celei mai mari insule din lume
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
Aliații Rusiei se plâng că au fost abandonați de Putin când aveau...
spital constanta2
Noi acuzații grave la Spitalul Județean Constanța. Suspiciuni de...
politie
Gafă a Ministerului de Interne de Ziua Culturii Naționale: titlul și...
erfan soltani
Criza din Iran: Trump spune că a fost asigurat că uciderea...
Ultimele știri
Stabilitatea financiară globală, sub presiune în urma tensiunilor Trump-Fed. Bancher: „Pieţele, prea calme având în vedere riscurile”
Un român la un pas de coma alcoolică a mers 30 de km pe contrasens pe o autostradă din Germania. Cum a încercat poliția să-l oprească
Netflix insistă și pregătește o ofertă integral în cash pentru a cumpăra studiourile şi serviciile de streaming Warner Bros. Discovery
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Monica Lewinsky spune că Bill Clinton "a scăpat mult mai ușor" decât ea după scandalul de la Casa Albă: "Un...
Cancan
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut primele și singurele declarații, după interviul care a zguduit opinia...
Fanatik.ro
Salariu uriaș pentru Cătălin Cîrjan în Ucraina. Ce ofertă de nerefuzat i-a făcut Metalist. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Află ce impozit pe mașină trebuie să plătești în 2026, în funcție de localitate! Orașele în care șoferii sunt...
Adevărul
Cum s-a prăbușit economia iraniană în doar câteva luni. Falimentul care a declanșat spirala descendentă
Playtech
Ce este Biroul de Credit și cum funcționează: tot ce trebuie să ştii despre profilul financiar
Digi FM
O femeie diagnosticată cu demență a avut un moment de luciditate după ce soțul i-a cântat: "A fost ca și cum...
Digi Sport
Uriaș! Gigi Becali a dezvăluit cât plătește impozit: ”În fiecare lună, pac la statul român”
Pro FM
Julio Iglesias, acuzat de agresiune sexuală de două foste angajate: "Normaliza abuzul". Poveștile femeilor și...
Film Now
Sărut sub luminițele de la patinoar. Keanu Reeves și Alexandra Grant, mai îndrăgostiți ca niciodată, pe...
Adevarul
Taxele și impozitele în 2026, poveste fără sfârșit. „Doar la Slatina vezi așa ceva: taxe de vorbești singur...
Newsweek
Ce pensie va avea un soldat și un ofițer? Sume mai mari decât pensiile civile, deși muncesc mai puțin
Digi FM
Horoscop chinezesc 2026. Ce semnificație are Calul de Foc și ce aduce pentru fiecare zodie
Digi World
Trucul mental simplu care te ajută să-ți calmezi anxietatea de zborurile cu avionul. Ce este gândul-ancoră ce...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Detalii despre Tommy Lee Jones, la două săptămâni de la moartea fiicei sale: "Iese din casă doar pentru...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...