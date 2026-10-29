De ce vrea Trump excluderea din alegeri a unei candidate democrate pentru Senatul SUA. Controversa „Sullivan”

Preşedintele american Donald Trump a cerut descalificarea din alegeri a democratei Mary Peltola, care candidează la un mandat în Senat în Alaska, în urma unor dezvăluiri ale cotidianului The New York Times (NYT), potrivit cărora campania sa a determinat un bărbat cu acelaşi nume ca al senatorului republican în exerciţiu, Dan Sullivan, să candideze pentru a dilua votul republicanilor.

În acest stat de la Arctica - în mod tradiţional conservator -, sondajele îi acordă un uşor avans candidatei democrate Mary Peltola în alegerile de la jumătate de mandat de marţi.

Potrivit NYT, campania acestei foste judecătoare tribale amerindiene a făcut cercetări cu privire la registrele electorale din 2025, pentru a găsi o persoană cu acelaşi nume ca senatorul în exerciţiu Dan Sullivan.

Operaţiunea a reuşit, iar acest alt Dan Sullivan, un profesor pensionar care locuieşte într-un sat de pescari, a candidat în urma unor discuţii cu un consultant democrat.

Organul democrat de campanie al candidaţilor la Senat - DSCC - a fost implicat în aceste eforturi de diluare a susţinerii senatorului republican, susţine cotidianul american, potrivit AFP, preluată de News.ro.

Campania lui Mary Peltola şi DSCC au dezminţit însă, la NYT, orice implicare.

Ziarul subliniază totuşi că aceste dezvăluiri nu presupun neapărat o faptă ilegală.

Însă preşedintele republican este de altă părere şi a catalogat eforturile democrate drept „ilegale”.

„Mary Peltola ar trebui să suporte consecinţele legale şi politice pentru ceea ce a făcut, o FRAUDĂ FAŢĂ DE POPORUL AMERICAN”, a scris miercuri pe reţeaua sa, Truth Social, Donald Trump.

„Ea n-ar trebui să fie autorizată să să candideze, iar FALSUL Dan Sullivan nici el”, a scris el într-un al doilea mesaj.

Donald Trump a cerut miercuri seara, în faţa presei, ca împotriva lui Mary Peltola şi a pensionarului să se intenteze o acţiune în justiţie.

Ce spune „adevăratul” Dan Sullivan

Senatorul în exerciţiu Dan Sullivan a declarat ulterior, într-un interviu la Fox News, că democrata „a pus la cale de peste un an o strategemă cu scopul de a înşela locuitorii Alaskăi, ceea ce denontă un dispreţ total” faţă de ei.

Dezvăluiriile NYT provin în parte de la Elisa Rios, o fostă angajată a campaniei lui Mary Peltola, care a fost dată afară în august împreună cu alţi membri ai campaniei.

Ea a declarat că Mary Peltola nu a luat parte în mod direct la aceste eforturi, dar că era la curent cu ele.

Înaintea publicării articolului, Elisa Rios a declarat că vrea să-şi retragă declaraţiile făcute NYT, care a decis, cu toate acestea, să le publice.

Ziarul scrie că se bazează pe interviuri cu mai multe persoane, mesaje şi documente care-i susţin această anchetă jurnalistică.

Curtea Supremă din Alaska a stabilit în iunie că pensionarul Dan Sullivan poate rămne în cursă.

Însă Departamentul Justiţiei a angajat săptămâna trecută - la cererea expresă a lui Donald Trump - un recurs preventiv la un tribunal federal din Alaska, în cazul unei vuctorii a democratului, prin care cere să se interzică „certificarea oricărui rezultate care poate fi afectat de confuzia alegătorilor” cu privire la cei doi Dan Sullivan.

Acest recurs nu are sorţi de izbândă, consideră un expert în drept electoral şi profesor la Universitatea Notre Dame, Derek Muller.

Editor : B.P.