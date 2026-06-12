De ce a renunțat Trump la lansarea unui atac masiv împotriva Iranului, deși tot el îl anunțase ca inevitabil, cu câteva ore mai devreme

După ce președintele SUA, Donald Trump, recent, a amenințat într-o postare pe rețelele de socializare că va lansa un atac de mare amploare împotriva Iranului, liderii din statele din Golf și din Asia de Sud l-ar fi sunat, în încercarea de a-l convinge să renunțe la aceste planuri.

Conform Politico, în timpul discuțiilor, liderii l-au asigurat pe Trump că un acord preliminar, care deschide calea către negocieri mai detaliate, era deja în vigoare, scrie European Pravda.

Potrivit a doi oficiali ai administrației și unui diplomat familiarizat cu discuțiile, apelurile, despre care nu s-a raportat anterior, au venit de la emirul Qatarului, Tamim bin Hamad Al Thani, de la președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, și de la șeful Statului Major al Armatei pakistaneze, Asim Munir.

Una dintre sursele Politico a declarat că asigurările liderilor că un acord era la îndemână l-au convins pe Trump să renunțe la planurile sale de a ataca Iranul.

Citește și

Proiectul de acord cu SUA prezentat de presa iraniană este fals, afirmă Trump: „Avem de-a face cu oameni foarte necinstiţi”

Încordare la Casa Albă

În ultimele zile, Statele Unite și Iranul au făcut schimb de propuneri prin intermediul Qatarului și Pakistanului, dar Trump devenea din ce în ce mai frustrat și se întreba deschis dacă Iranul nu-l ducea de nas.

Apoi, la începutul acestei săptămâni, cele două părți au reluat schimbul de lovituri după ce Iranul a doborât un elicopter american, determinându-l pe Trump să intensifice presiunea asupra Teheranului în efortul de a obține un acord rapid.

Trump a declarat joi seara, 11 iunie, că a anulat atacurile planificate împotriva Iranului, pe care le anunțase cu doar câteva ore înainte, deoarece punctele finale ale unui acord între cele două părți fuseseră aprobate.

Ulterior, el a afirmat că un acord cu Iranul ar putea fi semnat încă din acest weekend, în Europa.

Conform relatărilor mass-media, memorandumul de înțelegere dintre Statele Unite și Iran prevede redeschiderea imediată a Strâmtorii Hormuz fără taxe de tranzit și relaxarea sancțiunilor împotriva Iranului în schimbul respectării de către acesta a regulilor convenite.

Editor : Sebastian Eduard