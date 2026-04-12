JD Vance nu dorea ca războiul cu Iranul să înceapă. Cu toate acestea, el este cel însărcinat să-l încheie. „Vance este acum responsabil de asta”, a spus o persoană apropiată administrației SUA, în timp ce vicepreședintele a aterizat la hotelul de cinci stele Serena din Islamabad în acest weekend pentru cea mai importantă întâlnire față în față dintre SUA și Iran din 1979, scrie The Times într-o analiză potrivit căreia Vance joacă rolul de pacificator în Pakistan, ceea ce sugerează o schimbare a dinamicii puterii la Casa Albă. Numai că negocierile nu au decurs conform planului, vicepreședintele american părăsind Pakistanul duminică dimineața devreme, după ce 21 de ore de discuții nu au reușit să ducă la o soluție.

Vorbind cu reporterii înainte de plecare, Vance părea puțin frustrat, subliniind că partea americană fusese „foarte conciliantă” și acționase cu „bună-credință”, dar iranienii refuzaseră totuși să accepte „cea mai bună și ultima ofertă” a administrației. SUA doresc ca Teheranul să renunțe la programul său de arme nucleare, dar Iranul a avertizat împotriva „cerințelor excesive”.

Pe fondul incertitudinii cu privire la pașii următori, vicepreședintele are toate motivele să fie frustrat de situație — la urma urmei, el a încercat să-l descurajeze pe președinte să atace Iranul încă de la început.

Însăși prezența sa în fruntea delegației americane este un semn al schimbării dinamicii puterii în acest conflict, aflat în a șasea săptămână.

În primele zile, vicepreședintele a fost acuzat că a adoptat o atitudine discretă, evitând în mare parte atenția mass-media de care se bucură de obicei. În schimb, Marco Rubio, secretarul de stat, și Pete Hegseth, secretarul de război, au fost aproape constant alături de președinte.

Rolul consolidat al lui Vance în război vine după o săptămână care a fost extraordinară chiar și după standardele președintelui Trump. Președintele a trecut de la amenințarea că „o întreagă civilizație va muri în această seară” la proclamarea unui armistițiu, doar pentru ca fisurile să apară pe măsură ce Iranul nu a reușit să deschidă complet Strâmtoarea Ormuz, iar Israelul a continuat să lovească Libanul.

Sarcina vicepreședintelui a fost să acopere decalajul dintre cele două părți și să găsească o cale de la armistițiul tensionat către o pace mai durabilă. Deși acest lucru nu s-a întâmplat în timpul șederii sale la Islamabad, este probabil să fie chemat din nou. Actualul dezacord privind armele nucleare este unul pe care chiar și unii dintre cei mai izolaționiști din aripa Maga îl pot înțelege; există puțină toleranță față de obținerea unei arme nucleare de către Iran.

Chiar înainte de aterizare, existau semne că misiunea s-ar putea dovedi imposibilă. Preocupările legate de securitatea țării gazdă, Pakistanul, au pus inițial sub semnul întrebării participarea lui Vance. Iranienii au formulat cereri de ultim moment, cum ar fi deblocarea activelor înghețate, o nouă versiune a principiului „plătești ca să joci”. Un oficial american a respins sâmbătă dimineața afirmațiile potrivit cărora ar fi fost de acord cu aceste cereri.

Odată cu încheierea discuțiilor și fără un acord la orizont, există scepticism cu privire la faptul că războiul este aproape de sfârșit — și, dacă nu este, unde va duce lumea politica riscantă a lui Trump. Răspunsul la această din urmă întrebare se reduce la pe cine este dispus președintele să asculte.

Aici diferența dintre primul și al doilea mandat al lui Trump este esențială. La primul său mandat, Trump era înconjurat de persoane care nu erau de acord cu el. Unii doreau în mod activ să-i zădărnicească agenda. Alții considerau că este datoria lor să ofere o opinie contrară.

La al doilea mandat, loialitatea este cel mai valoros atu: președintele este înconjurat de consilieri și membri ai cabinetului care îi acordă prioritate.

