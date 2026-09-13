Cyclospora în legumele cu frunze verzi, E. coli în afine congelate, salmonella în ardeii jalapeño – numeroasele focare de boli transmise prin alimente din SUA, alături de reducerile masive ale programelor de asistență alimentară și ale agențiilor federale responsabile de siguranța alimentară, scot la iveală limitele mișcării „Make America Healthy Again” (MAHA), spun experții, scrie The Guardian.

„Politicile pe care le punem în aplicare sunt exact opusul celor la care ne-am aștepta pentru a ajuta oamenii să mănânce mai sănătos”, a declarat Jessica Knurick, comunicatoare științifică și dieteticiană autorizată, cu un doctorat în știința nutriției.

Când MAHA a preluat puterea, Marion Nestle era plină de speranță. Probabil cea mai influentă voce din domeniul politicii alimentare, Nestle a scris mai multe cărți și a ocupat odată funcția de consilier principal în politici nutriționale la HHS. Ea spera că Robert F. Kennedy Jr., secretarul Departamentului Sănătății și Serviciilor Sociale al SUA (HHS), și susținătorii săi vor lua măsuri împotriva industriei alimentare, așa cum au promis.

„Au puterea. Au preluat controlul asupra sănătății și serviciilor sociale. Să profite de asta”, își amintește ea că s-a gândit. „Nu au făcut-o.”

Singura realizare a legii MAHA în domeniul alimentar până în prezent, a spus ea, este recomandarea de a înlocui nouă coloranți alimentari sintetici.

„Iar aditivii de culoare sunt opționali”, a spus Nestle. „Este pur și simplu bizar și atât de dezamăgitor, pentru că au avut șansa să facă progrese reale. Industria alimentară era îngrozită. Nu cred că mai sunt.”

În același timp, administrația Trump a decimat agențiile din domeniul sănătății, mediului și agriculturii prin concedieri în masă, încetări de contract și pensionări anticipate, inclusiv în rândul celor care inspectează alimentele. În 2025, de exemplu, șeful diviziei alimentare din cadrul Administrației pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) și-a dat demisia deoarece, a spus el, nu putea să-și îndeplinească sarcinile având în vedere reducerile masive de personal.

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Administrația a redus, de asemenea, cu aproape 200 de miliarde de dolari bugetul Programului de Asistență Nutrițională Suplimentară (SNAP), instituind noi cerințe pentru SNAP care au dus la pierderea beneficiilor de către aproximativ 5 milioane de persoane „pentru că nu reușesc să se descurce într-un sistem din ce în ce mai complicat”, a spus Knurick. Drept urmare, „oamenii se confruntă cu dificultăți”, a adăugat ea. „Este într-adevăr dificil să promovezi o alimentație sănătoasă atunci când aceste alimente sunt pur și simplu inaccesibile pentru o mare parte a populației acestei țări.”

Decidenții nu înțeleg adesea cum este să ai venituri mici în America, ceea ce înseamnă că politicile lor sunt „extrem de elitiste, ceea ce este regretabil, deoarece sunt total de acord cu mesajul «mănâncă alimente adevărate» – dar trebuie să ai condițiile necesare pentru a găti”, a spus Nestle.

Adepții mișcării MAHA au fost adesea atrași de pe rețelele sociale cu promisiunea de a aduce schimbări: lupta pentru apă și aer mai curate, sisteme alimentare mai sănătoase, îngrijire medicală mai bună. „Dar cei din fruntea acelei mișcări au folosit-o în mare măsură ca pe o mișcare politică”, a spus Knurick.

Așa se face că mișcarea care acordă prioritate eliminării toxinelor din mediu colaborează cu o administrație care ignoră reglementările de mediu, a spus Knurick. „Aceste lucruri nu se potrivesc, și aș putea enumera o listă în care majoritatea lucrurilor pe care mișcarea MAHA spune că le dorește nu se aliniază cu politicile reale pe care le vedem venind din partea acestei administrații.”

Epidemia de Cyclospora

Când a fost întrebat dacă epidemia de Cyclospora îi făcea pe oameni să evite unele dintre alimentele sănătoase recomandate de Maha, Kennedy a răspuns că „acum că știm care este riscul probabil, cred că va fi mult mai ușor pentru oameni să facă alegeri sănătoase”. Asta s-a întâmplat la mijlocul lunii iulie; în următoarele câteva săptămâni, urmau să fie raportate alte mii de cazuri, sute de spitalizări și două decese.

