Live TV

De la critic al războaielor din Orientul Mijlociu la atacuri militare: contrastul dintre campania electorală și președinția Trump

Data publicării:
Silueta lui Donald Trump pe fundalul steagului iranian
Silueta lui Donald Trump pe fundalul steagului iranian. Foto: Profimedia

Niciun președinte din era modernă nu a ordonat mai multe atacuri militare împotriva atâtor țări diferite precum Donald Trump. El a atacat șapte națiuni, dintre care trei – Iran, Nigeria și Venezuela – nu fuseseră niciodată ținta loviturilor militare americane. El a autorizat mai multe atacuri aeriene individuale în 2025 decât a făcut-o fostul președintele Joe Biden în patru ani, scrie Axios.

Actualul lider american a candidat în mod explicit ca anti-război. Casa Albă susține că el încă este așa — că întotdeauna epuizează toate căile diplomatice înainte de a acționa și că proiectarea unei forțe copleșitoare este în sine o cale către o pace durabilă. Moartea a trei militari americani în primele 24 de ore de la atacurile lui Trump asupra Iranului pune acest argument la cea mai brutală încercare.

„Din păcate, probabil vor fi și mai multe înainte să se termine. Așa stau lucrurile”, a declarat cel de-al 47-lea președinte american într-o declarație video duminică. „Dar vom face tot posibilul ca acest lucru să nu se întâmple”, a adăugat el, jurând să „răzbune moartea lor”.

Atacurile liderului de la Casa Albă sunt istorice nu doar prin numărul lor, ci și prin natura lor, notează sursa citată. Campaniile fostului președinte Bush după 11 septembrie și războaiele cu drone ale lui Obama au fost de amploare, dar s-au concentrat în teatre de operațiuni moștenite sau autorizate de Congres.

Pe lângă eforturile tradiționale de combatere a terorismului, Donald Trump a deschis noi fronturi: un atac de Crăciun în Nigeria, scufundarea unor nave cu droguri în Caraibe, capturarea lui Nicolas Maduro din Caracas.

Modelul său preferat este consecvent: fără trupe terestre, fără implicări îndelungate, forță copleșitoare aplicată rapid și prezentată ca fiind esențială pentru apărarea intereselor americane. Operațiunea militară americană în curs împotriva Iranului se află acum într-o ligă proprie — cea mai agresivă și riscantă acțiune de politică externă a președinției Trump.

Donald Trump a lansat Operațiunea Epic Fury – o campanie comună a SUA și Israelului care vizează în mod explicit răsturnarea guvernului iranian – fără autorizarea Congresului și fără o dezbatere publică susținută.

Aceasta a fost precedată de cea mai mare concentrare militară americană din Orientul Mijlociu de la invazia Irakului din 2003 – un avertisment adresat Iranului că eșecul negocierilor de la Geneva va avea consecințe.

Liderul american a prezentat mai multe obiective pentru o operațiune care, potrivit lui, ar putea dura patru săptămâni: distrugerea amenințărilor reprezentate de rachetele balistice, industria rachetelor și marina militară a Iranului.

Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost asasinat în primele 24 de ore în urma atacurilor israeliene, împreună cu zeci de înalți oficiali ai regimului. Atacurile americane și israeliene nu dau semne de încetare, în timp ce rachetele și dronele iraniene de represalii lovesc aliații din Golf.

Mai mult, unii dintre cei mai loiali susținători ai lui Trump se străduiesc să împace acest război cu candidatul pe care l-au ales. Tucker Carlson, un izolaționist MAGA de frunte care a vizitat Casa Albă săptămâna trecută, a calificat decizia lui Trump de a ataca Iranul drept „absolut dezgustătoare și malefică”.

Mai mulți influenceri MAGA au readus în atenție un avertisment din iunie anul trecut al activistului Charlie Kirk, care a calificat schimbarea de regim în Iran drept „nebunească” și a prezis că aceasta va duce la „un război civil sângeros”.

Unii dintre oficialii lui Trump care acum execută sau susțin tacit războiul cu Iranul au petrecut ani de zile susținând că acesta nu ar trebui să aibă loc niciodată.

Vicepreședintele american JD Vance a scris un editorial în Wall Street Journal în 2023, în care susținea candidatura lui Trump pentru 2024. Titlul: „Cea mai bună politică externă a lui Trump? Să nu înceapă niciun război”.

Directoarea Serviciului Național de Informații, Tulsi Gabbard, a vândut tricouri cu sloganul „Fără război cu Iranul” în 2020. Patru ani mai târziu, ea a declarat: „Un vot pentru Donald Trump este un vot pentru a pune capăt războaielor, nu pentru a le începe”.

Trump însuși a criticat dur politica externă care a târât America în războaie nesfârșite în Orientul Mijlociu — probabil cea mai sinceră convingere politică a sa și cea în care baza sa electorală credea cel mai profund, a mai notat Axios.

„Acești globaliști vor să risipească toată puterea, sângele și bogăția Americii, urmărind monștri și fantome peste mări, în timp ce ne distrag atenția de la haosul pe care îl creează aici, acasă”, a susținut el în campania electorală.

„Înainte de a prelua funcția, președintele Trump a fost consecvent: Iranul nu poate deține niciodată arme nucleare. Primul instinct al președintelui este întotdeauna diplomația, iar reprezentanții săi au depus eforturi susținute și de bună credință pentru a ajunge la un acord care să garanteze că capacitățile nucleare și balistice ale Iranului nu reprezintă o amenințare pentru patria noastră”, a declarat un oficial al Casei Albe pentru Axios.

