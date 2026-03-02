De la critic al războaielor din Orientul Mijlociu la atacuri militare: contrastul dintre campania electorală și președinția Trump

Niciun președinte din era modernă nu a ordonat mai multe atacuri militare împotriva atâtor țări diferite precum Donald Trump. El a atacat șapte națiuni, dintre care trei – Iran, Nigeria și Venezuela – nu fuseseră niciodată ținta loviturilor militare americane. El a autorizat mai multe atacuri aeriene individuale în 2025 decât a făcut-o fostul președintele Joe Biden în patru ani, scrie Axios.

Actualul lider american a candidat în mod explicit ca anti-război. Casa Albă susține că el încă este așa — că întotdeauna epuizează toate căile diplomatice înainte de a acționa și că proiectarea unei forțe copleșitoare este în sine o cale către o pace durabilă. Moartea a trei militari americani în primele 24 de ore de la atacurile lui Trump asupra Iranului pune acest argument la cea mai brutală încercare.

„Din păcate, probabil vor fi și mai multe înainte să se termine. Așa stau lucrurile”, a declarat cel de-al 47-lea președinte american într-o declarație video duminică. „Dar vom face tot posibilul ca acest lucru să nu se întâmple”, a adăugat el, jurând să „răzbune moartea lor”.

Atacurile liderului de la Casa Albă sunt istorice nu doar prin numărul lor, ci și prin natura lor, notează sursa citată. Campaniile fostului președinte Bush după 11 septembrie și războaiele cu drone ale lui Obama au fost de amploare, dar s-au concentrat în teatre de operațiuni moștenite sau autorizate de Congres.

Pe lângă eforturile tradiționale de combatere a terorismului, Donald Trump a deschis noi fronturi: un atac de Crăciun în Nigeria, scufundarea unor nave cu droguri în Caraibe, capturarea lui Nicolas Maduro din Caracas.

Modelul său preferat este consecvent: fără trupe terestre, fără implicări îndelungate, forță copleșitoare aplicată rapid și prezentată ca fiind esențială pentru apărarea intereselor americane. Operațiunea militară americană în curs împotriva Iranului se află acum într-o ligă proprie — cea mai agresivă și riscantă acțiune de politică externă a președinției Trump.

Donald Trump a lansat Operațiunea Epic Fury – o campanie comună a SUA și Israelului care vizează în mod explicit răsturnarea guvernului iranian – fără autorizarea Congresului și fără o dezbatere publică susținută.

Aceasta a fost precedată de cea mai mare concentrare militară americană din Orientul Mijlociu de la invazia Irakului din 2003 – un avertisment adresat Iranului că eșecul negocierilor de la Geneva va avea consecințe.

Liderul american a prezentat mai multe obiective pentru o operațiune care, potrivit lui, ar putea dura patru săptămâni: distrugerea amenințărilor reprezentate de rachetele balistice, industria rachetelor și marina militară a Iranului.

Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost asasinat în primele 24 de ore în urma atacurilor israeliene, împreună cu zeci de înalți oficiali ai regimului. Atacurile americane și israeliene nu dau semne de încetare, în timp ce rachetele și dronele iraniene de represalii lovesc aliații din Golf.

Mai mult, unii dintre cei mai loiali susținători ai lui Trump se străduiesc să împace acest război cu candidatul pe care l-au ales. Tucker Carlson, un izolaționist MAGA de frunte care a vizitat Casa Albă săptămâna trecută, a calificat decizia lui Trump de a ataca Iranul drept „absolut dezgustătoare și malefică”.

Mai mulți influenceri MAGA au readus în atenție un avertisment din iunie anul trecut al activistului Charlie Kirk, care a calificat schimbarea de regim în Iran drept „nebunească” și a prezis că aceasta va duce la „un război civil sângeros”.

Unii dintre oficialii lui Trump care acum execută sau susțin tacit războiul cu Iranul au petrecut ani de zile susținând că acesta nu ar trebui să aibă loc niciodată.

Vicepreședintele american JD Vance a scris un editorial în Wall Street Journal în 2023, în care susținea candidatura lui Trump pentru 2024. Titlul: „Cea mai bună politică externă a lui Trump? Să nu înceapă niciun război”.

Directoarea Serviciului Național de Informații, Tulsi Gabbard, a vândut tricouri cu sloganul „Fără război cu Iranul” în 2020. Patru ani mai târziu, ea a declarat: „Un vot pentru Donald Trump este un vot pentru a pune capăt războaielor, nu pentru a le începe”.

Trump însuși a criticat dur politica externă care a târât America în războaie nesfârșite în Orientul Mijlociu — probabil cea mai sinceră convingere politică a sa și cea în care baza sa electorală credea cel mai profund, a mai notat Axios.

„Acești globaliști vor să risipească toată puterea, sângele și bogăția Americii, urmărind monștri și fantome peste mări, în timp ce ne distrag atenția de la haosul pe care îl creează aici, acasă”, a susținut el în campania electorală.

„Înainte de a prelua funcția, președintele Trump a fost consecvent: Iranul nu poate deține niciodată arme nucleare. Primul instinct al președintelui este întotdeauna diplomația, iar reprezentanții săi au depus eforturi susținute și de bună credință pentru a ajunge la un acord care să garanteze că capacitățile nucleare și balistice ale Iranului nu reprezintă o amenințare pentru patria noastră”, a declarat un oficial al Casei Albe pentru Axios.

„Administrația a avertizat Iranul că vor exista consecințe grave dacă nu se va ajunge la un acord. Din păcate, regimul iranian a refuzat să colaboreze în mod realist cu Statele Unite. Drept urmare, președintele Trump ia măsuri decisive pentru a elimina amenințările majore la adresa securității naționale a poporului american, despre care președinții anteriori au vorbit timp de 47 de ani, dar numai acest președinte a avut curajul să le pună în aplicare”.

Citește și:

„Republica Islamică își joacă supraviețuirea”. Ce urmează în Iran după eliminarea liderului suprem: Analiza jurnalistei Carmen Gavrilă

De ce Donald Trump a riscat atacând acum Iranul. „Niciun guvern anterior nu ar fi încercat să distrugă regimul iranian fără un plan”

Editor : A.M.G.