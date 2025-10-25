„De fiecare dată când vorbesc cu Vladimir, avem conversații bune, dar nu ajungem nicăieri.” Trump îi va cere ajutorul lui Xi Jinping 

Donald Trump a declarat că ar dori ajutorul Chinei pentru a trata cu Rusia, în încercarea sa de a pune capăt războiului din Ucraina.

„Aș dori ca China să ne ajute în relația cu Rusia”, a declarat președintele SUA la bordul avionului Air Force One, în timp ce se îndrepta spre Asia pentru o vizită fulger, unde se va întâlni și cu cu Xi Jinping, informează BBC.

Totuși, ar putea fi doar o dorință, comentează BBC. China este cel mai mare aliat al Rusiei și un sprijin vital pentru Moscova de când Occidentul a impus sancțiuni asupra acesteia din cauza războiului din Ucraina.

Comentariile lui Trump vin după o săptămână dificilă pentru Kiev – SUA au refuzat să îi furnizeze rachete de croazieră Tomahawk, liderii UE nu au eliberat fondurile rusești înghețate pentru a ajuta la finanțarea apărării sale și au avut loc mai multe atacuri mortale.

Punerea capăt războiului dintre Rusia și Ucraina a devenit un punct central pentru Trump în ultimele luni, acordul de încetare a focului evitându-l până acum, în ciuda promisiunilor sale din campanie de a rezolva rapid situația. Summitul cu Putin din august nu a dat rezultate tangibile, iar Trump a devenit din ce în ce mai frustrat de Moscova.

„De fiecare dată când vorbesc cu Vladimir, avem conversații bune, dar apoi nu se ajunge nicăieri”, a declarat Trump la începutul acestei săptămâni.

Miercuri, el a anunțat noi sancțiuni împotriva celor mai mari două companii petroliere din Rusia – primele intervenții directe pe care administrația Trump le-a impus Rusiei în legătură cu războiul. Rămâne de văzut ce efect va avea pe termen lung includerea pe lista neagră, dar Kremlinul a declarat că este „imun” la sancțiuni.

Deși se așteaptă ca întâlnirea de joi dintre Trump și Xi să se concentreze în continuare pe relațiile comerciale ostile dintre SUA și China, Trump a declarat că va discuta cu Xi despre „totul”, inclusiv despre războiul din Ucraina.

„Aș dori ca China să ne ajute [cu Rusia]. Am o relație foarte bună... cu președintele Xi. Foarte bună”, a declarat el, adăugând că Xi dorește încetarea războiului.

La începutul acestei săptămâni, Trump a declarat că președintele chinez „poate avea o influență mare asupra lui Putin”.

Editor : Sebastian Eduard