„Administrația a avertizat Iranul că vor exista consecințe grave dacă nu se va ajunge la un acord. Din păcate, regimul iranian a refuzat să colaboreze în mod realist cu Statele Unite. Drept urmare, președintele Trump ia măsuri decisive pentru a elimina amenințările majore la adresa securității naționale a poporului american, despre care președinții anteriori au vorbit timp de 47 de ani, dar numai acest președinte a avut curajul să le pună în aplicare”.

Citește și:

„Republica Islamică își joacă supraviețuirea”. Ce urmează în Iran după eliminarea liderului suprem: Analiza jurnalistei Carmen Gavrilă

De ce Donald Trump a riscat atacând acum Iranul. „Niciun guvern anterior nu ar fi încercat să distrugă regimul iranian fără un plan”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1079236515
1
Trump: Vom continua cu „forță maximă” până la îndeplinirea misiunii. SUA au lovit peste...
racheta balsitica lansata
2
Rachete iraniene, lansate în direcția Europei. Două proiectile ar fi fost trimise spre...
A,Smartphone,Displaying,Iran's,Supreme,Leader,,Ayatollah,Ali,Khamenei,,With
3
Ayatollahul Ali Khamenei este mort. Iranul a confirmat oficial decesul liderului său...
avion f-15 in kuwait
4
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce explicație au dat...
profimedia-1079236515
5
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 3. Al treilea atac asupra Israelului. Iranul nu va...
Fiasco! Ce s-a întâmplat la prima apariție a Iranului, după startul bombardamentelor și moartea ayatollahului Ali Kahmenei
Digi Sport
Fiasco! Ce s-a întâmplat la prima apariție a Iranului, după startul bombardamentelor și moartea ayatollahului Ali Kahmenei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump
Donald Trump, primele declarații oficiale de la începutul războiului cu Iranul: Regimul avea rachete care puteau ajunge în Europa
London Rally Held In Solidarity With Protesters In Iran
„Republica Islamică își joacă supraviețuirea”. Ce urmează în Iran după eliminarea liderului suprem: Analiza jurnalistei Carmen Gavrilă
Traian Băsescu, reținut în privința obiectivului SUA și al Israelului de a schimba regimul în Iran: „Este extrem de riscant”
traian basescu
Greșeala făcută de Donald Trump când a lovit iranul, în opinia lui Traian Băsescu
Donald Trump
De ce Donald Trump a riscat atacând acum Iranul. „Niciun guvern anterior nu ar fi încercat să distrugă regimul iranian fără un plan”
Recomandările redacţiei
Mihai_dimian_facebook1
Mihai Dimian, rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava...
justitie, ciocanel
Cine va prelua șefia Parchetului General, DNA și DIICOT. Propunerile...
traian basescu face declaratii
Traian Băsescu spune care sunt cele două obiective ale războiului din...
Traian Băsescu
„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz”. Ce îl îngrijorează pe...
Ultimele știri
Grecia trimite nave de război și F-16 pentru apărarea Ciprului, după atacul cu dronă asupra bazei britanice de la Akrotiri
A fost crescut gradul de alertă la scutul antirachetă de la Deveselu
Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Culturii, respinsă. Povestea spusă de András Demeter: Ce caută ungurul la Cultură?
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Eclipsa de Lună plină din Fecioară de pe 3 martie le schimbă viețile. Cele trei zodii care vor avea noroc în...
Cancan
DOLIU în politică! A murit consilierul județean Camelia Ciornia
Fanatik.ro
O afaceristă româncă din Dubai explică lecția dată de arabi după ce Emiratele au fost atacate de Iran: „Nu...
editiadedimineata.ro
2025, cel mai sângeros an pentru presă: număr record de jurnaliști uciși
Fanatik.ro
Victor Pițurcă, sfat în direct pentru Gigi Becali după ce a ratat play-off-ul! Părere fermă despre Mirel...
Adevărul
Strâmtoarea Ormuz, butoiul cu pulbere care poate declanșa un şoc energetic de tipul anilor ’70: „Ne putem...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Moby, legenda muzicii electronice, de la viața cu 20 de beri pe seară și droguri, la un trai "monastic"...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Pe viață la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul la Palat, după ce campioana a ratat play-off-ul
Pro FM
Anca Țurcașiu și partenerul ei, blocați în Thailanda din cauza conflictului din Orientul Mijlociu: „Încercăm...
Film Now
Puștiul din „Adolescence” doboară recordul lui Kate Winslet. La 16 ani devine cel mai tânăr câștigător la...
Adevarul
Român blocat în Abu Dhabi: „Suntem pe cont propriu, indiferent ce s-ar spune”
Newsweek
Ajutoarele la pensie anunțate pentru 2026 s-ar putea înjumătăți. Ce bani s-au găsit pentru pensionari?
Digi FM
Zara Larsson spune că nu ascultă piese ale artiștilor "abuzatori": "Cu siguranță nu veți găsi nimic de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Harrison Ford, discurs în lacrimi la gala Actor Awards 2026. Cuvintele dulci pentru Calista Flockhart au...
UTV
Tom Holland şi Zendaya s-au căsătorit în secret. Anunţul a fost făcut pe covorul roşu de la SAG Awards