Susie Wiles, șefa de cabinet a acestuia, este în mare parte creditată pentru conducerea unei Case Albe care a evitat o mare parte din disfuncționalitățile și fluctuația de personal din primul mandat. Pentru a face acest lucru, ea a fost lăudată pentru că nu a încercat să-și impună propria agendă politică. În schimb, ea face – în cuvintele unei personalități Maga – „ca trenurile să circule la timp”.

Deci, cine mai este în jur să-i spună lui Trump ceea ce s-ar putea să nu-i placă să audă?

Povestea despre care cei din interiorul Washingtonului vorbeau cel mai animat săptămâna trecută nu a fost conferința de presă neașteptată a Melaniei Trump despre Jeffrey Epstein, ci anunțul unei noi cărți, „Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump” (Schimbarea de regim: culisele președinției imperiale a lui Donald Trump, n.r.), scrisă de reporterii New York Times Maggie Haberman și Jonathan Swan.

Deși Trump critică adesea NYT, el este totuși un cititor asiduu. Secretara sa de presă, Karoline Leavitt, a afirmat recent acest lucru în timpul unei discuții informale cu Erika Kirk: „Întotdeauna vrei să fii cea mai citită persoană din încăpere, iar eu încerc să fiu așa în fiecare zi. Dar Donald Trump este întotdeauna așa.”

Trump este un pasionat de știri încă din perioada în care era om de afaceri la New York. Chiar și publicațiilor pe care le critică le acordă o atenție deosebită, plângându-se adesea colegilor despre pagina pe care a apărut un articol sau despre cât de puține cuvinte au fost alocate unui anunț politic. Citește și urmărește știrile în permanență; asistenții săi îi aduc tăieturi din ziare. Adesea, însă, acestea sunt în mare parte pozitive.

Noua carte — scrisă de doi dintre cei mai prolifici cronicari ai lui Trump încă din primul mandat — nu va apărea decât la sfârșitul lunii iunie, dar promite să spună povestea unui președinte dezlănțuit. A fost publicat un fragment care dezvăluie evenimentele care au dus la decizia lui Trump de a ataca Iranul, arătând că lui Benjamin Netanyahu i s-a permis (ceea ce este neobișnuit pentru un lider străin) să intre în Camera de criză, camera securizată din aripa de vest a Casei Albe, în februarie, pentru a susține o prezentare de o oră în care a susținut că Iranul era pregătit pentru o schimbare de regim. Cartea susține că acesta a prezentat o serie de figuri care ar putea prelua puterea, inclusiv Reza Pahlavi, fiul exilat al ultimului șah al Iranului.

Răspunsurile echipei de vârf a lui Trump au fost aparent variate. Experții în informații au sugerat că afirmațiile lui Netanyahu privind schimbarea de regim erau optimiste, la limita ridicolului — sau, în traducerea lui Rubio, „cu alte cuvinte, sunt prostii”. Hegseth a fost cel mai entuziast.

Rubio a oferit pragmatism, fără o mare dorință de război total, dar cu sentimentul necesității de a exercita presiune asupra Iranului. Generalul Dan Caine, președintele Comitetului șefilor de stat major, cel mai înalt oficial militar din SUA, a adoptat o poziție neutră, avertizând asupra riscurilor practice care trebuie luate în considerare: epuizarea armelor, închiderea Strâmtorii Ormuz, dificultatea de a prevedea reacția Iranului.

Doar Vance s-a pronunțat clar împotriva ideii, avertizând asupra riscurilor pentru regiune, precum și asupra sprijinului din partea bazei electorale a lui Trump. Deși a adus mai multe argumente împotriva oricăror lovituri și a sugerat apoi că acestea ar trebui, cel mult, să fie limitate, el a spus în cele din urmă că va accepta orice decizie va lua președintele.

La câteva luni distanță, deși SUA și-au atins obiectivele de a-l asasina pe ayatollah și de a lovi ținte iraniene cheie, multe dintre acele avertismente s-au adeverit.

