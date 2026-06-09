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„Datorită mie”. Trump a anunțat pentru a 37-a oară că va încheia în curând un acord cu Iranul

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DC: President Trump Holds a Cabinet Meeting
Donald Trump, președintele SUA. Sursa foto: Profimedia Images

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că un acord de încetare a războiului cu Iranul ar putea fi încheiat „în două-trei zile”. Potrivit acestuia, în ciuda recentelor schimburi de lovituri între Republica Islamică și Israel, soluționarea conflictului este aproape. „Datorită mie, au acceptat să se oprească. Și acum ne aflăm în etapa finală a ceea ce va deveni o înțelegere foarte, foarte bună”, a declarat Trump jurnaliștilor la New York. El a precizat că acordul nu va permite Iranului să obțină arme nucleare și va duce la deblocarea Strâmtorii Ormuz, care „se va deschide imediat după semnare”.

Este cel puțin a 37-a oară de la începutul războiului, pe 28 februarie, când Trump declară public că se va încheia în curând un acord cu Iranul sau afirmă că acesta dorește să îl încheie, a calculat CNN. Președintele SUA a vorbit despre acest lucru pentru prima dată pe 23 martie, asigurând că părțile au ajuns la un acord „aproape în toate aspectele”. Chiar a doua zi, Trump a declarat că Iranul „dorește foarte mult să încheie un acord”, iar apoi – că Teheranul „imploră” acest lucru.

Pe 7 aprilie, liderul american a anunțat o armistițiu, menționând că părțile „au avansat foarte mult” și că sunt necesare doar „două săptămâni” pentru un acord final. În acest timp, Trump a susținut că „au mai rămas foarte puține divergențe semnificative”, că Iranul „a fost de acord cu totul” și că „vom încheia acordul în următoarele una-două zile”. Cu toate acestea, în termenul stabilit de el nu s-a întâmplat nimic.

Cu toate acestea, pe 30 aprilie, Trump a afirmat din nou că Iranul „moare de nerăbdare să încheie un acord”. În luna mai, el a explicat seria de previziuni nerealizate nu prin propriile greșeli, ci prin evoluția nefericită a negocierilor. Președintele a menționat că SUA au fost de fiecare dată convinse că „sunt foarte aproape de un acord, dar, în final, nimic nu a ieșit”. În ciuda acestui fapt, Trump a asigurat că de data aceasta (18 mai) situația este „puțin diferită”.

Pe 23, 28 și 29 mai, Trump a repetat aceleași teze și a promis că acordul va fi anunțat „în curând”. Iar pe 31 mai a spus că părțile sunt „foarte aproape de un acord”, dar Iranul și Israelul îl pun în pericol prin confruntările lor.

La sfârșitul lunii mai, Israelul și-a extins operațiunea terestră în Liban pentru a combate gruparea teroristă „Hezbollah”, susținută de Iran. În acest context, Teheranul a amenințat că se va retrage din negocieri.

După intervenția lui Trump, Casa Albă a anunțat, pe 3 iunie, că Israelul este dispus să înceteze focul în Liban. Cu toate acestea, pe 7 iunie, Armata de Apărare a Israelului (IDF) a lovit o țintă a „Hezbollah” în Dahiya, ucigând două persoane și rănind alte 11. Atunci, Iranul a atacat cu rachete mai multe ținte militare din nordul Israelului, justificând acest lucru prin „dreptul la autoapărare”, iar acesta a ripostat lovind obiective militare din vestul și centrul Republicii Islamice.

Editor : A.R.

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