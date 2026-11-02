Depunerile de gheață pe coada avionului privat de tip Learjet 60, care s-a prăbușit duminică în statul american Florida, ar putea fi una dintre problemele care au dus la accidentul aviatic în care au murit 9 persoane, spune pilotul Cezar Osiceanu, luni, la Digi24. El a explicat că aeronava a picat „aproape pe verticală, aproape 10.000 de metri”. „Până la impact nu s-a produs o rupere a comenzilor sau a părților de fuselaj, respectiv stabilizator, și, cel mai probabil, prin depunerea de gheață, avionul a devenit incontrolabil și datorită altitudinii pe care o avea în momentul respectiv, fiind în urcare, și datorită condițiilor meteo”, a explicat acesta.

„Primele probe sunt cele din înregistrările care sunt absolut terifiante. Apropierea morții creează senzații pentru fiecare pilot în parte, indiferent de sex sau de experiență.

Problema este în felul următor: în zona respectivă s-a semnalat, inclusiv de către echipaj, depunere de gheață - givraj se numește în termeni de aviație - turbulență ușoară și avionul se afla în urcare, deci o viteză apropiată de viteza maximă. Problema lor cea mai mare a fost că, din ceea ce rezultă până în momentul de față, au pierdut comenzile pe stabilizatorul din coada avionului.

Acest avion este conceput să aibă greutatea pe spate. Are cele două motoare pe spate și atunci givrajul pe tot ce înseamnă coada avionului este o problemă extrem, extrem de greu de rezolvat.

Din ceea ce rezultă din imagini și din traiectoria lui, gândiți-vă că a picat aproape pe verticală, aproape 10.000 de metri, până la impact nu s-a produs o rupere a comenzilor sau a părților de fuselaj, respectiv stabilizator, și, cel mai probabil, prin depunerea de gheață, avionul a devenit incontrolabil datorită și altitudinii pe care o avea în momentul respectiv, fiind în urcare, și datorită condițiilor meteo.

Cele două cutii negre, care sunt de fapt portocalii, sperăm cu toții că au scăpat într-o stare îndeajuns de bună în urma exploziei și să ofere detalii importante cu privire la natura accidentului. De altfel, autoritatea aeronautivă civilă americană a deplasat imediat la fața locului o comisie specială. Cei doi piloți, dintre care unul era de sex feminin, și cei șapte pasageri, au murit în urma exploziei.

Mai mult, avionul respectiv face parte din același tip de avion care a zburat și în România la o firmă de aici.

În rest, toate bune și frumoase când e frumos afară”, a afirmat pilotul Cezar Osiceanu.

Un avion privat de tip Learjet 60, cu nouă persoane la bord, s-a prăbușit duminică după-amiază într-un cartier rezidențial din Florida, în apropiere de Palm Beach. Toți cei aflați în avion au murit. Aeronava decolase din Austin, Texas, și se îndrepta spre Bahamas. Administrația Federală a Aviației (FAA) și Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) au deschis o anchetă.

Avion de tip Learjet 60. Foto: Profimedia Images

Editor : Alexandru Costea