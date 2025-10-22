Live TV

De ce a amânat Donald Trump întâlnirea cu Vladimir Putin, de la Budapesta. „Este pierdere de timp". Reacția Kremlinului

Donald Trump și Vladimir Putin dau mâna la finele declarațiilor de presă, de dupa summitul din Alaska
Donald Trump și Vladimir Putin dau mâna la finele declarațiilor de presă, de dupa summitul din Alaska. Foto: Profimedia
Zelenski: Presiunea va duce la pace

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți că întâlnirea pe care o avea în plan cu președintele rus Vladimir Putin a fost amânată, calificând-o drept o potențială „pierdere de timp”. Decizia de a amâna discuțiile de la Budapesta, anunțată săptămâna trecută, a fost luată în urma unei convorbiri telefonice purtate luni între secretarul de stat Marco Rubio și ministrul rus de externe Serghei Lavrov, anunță France24.

„Nu vreau să am o întâlnire inutilă”, a spus Trump. „Nu vreau să pierd timpul, așa că vom vedea ce se va întâmpla”.

Ezitarea lui Trump va fi probabil o ușurare pentru liderii europeni, care l-au acuzat pe Putin că trage de timp cu diplomația, în timp ce încearcă să câștige teren pe câmpul de luptă. Liderii - inclusiv premierul britanic, președintele francez și cancelarul german - au declarat că se opun oricărei presiuni pentru ca Ucraina să cedeze teritoriile capturate de forțele ruse în schimbul păcii, așa cum a sugerat recent Trump, anunță France24.

De asemenea, ei intenționează să continue planurile de utilizare a miliardelor de dolari din activele rusești înghețate pentru a finanța eforturile de război ale Ucrainei, în ciuda unor îndoieli cu privire la legalitatea și consecințele unei astfel de măsuri.

Nici Kremlinul nu părea să se grăbească să-i reunească din nou pe Trump și Putin. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a declarat marți că „este nevoie de pregătiri, pregătiri serioase” înainte de o întâlnire.

Trump a sugerat că deciziile privind întâlnirea vor fi luate în zilele următoare.

Președinții SUA și Rusiei s-au întâlnit ultima dată în Alaska, în august, dar întâlnirea nu a dus la progresul încercărilor blocate ale lui Trump de a pune capăt unui război care a început acum aproape patru ani.

Zelenski: Presiunea va duce la pace

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a încercat să consolideze poziția Ucrainei, solicitând rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune din partea SUA, deși Trump a ezitat să le furnizeze.

„Trebuie să punem capăt acestui război, iar numai presiunea va duce la pace”, a declarat Zelenski marți într-o postare pe Telegram.

El a menționat că Putin a revenit la diplomație și l-a sunat pe Trump săptămâna trecută, când părea că rachetele Tomahawk erau o posibilitate. Dar „de îndată ce presiunea s-a mai atenuat puțin, rușii au început să încerce să renunțe la diplomație, să amâne dialogul”, a spus Zelenski.

Miercuri, Trump va purta discuții cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, potrivit unor surse citate de presa franceză. Alianța militară a coordonat livrările de arme către Ucraina, multe dintre ele fiind achiziționate din SUA de către Canada și țările europene. O reuniune a Coaliției de Voință - un grup de 35 de țări care susțin Ucraina - va avea loc vineri la Londra.

Poziția președintelui american față de război s-a schimbat de-a lungul anului. Inițial, el s-a concentrat pe exercitarea de presiuni asupra Ucrainei pentru a face concesii, dar apoi a devenit frustrat de intransigența lui Putin. Trump se plânge adesea că a crezut că relația sa bună cu omologul său rus ar fi facilitat încheierea războiului.

Luna trecută, Donald Trump și-a schimbat poziția pe care o susținea de mult timp, potrivit căreia Ucraina ar trebui să renunțe la teritoriu, și a sugerat că ar putea recâștiga tot teritoriul pierdut în favoarea Rusiei. Dar, după o convorbire telefonică cu Putin săptămâna trecută și o întâlnire ulterioară cu Zelensky vineri, Trump și-a schimbat din nou poziția și a cerut Kievului și Moscovei să „se oprească acolo unde sunt” în războiul care durează de mai bine de trei ani.

