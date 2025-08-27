Live TV

Garda Naţională, trimisă de Donald Trump în capitala americană, a fost însărcinată marţi să strângă gunoiul din jurul Casei Albe. Sursa: Profimedia

Cei 200 de soldaţi mobilizaţi de Donald Trump pentru menţinerea ordinii în Washington par să fi schimbat deocamdată armele cu sacii de gunoi. Unii dintre ei au fost filmaţi marţi în timp ce strângeau gunoiul în apropierea Casei Albe, arată Fox News.

Această acţiune, în timpul căreia unii soldaţi au purtat vestele reflectorizante tipice gunoierilor, face parte dintr-o „misiune de înfrumuseţare şi restaurare”, potrivit biroului militar care supervizează soldaţii şi aviatorii mobilizaţi în cadrul operaţiunii „D.C. Takeover” a guvernului federal.

Un responsabil a confirmat pentru canalul american FOX 5 DC că 110 membri ai Gărzii Naţionale au fost trimişi să strângă gunoiul în Lafayette Square, National Mall şi Tidal Basin. „Ne angajăm să păstrăm siguranţa şi frumuseţea Washingtonului”, a declarat responsabilul.

Donald Trump a anunţat pe 11 august că statul federal va prelua controlul asupra menţinerii ordinii în Washington D. C., desfăşurând Garda Naţională pentru a „curăţa” capitala americană, pe care a descris-o ca fiind „invadată de bande”.

În plus faţă de aceşti militari, agenţi federali ai FBI, ai poliţiei de imigrare ICE şi ai agenţiei antidrog DEA sunt, de asemenea, desfăşuraţi în Washington.