Nu a avut loc nicio revoltă majoră. Reprezentanții apărării americane se tem că, atunci când președintele a amenințat în ianuarie că SUA s-ar putea implica pentru a apăra protestatarii împotriva regimului iranian, mulți dintre cei mai străluciți iranieni dornici de schimbarea regimului au ieșit în stradă — și au pierit ca urmare a acestui fapt.

Vicepreședintele JD Vance (dreapta) ia cuvântul în cadrul unei conferințe de presă după întâlnirea cu reprezentanții Pakistanului și Iranului, în timp ce Jared Kushner (stânga) și Steve Witkoff, trimisul special pentru misiuni de pace, ascultă, duminică, 12 aprilie 2026, la Islamabad, Pakistan.

Unul dintre motivele pentru care Vance ocupă un rol proeminent în cadrul negocierilor este suspiciunea iranienilor față de Steve Witkoff, trimisul de pace al lui Trump, care s-a aflat în Pakistan alături de Jared Kushner, ginerele lui Trump, dar nu conduce discuțiile.

„Ultimele două dăți când au avut de-a face cu Witkoff, au simțit că totul a eșuat”, spune un diplomat. Cei apropiați negocierilor sugerează că abordarea lui Witkoff, bazată pe diplomația imobiliară, nu s-a potrivit bine cu abordarea iraniană, caracterizată de documente detaliate și de dorința de a clarifica totul. Vance este considerat un actor mai neutru — în parte datorită instinctelor sale izolaționiste naturale. Cu toate acestea, acest lucru nu a dus încă la rezultate diferite.

Având în vedere că schimbarea regimului, cel puțin în sensul tradițional, este acum considerată improbabilă, întreaga operațiune devine rapid un exercițiu de „tăiere a ierbii”, un termen israelian care reflectă ideea că sarcina de a degrada capacitatea ofensivă a Iranului ar putea trebui repetată peste câteva luni sau ani, pentru a împiedica Iranul să se regrupeze. Reprezentanții apărării americane spun că încă nu se știe cât de multă degradare s-a obținut până acum — rata lansărilor din Iran a scăzut în primele două săptămâni, dar apoi s-a redresat.

Deși SUA au distrus multe ținte, întrebarea care rămâne fără răspuns este unde se află atât acestea, cât și Iranul din punct de vedere strategic, și ce alte conflicte ar putea deveni colaterale în acest proces. „Chiar dacă acest conflict se va încheia în două săptămâni, consecințele se vor resimți ani de zile”, a prezis o persoană apropiată administrației.

Chiar dacă războiul se va încheia în curând, Trump va revendica victoria și îi va lăsa pe aliații săi să rezolve problemele rămase, există un sentiment atât în cadrul administrației, cât și în ambasade, că evenimentele din ultimele șase săptămâni vor schimba cursul următorilor zece ani.

Oficialii administrației vorbesc despre o răzbunare împotriva țărilor care, în viziunea lui Trump, nu s-au prezentat. Se fac paralele cu războiul de Yom Kippur din 1973, la care NATO a refuzat să participe.

Dar unii se tem de o escaladare suplimentară fie în Cuba, fie în Groenlanda. Aliații lui Trump spun că li s-a dat dreptate în privința necesității de a deține Groenlanda, întrucât Iranul a demonstrat că nu se poate baza pe europeni pentru a permite utilizarea bazelor lor.

Apoi mai este și Ucraina. Ideea era ca orice efort de pace să fie finalizat până în iunie, când campania pentru alegerile de la jumătatea mandatului va intra în plină desfășurare. Dacă Trump vrea o poveste de succes, aceasta ar putea fi încheierea războiului din Ucraina, iar asta ar putea însemna să-i spună lui Zelenski să renunțe la teritoriu.

Și, în acel moment, este puțin probabil ca Trump să accepte prea multe interferențe din partea aliaților europeni. Sau, de altfel, din partea oricui altcineva din echipa sa. Un Trump dezlănțuit încă mai are câteva capitole de parcurs.

