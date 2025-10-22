Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți că întâlnirea pe care o avea în plan cu președintele rus Vladimir Putin a fost amânată, calificând-o drept o potențială „pierdere de timp”. Decizia de a amâna discuțiile de la Budapesta, anunțată săptămâna trecută, a fost luată în urma unei convorbiri telefonice purtate luni între secretarul de stat Marco Rubio și ministrul rus de externe Serghei Lavrov, anunță France24.

„Nu vreau să am o întâlnire inutilă”, a spus Trump. „Nu vreau să pierd timpul, așa că vom vedea ce se va întâmpla”.

Ezitarea lui Trump va fi probabil o ușurare pentru liderii europeni, care l-au acuzat pe Putin că trage de timp cu diplomația, în timp ce încearcă să câștige teren pe câmpul de luptă. Liderii - inclusiv premierul britanic, președintele francez și cancelarul german - au declarat că se opun oricărei presiuni pentru ca Ucraina să cedeze teritoriile capturate de forțele ruse în schimbul păcii, așa cum a sugerat recent Trump, anunță France24.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

De asemenea, ei intenționează să continue planurile de utilizare a miliardelor de dolari din activele rusești înghețate pentru a finanța eforturile de război ale Ucrainei, în ciuda unor îndoieli cu privire la legalitatea și consecințele unei astfel de măsuri.

Nici Kremlinul nu părea să se grăbească să-i reunească din nou pe Trump și Putin. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a declarat marți că „este nevoie de pregătiri, pregătiri serioase” înainte de o întâlnire.

Trump a sugerat că deciziile privind întâlnirea vor fi luate în zilele următoare.

Președinții SUA și Rusiei s-au întâlnit ultima dată în Alaska, în august, dar întâlnirea nu a dus la progresul încercărilor blocate ale lui Trump de a pune capăt unui război care a început acum aproape patru ani.

Zelenski: Presiunea va duce la pace

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a încercat să consolideze poziția Ucrainei, solicitând rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune din partea SUA, deși Trump a ezitat să le furnizeze.

„Trebuie să punem capăt acestui război, iar numai presiunea va duce la pace”, a declarat Zelenski marți într-o postare pe Telegram.

El a menționat că Putin a revenit la diplomație și l-a sunat pe Trump săptămâna trecută, când părea că rachetele Tomahawk erau o posibilitate. Dar „de îndată ce presiunea s-a mai atenuat puțin, rușii au început să încerce să renunțe la diplomație, să amâne dialogul”, a spus Zelenski.

Miercuri, Trump va purta discuții cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, potrivit unor surse citate de presa franceză. Alianța militară a coordonat livrările de arme către Ucraina, multe dintre ele fiind achiziționate din SUA de către Canada și țările europene. O reuniune a Coaliției de Voință - un grup de 35 de țări care susțin Ucraina - va avea loc vineri la Londra.

Poziția președintelui american față de război s-a schimbat de-a lungul anului. Inițial, el s-a concentrat pe exercitarea de presiuni asupra Ucrainei pentru a face concesii, dar apoi a devenit frustrat de intransigența lui Putin. Trump se plânge adesea că a crezut că relația sa bună cu omologul său rus ar fi facilitat încheierea războiului.

Luna trecută, Donald Trump și-a schimbat poziția pe care o susținea de mult timp, potrivit căreia Ucraina ar trebui să renunțe la teritoriu, și a sugerat că ar putea recâștiga tot teritoriul pierdut în favoarea Rusiei. Dar, după o convorbire telefonică cu Putin săptămâna trecută și o întâlnire ulterioară cu Zelensky vineri, Trump și-a schimbat din nou poziția și a cerut Kievului și Moscovei să „se oprească acolo unde sunt” în războiul care durează de mai bine de trei ani.

Editor : C.A.