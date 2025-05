De ce a decis fosta ambasadoare a SUA în Ucraina să plece din funcție: „Pacea cu orice preț este o capitulare”

Fosta ambasadoare a SUA în Ucraina Bridget Brink, care a demisionat din funcție în luna aprilie, după aproape trei decenii în serviciul diplomatic al Statelor Unite, explică, într-un op-ed publicat pe Detroit Free Press, de ce a decis să iasă din sistemul diplomatic american, după ce a servit „cu mândrie cinci președinți”. Brink spune că cei trei ani la Kiev au fost cea mai dificilă slujbă din cariera sa și își motivează demisia prin faptul că este în dezacord cu modul în care Donald Trump conduce politica externă a SUA. „Cred că singura modalitate de a asigura interesele SUA este să apărăm democrațiile și să ne opunem autocraților. Pacea cu orice preț nu este deloc pace – este o capitulare”, scrie fosta ambasadoare.

Redăm mai jos traducerea integrală a articolului publicat de Bridget Brink:

„Tocmai m-am întors acasă în Michigan după trei ani în cea mai dificilă slujbă din viața mea – ambasador al Statelor Unite în Ucraina – sprijinind aliatul nostru democratic împotriva agresiunii brutale și neprovocate a Rusiei.

Am servit cu mândrie cinci președinți – republicani și democrați – pentru a mă asigura că Statele Unite sunt cea mai puternică și mai mare țară pe care a cunoscut-o vreodată lumea.

Respect dreptul și responsabilitatea președintelui de a determina politica externă a Statelor Unite, cu controlul și echilibrul corespunzător din partea Congresului SUA. Rolul Serviciului Diplomatic American este de a pune în aplicare această politică. Din păcate, politica adoptată de la începutul administrației Trump a fost aceea de a exercita presiuni asupra victimei, Ucraina, și nu asupra agresorului, Rusia.

Prin urmare, nu mai pot continua cu bună credință politica administrației și am considerat că este de datoria mea să demisionez. După aproape trei decenii în slujba țării noastre, am demisionat din funcția de ambasador al SUA în Ucraina.

Nu pot sta deoparte în timp ce o țară este invadată, o democrație bombardată și copii uciși cu impunitate. Cred că singura modalitate de a asigura interesele SUA este să apărăm democrațiile și să ne opunem autocraților. Pacea cu orice preț nu este deloc pace – este o capitulare. Iar istoria ne-a învățat de nenumărate ori că capitularea nu duce la siguranță, securitate sau prosperitate. Ea duce la mai mult război și suferință.

«Răul pur»

De când Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei, la 24 februarie 2022, a făcut ceea ce poate fi descris doar ca rău pur: a ucis mii de civili, inclusiv 700 de copii, cu rachete și drone care au lovit casele și apartamentele lor în miezul nopții.

A comis peste 150 000 de crime de război, a răpit 20.000 de copii din familiile lor și a forțat milioane de bărbați, femei și copii să fugă în Europa și în alte părți ale lumii.

Timp de trei ani, am ascultat poveștile, am văzut brutalitatea și am simțit durerea familiilor ale căror fiice și fii au fost uciși și răniți de rachetele și dronele rusești care au lovit locuri de joacă, biserici și școli. De-a lungul carierei mele petrecute în zone de conflict, am văzut cu ochii mei atrocități în masă și distrugeri gratuite, dar nu am mai văzut niciodată în Europa o violență atât de sistematică, atât de răspândită și atât de îngrozitoare de la al Doilea Război Mondial încoace.

Ceea ce facem contează

De ce invazia Rusiei în Ucraina este importantă pentru Statele Unite?

Este importantă pentru că modul în care gestionăm acest război va spune multe atât prietenilor, cât și dușmanilor noștri. Dacă îi permitem lui Putin să redeseneze granițele cu forța, el nu se va opri la Ucraina. Dacă îl luăm în serios, ambiția lui Putin este de a resuscita un trecut imperial – și nu poate face acest lucru fără a amenința securitatea aliaților noștri din NATO.

Și dacă Putin va reuși, va trimite semnale Chinei care vor submina echilibrul de securitate în Asia și în întreaga lume. Acest lucru va avea implicații profunde pentru siguranța, securitatea și prosperitatea Americii.

Europa este cel mai mare partener comercial al nostru, cu o relație comercială de 1,6 trilioane de dolari care alimentează 16 milioane de locuri de muncă pe ambele continente, inclusiv aici, în Michigan. Menținerea celor 80 de ani de pace care au urmat devastării celui de-Al Doilea Război Mondial – și creșterea economică, comerțul și locurile de muncă reale care decurg din aceasta – este ceea ce este în joc pentru noi în războiul Rusiei din Ucraina.

Dar războiul Rusiei este mai mult decât politică externă sau economie. Este vorba despre cine suntem noi.

SUA trebuie să conducă lumea liberă

Bunicul meu, care a crescut în Charlotte, Michigan, a servit cu mândrie națiunea noastră ca soldat în al Doilea Război Mondial, în timp ce bunica mea a întreținut singurul lor copil închiriind camere în casa lor din Lansing. Bunicii mei nu s-au văzut timp de trei ani, iar mama mea nu și-a cunoscut tatăl când acesta s-a întors acasă, dar au înțeles că trebuie să facă ceea ce era corect.

America pe care o iubesc, cea pentru care au luptat bunicii noștri, nu ar sta niciodată deoparte și nu ar permite să se întâmple astfel de orori.

Nici nu ar renunța să-și ajute prietenii. Nici nu ar ceda în fața agresorului.

Trebuie să rămânem fideli identității noastre – un popor drept, generos și harnic, binecuvântat cu un guvern democratic și responsabil, cu cea mai mare economie de piață liberă din lume și cu cea mai puternică armată din istoria omenirii. Trebuie să dăm dovadă de leadership în fața agresiunii, nu de slăbiciune sau complicitate. Când America nu conduce lumea liberă, ceea ce este în pericol este propriul nostru succes ca națiune.

Aceasta este America pe care o iubesc și pe care am fost mândră să o servesc în fiecare zi.

Poate că nu mai sunt diplomat american, dar nu voi înceta niciodată să cred în necesitatea leadershipului american pentru a ne asigura viitorul și pentru a oferi un far de speranță și posibilități pentru fiecare locuitor al statului Michigan, pentru fiecare american și pentru atât de mulți alții din întreaga lume.”

