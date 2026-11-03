Cu o zi înainte de alegerile care pot schimba controlul asupra Congresului american, unul dintre cei mai experimentați diplomați americani refuză să prevadă un val albastru. „Ultimele sondaje par să-l sugereze, dar nu aș da asta în scris”, spune Daniel Fried, fost ambasador al SUA și expert al Atlantic Council, într-un interviu acordat Digi24 la Washington. Fried, care a lucrat pentru George W. Bush la aderarea României la NATO, are și un mesaj pentru București: ideea că democrații americani ar fi mai reci față de România „nu este adevărată”.

Cristina Cileacu: Dle ambasador Daniel Fried, vă mulțumesc pentru acest interviu. Sunteți un obișnuit la Digi24, dar acum ne aflăm în Statele Unite, la sediul Atlantic Council.

Daniel Fried: Mă bucur să vorbesc cu tine, vreau să fiu de ajutor.

Cristina Cileacu: Dle ambasador, filmăm acest interviu cu o zi înainte de alegeri și vreau să vă cer părerea: vom fi martorii unui val albastru?

Daniel Fried: Această întrebare este o capcană, nu pentru că este o întrebare nedreaptă, ci pentru că orice spun poate părea foarte greșit în 48 de ore. Sunt o serie de predicții. Ultimele sondaje par să sugereze un val albastru, dar nu aș da asta în scris. Nu știm, iar multe dintre curse sunt individuale. Nu este general. Sprijin în toată țara. Așa se formează rasele individuale. Noi nu ştim. Acestea fiind spuse, situația pare mai favorabilă pentru democrați decât era, să zicem, în ianuarie. Considerabil. Așa că vom afla. Și, știi, ai Camera, Senatul și apoi întrebarea în ce direcție merg partidele respective după asta.

Cristina Cileacu: Va fi o problemă pentru următorii doi ani de mandat ai lui Donald Trump, dacă democrații vor prelua Congresul?

Daniel Fried: Oh, sigur, oh sigur. Președinții își petrec adesea ultimii doi ani ai mandatului tratând cu o cameră din Congres sau ambele camere dominate de celălalt partid. Acest lucru este relativ obișnuit în politica SUA. Ce este mai puțin obișnuit este gradul de căldură politică, căldură partizană, acum, în special între Casa Albă și democrați, nu neapărat toți republicanii și toți democrații. Vom vedea dacă este o victorie democratică sau o victorie modestă a democraților, și atunci întrebarea va fi, care este reacția imediată a lui Trump? Acesta este un set de necunoscute. Și apoi ce înseamnă pentru următorii doi termeni, pentru următorii doi ani, în special în ceea ce privește politica externă. Și vom avea apoi o dezbatere viguroasă în cadrul ambelor părți despre unde să mergem.

Cristina Cileacu: Printre democrați, este acest lucru, să o numim schismă, dar unii dintre ei merg mai mult spre stânga, iar unii dintre ei rămân la valorile tradiționale ale Partidului Democrat. Luând în considerare ceea ce s-a întâmplat ieri în Michigan, cu un democrat care a decis să sprijine un republican în locul propriului candidat, cum să privim această schismă?

Daniel Fried: Dezbaterea din cadrul Partidului Democrat dintre stânga și democrații de securitate națională va fi una reală. Nu cred că problema particulară a congresmanei din Michigan care a decis să sprijine candidatul republican la senatori este tipică. A fost o anomalie. Așa că vreau să las asta deoparte. Dar va fi o dezbatere și în cadrul Partidului Democrat. Și va fi o dezbatere de două feluri, unii sunt de stânga. Ce fel de stânga? Acum, în ceea ce privește Israelul, Partidul Democrat de stânga este ostil față de Netanyahu și, probabil, sceptic în ceea ce privește sprijinul pentru Israel. Deci ai acea luptă. Dar cu privire la problema agresiunii lui Putin și a lui Putin împotriva Ucrainei și a amenințărilor sale împotriva României, împotriva Europei, împotriva NATO, nu știu cum va ieși dezbaterea, chiar și între cei de stânga. Pentru că sunt unii din stânga care își amintesc mai mult genul de stânga anti-fascistă, pro-libertate. Nu sunt sigur că toată stânga va ajunge la fel de slabă în Rusia, precum era stânga din tinerețea mea. Nu sunt sigur că acesta este cazul, dar va fi o luptă.

Cristina Cileacu: Știți foarte bine țara mea și veniți în România destul de des. Este un fel de zicală în rândul autorităților noastre care au legătură cu Statele Unite: în timpul mandatelor republicane, se pare că avem o relație mai bună. Ați fi de acord cu asta?

Daniel Fried: Cu siguranță administrația republicană condusă de George W. Bush a fost foarte dispusă față de România. Decizia lui George W. Bush a fost cea care a adus România în NATO. Voia! Voia să se facă asta. Știu acest fapt absolut pentru că lucram pentru el. Nu cred că este adevărat că democrații sunt anti-români sau indiferenți. Această viziune asupra românilor vine dintr-o perioadă în care democrații erau, de fapt, ținuți la distanță sau erau sceptici cu privire la noțiunea de est-europeni, așa cum erau numiți atunci, care se eliberau de Uniunea Sovietică. A fost un scepticism. Aceștia au fost și Nixon și Kissinger, dar au fost mulți democrați, iar unele dintre aceste sentimente se revarsă. Dar amintiți-vă, Clinton a fost cel care a decis să extindă NATO în primul rând și coaliția bipartizană a făcut acest lucru. Nu cred că românii au dreptate și sunt o mulțime de democrați interesați de securitatea națională care susțin România, susțin Polonia, susțin țările baltice împotriva agresiunii rusești. Acei democrați de securitate națională pot lucra cu republicanii școlii John McCain pentru o lume liberă, majoritate pro-lume liberă în Congres. Aceasta mi se pare a fi cea mai bună cale de urmat.