Epidemii precum acestea ilustrează dificultatea de a garanta sănătatea la nivel individual, deoarece activități precum aplicarea reglementărilor și prevenirea epidemiilor se desfășoară la nivel sistemic, au afirmat experții. A face alegerea sănătoasă la nivel individual – de exemplu, să mănânci salată – nu mai este posibil atunci când salata este contaminată, iar inspecțiile alimentare au scăzut.

Legumele cu frunze verzi au devenit o sursă majoră de îmbolnăviri de origine alimentară, dar nu a fost întotdeauna așa. Carnea reprezenta odinioară o problemă mai gravă, dar legile și reglementările adoptate în anii 1990 au obligat industria cărnii să remedieze aceste probleme. „Una dintre măsurile pe care le-au luat a fost declararea bacteriei E. coli drept substanță adulterantă. Asta a rezolvat problema, pur și simplu”, a spus Nestle.

Industria legumelor și fructelor are nevoie „absolut, fără îndoială” de reglementări similare, a afirmat Nestle. Legile și orientările actuale se aplică doar la fabricile de ambalare – dar nu menționează ce se întâmplă pe câmpuri. Și, deși FDA a publicat orientări privind reducerea contaminanților din astfel de alimente, acestea sunt voluntare, a spus Nestle, înainte de a adăuga că practicile sigure de acest gen ar trebui să fie obligatorii.

Răsturnarea piramidei alimentare

Răsturnarea piramidei alimentare – chiar dacă aceasta a fost abandonată cu ani în urmă – este considerată „revoluționară”, deși peste 90% dintre americani nu au respectat niciodată deloc recomandările nutriționale, a spus Knurick. „Sincer, este pur și simplu ridicol și frustrant”, a spus ea.

Knurick a continuat: „În loc să discutăm efectiv despre problemele reale și cauzele reale ale acestora, trebuie să ne lăsăm distrași de coloranții roșii și uleiurile din semințe și de această idee că toate instituțiile noastre de sănătate publică sunt corupte – deoarece obiectivul acestei administrații a fost să retragă finanțarea instituțiilor noastre de sănătate publică și a altor agenții federale. Așadar, dacă există o mișcare care poate eroda și mai mult încrederea în aceste instituții de sănătate publică – ceea ce vedem că face Kennedy –, acest lucru ajută cu adevărat administrația să poată apoi retrage finanțarea instituțiilor de sănătate publică.”

Influencerii de pe MAGA au înțeles încă de la început cum să folosească rețelele sociale în mod strategic, inclusiv mobilizând oamenii în jurul unor subiecte ușor de înțeles și bazate pe frică, a spus Knurick. Uneori, asta a însemnat să se alimenteze panica în legătură cu anumite ingrediente, cum ar fi coloranții alimentari sintetici. Există puține dovezi că coloranții sunt nocivi, dar există numeroase dovezi că alimentele în care se regăsesc aceștia, precum bomboanele, băuturile răcoritoare și alte alimente procesate cu conținut scăzut de nutrienți, reprezintă adevărata problemă, a spus Knurick.

„Când vii și spui «vom face America din nou sănătoasă înlocuind colorantul roșu 40 cu un colorant roșu natural în Skittles», acest lucru contrazice pur și simplu orice înțelegere reală a științei nutriției”, a spus ea.

Un fost oficial al FDA afirmă că modul în care SUA gestionează problema Cyclospora se apropie de un „nivel catastrofal”

Așa cum a spus Nestle: „Cât de gravă este această problemă? Nici pe departe la fel de gravă ca fast-food-ul, marketingul îndreptat către copii și mâncarea proastă din școli.”

MAHA este motivată de ideea că experiența personală a unui individ este ceea ce contează cu adevărat, chiar dacă nu există dovezi științifice care să susțină observațiile sale – sau chiar, adesea, în ciuda unui volum mare de cercetări care arată contrariul, cum ar fi legătura infirmată dintre vaccinare și autism.

„Nivelul de ignoranță este cu adevărat șocant, dar asta face parte din problemă. Nu contează ce știm noi sau care sunt faptele. Contează ce vedem”, a spus Nestle.

Dar, a adăugat ea, „de aceea avem știința – pentru a analiza astfel de lucruri și a ne întreba: «Ar fi putut să se întâmple asta din întâmplare, sau există o semnificație statistică suficient de mare încât să te facă să o iei în serios?»”

Unii activiști din mișcarea MAHA par să fie din ce în ce mai deziluzionați de direcția pe care o ia mișcarea, a spus Knurick.

„Au trecut aproape doi ani, așa că este greu să spunem: «Ei bine, nu am avut încă suficient timp să facem ceva»”, a spus ea. „Dacă respectă cu adevărat politicile, este practic imposibil să spunem că ceva a evoluat într-adevăr într-o direcție pozitivă.”

Editor : Sebastian Eduard