Analiză De la confruntare limitată la război regional: cum s-ar putea încheia un război SUA-Israel împotriva Iranului. Patru scenarii posibile

Data publicării:
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran, pe 1 martie 2026. Foto: Profimedia
Punând cap la cap declarațiile oficialilor americani și israelieni cu privire la atacul asupra Iranului, obiectivele acestuia par a fi acelea de a provoca daune maxime pilonilor puterii țării, în special programelor sale nucleare sau de rachete și Corpului Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC). Obiectivul final, însă, așa cum a afirmat în repetate rânduri președintele SUA, Donald Trump, este acela de a pregăti terenul pentru o revoltă populară care să răstoarne regimul condus de clerici, aflat la putere de 47 de ani. Trump a prezentat acest atac devastator ca pe o șansă unică în viață pentru poporul iranian de a-și „recâștiga guvernul”, arată The Guardian.

Schimbarea regimului pare a fi mai degrabă o aspirație decât un plan, lăsând multe la voia întâmplării și sub influența unor factori pe care niciunul dintre protagoniștii actuali nu îi poate controla sau chiar prevedea.

Experții în politică externă citați de The Guardian au identificat patru scenarii generale pe care le consideră posibile drept rezultat al acestui nou război din Orientul Mijlociu. Acestea nu sunt clasificate în funcție de probabilitate, ci în ordine descrescătoare - de la o tranziție ordonată și benignă la un haos sângeros.

Tranziția rapidă

Acesta este scenariul de vis al liderilor americani și israelieni care au lansat atacul surpriză sâmbătă dimineață. Forțele armate iraniene și IRGC depun armele, așa cum a cerut Trump, diferitele facțiuni ale opoziției se unesc și convin să formeze un guvern interimar, poate sub conducerea lui Reza Pahlavi, fiul exilat al șahului care a condus țara din 1941 până când a fost înlăturat de revoluția islamică din 1979.

Pe măsură ce se fac pregătirile pentru alegeri, guvernul interimar ar preda Statelor Unite ceea ce a mai rămas din programul nuclear iranian, în special centrifugele regimului care se retrage și rezerva de 440 kg de uraniu puternic îmbogățit (HEU), renunțând în același timp la rachetele cu rază lungă de acțiune. De asemenea, ar acorda companiilor petroliere americane cea mai mare parte a accesului la piața energetică iraniană.

Analistii spun ca acest scenariu este cel mai putin probabil. Istoria sugerează că, atunci când dictaturile se prăbușesc, ele tind să fie înlocuite de un nou regim autoritar. Când tranzițiile sunt provocate de violență, șansele unui rezultat democratic sunt și mai mici, iar când instrumentul tranziției sunt bombele aruncate de la 15.000 de metri înălțime, probabilitatea este minimă.

Este foarte puțin probabil ca IRGC să predea armele unei populații ostile sau unui viitor guvern condus de monarhiști, știind că membrii săi, care au dominat țara atât de mult timp, vor avea noroc dacă vor supraviețui predării.

Pahlavi are o mare notorietate și este cea mai populară figură a opoziției, dar mulți iranieni nu au încredere în el și se îndoiesc de credibilitatea sa democratică, amintindu-și de brutalitatea dictaturii tatălui său. Ei nu ar accepta de bunăvoie conducerea sa.

Orice nou guvern interimar secular va fi probabil menținut de un naționalism comun, ceea ce îl va face reticent să renunțe la puterea geopolitică a Iranului.

Modelul Maduro

În urma atacului SUA asupra Venezuelei de la începutul lunii ianuarie, liderul rebel al țării, Nicolas Maduro, a fost rapid înlăturat, iar adjunctul său a preluat puterea, promițând să fie mult mai cooperant cu Washingtonul. Regimul a rămas în funcție, dar SUA a obținut o mare parte din petrol.

Același rezultat în urma asasinării de sâmbătă a ayatollahului Ali Khamenei ar fi mai mult decât acceptabil pentru Trump, care s-a declarat dispus să discute cu succesorii defunctului lider suprem din cadrul regimului.

Scenariul Maduro aplicat Iranului ar necesita alegerea unui moderat relativ pentru a-l înlocui pe Khamenei, cum ar fi fostul președinte Hassan Rouhani, sau apariția unui pragmatic radical în conducerea clericală sau în IRGC.

