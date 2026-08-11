De ce plătesc companiile zeci de mii de dolari pentru a vedea cu prioritate postările lui Trump pe Truth Social

Platforma de socializare a lui Donald Trump, Truth Social, a atras mai mult de 10 clienţi dispuşi să plătească pentru un serviciu controversat care le va oferi acces la postările preşedintelui american înainte ca acestea să fie vizibile publicului.

Majoritatea acestor companii sunt societăţi financiare de tranzacţionare de înaltă frecvenţă („high-speed trading”), care vor plăti între 60.000 şi 100.000 de dolari pe lună pentru accesul prioritar la postările lui Trump, a precizat Trump Media & Technology Group (TMTG), compania-mamă a reţelei de socializare Truth Social, potrivit agenţiei dpa, preluată de Agerpres.

Această companie a mai menţionat că poartă discuţii şi cu alţi potenţiali clienţi, din mai multe domenii, inclusiv cel al Inteligenţei Artificiale (AI).

Trump foloseşte în mod obişnuit Truth Social pentru a face anunţuri majore, inclusiv privind taxele vamale sau conflictele militare. Accesul mai rapid la postările sale le poate oferi investitorilor un avantaj, mai ales în operaţiunile de tranzacţionare automată, în care chiar şi fracţiunile de secundă pot să conteze.

Nu a fost dezvăluit însă intervalul de timp dintre vizibilitatea preferenţială a acestor postări pentru clienţii plătitori şi vizibilitatea lor publică.

Planul de a vinde acces mai rapid la postările lui Trump şi ale altor utilizatori importanţi prin intermediul unui serviciu denumit Truth API a atras critici în SUA, un reproş fiind acela că accesul la informaţiile oficiale guvernamentale este pur şi simplu privatizat.

Dar pentru Trump Media & Technology Group acest serviciu ar putea oferi o nouă sursă de venit. Cifra de afaceri a acestei companii a crescut cu 89% în trimestru doi al anului în curs, faţă de acelaşi trimestru al anului trecut, ajungând la 1,7 milioane de dolari.

Totuşi, compania a raportat o pierdere netă de 238,1 milioane de dolari, în mare parte ca urmare a pierderilor rezultate din investiţii, inclusiv criptomonede.

Editor : B.P.