Danemarca și Europa, țintele criticilor lui JD Vance pe tema securității Groenlandei: „O parte esențială a apărării antirachetă”

Vicepreședintele SUA, JD Vance, susține că Groenlanda este „esențială” pentru apărarea SUA și a lumii împotriva unor posibile atacuri cu rachete din partea Rusiei sau Chinei și că Europa și Danemarca „nu au făcut o treabă bună” în ceea ce privește protejarea zonei, relatează BBC.

Vance a declarat pentru Fox News că nu numai că nu au investit suficient în apărarea Groenlandei, dar nici nu au luat în considerare argumentele președintelui american Donald Trump cu privire la această problemă.

Oficialii americani discută „activ” o posibilă ofertă de cumpărare a Groenlandei – un teritoriu semi-autonom al Danemarcei –, a declarat miercuri Casa Albă, la o zi după ce a sugerat că o acțiune militară pentru anexarea acesteia ar fi o opțiune.

Danemarca, membru NATO, a avertizat că acest lucru ar însemna sfârșitul alianței. Atât Groenlanda, cât și Danemarca au subliniat în repetate rânduri că insula nu este de vânzare.

Deși este teritoriul cel mai puțin populat, poziția Groenlandei între America de Nord și Arctica o face ideală pentru sistemele de avertizare timpurie în cazul unor atacuri cu rachete și pentru monitorizarea navelor din regiune.

Baza spațială Pituffik, cunoscută anterior sub numele de Baza Aeriană Thule, este operată de SUA încă din al Doilea Război Mondial.

În ultimii ani, a crescut și interesul pentru resursele naturale ale Groenlandei – inclusiv minerale rare, uraniu și fier – care devin mai ușor accesibile pe măsură ce gheața se topește din cauza schimbărilor climatice. Oamenii de știință consideră că ar putea exista și rezerve semnificative de petrol și gaze.

„Oamenii nu realizează că întreaga infrastructură de apărare antirachetă depinde parțial de Groenlanda”, a declarat Vance în interviul acordat miercuri.

„Dacă, Doamne ferește, rușii și chinezii – nu spun că o vor face – dar dacă, Doamne ferește, cineva ar lansa o rachetă nucleară asupra continentului nostru, ar lansa o rachetă nucleară asupra Europei, Groenlanda este o parte esențială a apărării antirachetă.

Așadar, vă întrebați: «Au făcut europenii, au făcut danezii o treabă bună în ceea ce privește protejarea Groenlandei și asigurarea faptului că aceasta poate continua să servească drept ancoră pentru securitatea mondială și apărarea antirachetă?» Iar răspunsul este, evident, că nu au făcut-o”, a spus el.

Îngrijorările cu privire la viitorul teritoriului au reapărut după ce liderul american a folosit forța militară împotriva Venezuelei sâmbătă pentru a-l aresta pe președintele Nicolas Maduro.

Donald Trump a făcut anterior o ofertă de cumpărare a insulei în 2019, în timpul primului său mandat prezidențial, dar i s-a răspuns că aceasta nu era de vânzare. Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat miercuri că va purta discuții cu Danemarca săptămâna viitoare.

Cu o zi înainte, liderii europeni au emis o declarație comună în sprijinul Danemarcei.

„Groenlanda aparține poporului său, iar numai Danemarca și Groenlanda pot decide asupra chestiunilor care privesc relațiile dintre ele”, au afirmat liderii Franței, Regatului Unit, Germaniei, Italiei, Poloniei, Spaniei și Danemarcei într-o declarație comună.

Subliniind că sunt la fel de interesați ca SUA de securitatea Arcticii, semnatarii europeni au afirmat că acest obiectiv trebuie atins „în mod colectiv” de aliații NATO, inclusiv SUA.

De asemenea, ei au solicitat „respectarea principiilor Cartei ONU, inclusiv suveranitatea, integritatea teritorială și inviolabilitatea frontierelor”.

Aaja Chemnitz, unul dintre cei doi deputați din parlamentul danez care reprezintă Groenlanda, a declarat pentru sursa citată că declarațiile administrației Trump reprezintă „o amenințare clară”.

„Este complet lipsit de respect din partea SUA să nu excludă anexarea țării noastre și să anexeze un alt aliat NATO”, a afirmat ea.

Cu toate acestea, Chemnitz a afirmat că vede acest lucru ca fiind puțin probabil și că, în schimb, „vom asista la exercitarea de presiuni asupra noastră pentru a se asigura că vor prelua controlul asupra Groenlandei în timp”.

Aleqatsiaq Peary, un vânător inuit în vârstă de 42 de ani care locuiește în orașul îndepărtat Qaanaaq din nordul Groenlandei, părea indiferent față de posibilitatea ca teritoriul să treacă în proprietatea SUA.

„Ar fi ca și cum am trece de la un stăpân la altul, de la un ocupant la altul”, a declarat el pentru sursa citată. „Suntem o colonie sub stăpânirea Danemarcei. Deja pierdem foarte mult din cauza faptului că suntem sub guvernarea daneză.”