După noi negocieri, noua conducere cooperantă ar capitula, renunțând la programul nuclear al Iranului și acceptând restricții stricte asupra rachetelor sale. Ar semna concesii ample de petrol și gaze către companiile americane. În schimbul capitulării în fața cererilor SUA și Israelului, regimului i s-ar permite să supraviețuiască și i s-ar da mână liberă să continue suprimarea disidenței.

Acesta este celălalt scenariu care ar putea duce la încheierea rapidă a războiului. Nu este greu de imaginat că o nouă conducere iraniană ar putea oferi condiții noi în interesul supraviețuirii regimului, dar este mai puțin probabil ca un nou lider să poată apărea cu promisiunea unei capitulări complete.

Noile negocieri cu administrația Trump ar putea duce la un compromis, undeva între sfidare și capitulare, cu care ambele părți ar putea conviețui pentru a pune capăt războiului. SUA și-ar retrage forțele și ar lăsa Israelul să aplice orice acord, cu mână liberă să bombardeze dacă consideră că noul guvern iranian s-a abătut de la angajamentele sale.

Regimul rezistă furtunii

În această versiune, supraviețuitorii campaniei de bombardamente s-ar ascunde, lansând rachete și drone ori de câte ori ar putea. Un cleric radical, de tipul lui Khamenei, ar fi ales ca lider suprem, sau ar fi ales un politician slab, ușor de controlat de IRGC.

Rămășițele regimului ar fi încurajate de faptul că Trump a vorbit despre o campanie limitată de aproximativ patru săptămâni. Ei ar putea să se aștepte în mod rezonabil ca președintele SUA să declare în cele din urmă victoria și să-și retragă „armada”, lăsând Israelul să continue campania de bombardamente cu resurse din ce în ce mai puține. Mulți analiști consideră acest scenariu ca fiind unul dintre cele mai probabile rezultate.

În cea mai pesimistă variantă, însă, programele nucleare și balistice sunt mutate mai adânc sub pământ și mai departe de ochii inspectorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA). Fatwa lui Khamenei împotriva fabricării unei ogive nucleare este abandonată, iar acum are loc o cursă pentru fabricarea unei „bombe în subsol” folosind 440 kg de uraniu puternic îmbogățit (HEU), suficient pentru a produce aproximativ zece ogive după îmbogățirea suplimentară.

După atacuri repetate, liderii supraviețuitori ajung la concluzia că o bombă este singura garanție a supraviețuirii. Opoziția este înăbușită cu o brutalitate din ce în ce mai mare, pe măsură ce regimul supraviețuitor devine din ce în ce mai similar cu cel din Coreea de Nord: izolat, paranoic și dotat cu arme nucleare.

Război civil și haos

În acest scenariu, forțele regimului sunt epuizate progresiv și sever de săptămâni întregi de bombardamente din partea SUA și Israelului, care sunt hotărâte să nu lase Republica Islamică în picioare.

După dezertarea unor membri ai conducerii și ai rândurilor IRCG, protestatarii s-ar întoarce în masă pe străzile orașelor, simțind că momentul lor a sosit în sfârșit. Mișcările separatiste care reprezintă minoritățile Iranului ar introduce arme peste frontierele lăsate deschise de atacurile SUA-Israel asupra posturilor de frontieră.

Azerii sunt cea mai mare minoritate din țară, dar a doua ca mărime, kurzii – care reprezintă între 5% și 10% din populație – au fost de-a lungul istoriei cei mai organizați și militanți. Grupurile etno-naționaliste au baze în guvernul regional al Kurdistanului din nordul Irakului.

Există, de asemenea, o serie de mici grupuri separatiste baluchi care au o lungă istorie de luptă împotriva regimului în provincia Sistan și Baluchestan din sud-est.

Pe măsură ce Iranul postbelic se destramă la granițe, instabilitatea s-ar răspândi de-a lungul liniilor etnice, sau statele vecine ar căuta să profite de slăbiciunea Iranului. În centru, adepții lui Pahlavi ar revendica puterea monarhică, dar ar fi perturbați de alte grupuri de opoziție care au rezistat regimului timp de decenii și refuză să renunțe la viziunea lor asupra viitorului Iranului pentru întoarcerea exilaților.

În acest scenariu din ce în ce mai haotic, cele 440 kg de uraniu puternic îmbogățit (HEU) devin un premiu pentru care se va lupta, posibil cu intenția de a fi vândut în străinătate. Acest scenariu pesimist nu este în general considerat cel mai probabil, dar nu este deloc imposibil, mai arată The Guardian.

Europa se pregătește pentru un posibil atac iranian, cu drone și rachete. Cum ar putea fi afectată România

