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De ce Donald Trump va absenta de la evenimentele de comemorare a atentatelor din 2001 din New York. Patru foști președinți participă

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Donald Trump. Foto: Profimedia
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Din articol
Între „a onora” şi „a deturna atenţia” O absenţă confirmată: cea a preşedintelui Trump

Comemorarea unui sfert de veac de la atacurile teroriste din 11 septembrie din New York va aduce un număr mare de reprezentanţi instituţionali în acest mare oraş american, însă iese în evidenţă, pe de-o parte, prezenţa primarului metropolei, Zohran Mamdani, controversat pentru mulţi din cauza credinţei sale musulmane şi poziţiilor pro-palestiniene, şi, pe de altă parte, absenţa preşedintelui Donald Trump, scrie EFE.

La comemorările anuale din 11 septembrie, care au loc la Ground Zero, unde au fost cândva Turnurile Gemene, este obişnuită prezenţa unor personalităţi politice din ambele partide, atât actuale, cât şi foste. Anul acesta, a fost confirmată participarea foştilor preşedinţi democraţi Joe Biden, Bill Clinton şi Barack Obama, şi a fostului preşedinte republican George W. Bush, potrivit NewsNation.

Primarul şi predecesorii săi participă de obicei şi ei la aceste comemorări. Mamdani şi-a confirmat prezenţa în iulie.

Ceremonia are însă un caracter non-partizan şi orice intervenţie a politicienilor este interzisă începând din 2012. Politicienii sunt doar martori la omagiu, în cadrul căruia membrii familiei citesc numele celor care şi-au pierdut viaţa în atacuri şi se ţin şapte minute de reculegere: şase pentru atacuri şi încă un minut pentru cei care au murit din cauza unor boli asociate atentatelor din 11 septembrie.

„Am acţionat intenţionat pentru a păstra caracterul apolitic al comemorării, deoarece amintirea celor pe care i-am pierdut pe 11 septembrie nu ar trebui să fie niciodată o chestiune partizană”, a declarat pentru EFE un purtător de cuvânt al Memorialului şi Muzeului 9/11, care organizează evenimentul şi este situat între cele două bazine reflectorizante monumentale cu cascade care se află pe locul fostelor Turnuri Gemene.

Purtătorul de cuvânt a adăugat că oficiali guvernamentali din întreg spectrul politic, „inclusiv fiecare preşedinte, guvernator şi primar în funcţie de la 11 septembrie”, au participat întotdeauna la ceremonie „pur şi simplu pentru a fi martori”.

„Nu fac comentarii şi sunt rugaţi să rămână într-o zonă desemnată”, a clarificat purtătorul de cuvânt.

Între „a onora” şi „a deturna atenţia”

Prezenţa lui Mamdani a stârnit opoziţie din partea unor membri ai familiilor victimelor şi a unor grupuri de supravieţuitori. Asociaţia Poliţiştilor Pensionari ai Autorităţii Portuare le-a cerut atât primarului, cât şi guvernatorului Kathy Hochul să nu participe, în timp ce preşedintele acesteia, John McDevitt, a avertizat că prezenţa primarului ar putea provoca „durere” familiilor victimelor şi „ar deturna atenţia”.

Petiţia iniţiată de Giovanni Galante, ruda unei victime, a strâns aproape 100.000 de semnături şi pune sub semnul întrebării unele dintre „poziţiile” lui Mamdani, considerate „ostile”, precum „laudele” sale la adresa imamului Siraj Wahhaj, „cu legături cu islamismul radical”, faptul că a lucrat ca avocat local pentru Ramzi Kassem, care a apărat un terorist din gruparea Al-Qaida, şi faptul că nu a condamnat sintagma „globalizarea intifadei”.

Fostul guvernator republican George Pataki şi liderul comitatului Nassau şi candidat la funcţia de guvernator, Bruce Blakeman, al cărui nepot a murit în atacuri, s-au opus, de asemenea, prezenţei lui Mamdani.

Printre cei care au apărat participarea primarului se numără preşedinta Consiliului Local, Julie Menin, şi fostul candidat republican la primărie, Curtis Sliwa.

„În ultimii 25 de ani, au existat primari şi guvernatori care nu au făcut nimic pentru a ajuta familiile (afectate de atacurile) din 11 septembrie. Nu li s-a interzis niciodată să participe”, a declarat Dennis McKeon, organizatorul unui grup de supravieţuitori din Staten Island.

La rândul său, primarul Mamdani şi-a apărat dreptul de a participa la comemorări şi şi-a reafirmat angajamentul faţă de victime: „Voi onora cu mândrie familiile, supravieţuitorii şi echipele de intervenţie şi voi reafirma că nu vom uita niciodată acea zi”, a declarat el în iulie.

O absenţă confirmată: cea a preşedintelui Trump

Pe de altă parte, şi absenţa lui Trump generează controverse. El va fi primul preşedinte în exerciţiu care nu participă la ceremoniile de comemorare de la New York şi îl va trimite în locul său pe vicepreşedintele JD Vance.

Republicanul a decis să participe la comemorarea atacurilor de 11 septembrie într-un alt loc vizat de atacuri, Pentagonul, unde va participa la un moment de reculegere.

Trump a vrut să ţină un discurs la Ground Zero, dar nu a putut face acest lucru din cauza regulilor organizaţiei, potrivit The New York Times, care citează surse proprii.

Preşedintele american a încercat să dezmintă informaţia publicată de The New York Times într-o postare pe platforma sa de socializare, Truth Social. Trump a susţinut că a fost la New York ”de multe ori” de-a lungul anilor şi că la ceremonie „nimeni nu vorbeşte”, deoarece aceasta este „solemnă”. De asemenea, a atacat-o pe autoarea articolului, criticându-i munca şi făcând comentarii despre aspectul ei fizic.

Vance, la rândul său, a subliniat unitatea naţiunii în faţa atacurilor, în cadrul unei conferinţe de presă la Casa Albă, însă a profitat de ocazie pentru a-l critica şi pe fostul preşedinte Joe Biden.

Editor : S.S.

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