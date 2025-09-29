Regimurile fasciste au promovat narațiuni despre fericirea domestică, dar s-au bazat pe munca neremunerată a femeilor. În SUA de astăzi, influencerii din „femosferă” promovează aceleași fantezii.

„Leagănul și polonicul” din Germania nazistă

În 1980, Gertrud Scholtz-Klink, o fostă lideră a biroului nazist pentru femei din Berlin între 1934 și 1945, și-a descris fosta slujbă istoricei Claudia Koonz ca fiind „influențarea femeilor în viața lor de zi cu zi”.

Pentru publicul său – aproximativ 4 milioane de fete din mișcarea de tineret nazistă, 8 milioane de femei din asociațiile naziste aflate sub jurisdicția sa și 1,9 milioane de abonate la revista sa pentru femei, Frauen Warte, potrivit lui Koonz – Scholtz-Klink promova ceea ce ea numea „leagănul și polonicul”, adică îndatoririle reproductive și casnice ca fiind esențiale pentru puterea națională, scrie The Guardian.

„În Germania nazistă exista o întreagă serie de reviste pentru femei care glorificau gospodinele”, spune Koonz, profesor emerit de istorie la Universitatea Duke. „Ar fi echivalentul rețelelor sociale de astăzi.”

Frauen Warte nu conținea nimic prea politic – doar conținut de lifestyle cu largă audiență despre menținerea unei case curate și bine aprovizionate, în timp ce se creștea o familie sănătoasă, cu dezbateri ocazionale despre cât de mult machiaj ar trebui să se poarte. Se prefera un look natural – foarte asemănător cu tendința „fetei curate” de astăzi. „Într-o societate cenzurată, toată lumea are nevoie de dezbateri despre subiecte inofensive”, spune Koonz.

Koonz cunoaște foarte bine modul în care oamenii puternici din politică se bazează pe munca femeilor la nivel familial pentru a pune în aplicare ideologia statului. Cartea sa din 1986, Mothers in the Fatherland, descrie modul în care femeile obișnuite din Germania nazistă „funcționau în centrul său”, incubând idealuri de supremație albă, subordonare feminină și sacrificiu în familie.

Frica și conformismul ca preț al apartenenței

Gânditori precum teoreticianul german din secolul al XX-lea Theodor Adorno și filosoful politic american contemporan George Lakoff au elaborat teorii despre personalitatea paternalistă a autoritarilor, Lakoff observând că, în istoria modernă, regimurile autoritare de extremă dreapta instituționalizează autoritatea masculină printr-o ierarhie de tip familial: femeile sunt supuse bărbaților și ambii se supun „tatălui strict” metaforic al națiunii. În familie, autoritatea paternă și supunerea maternă pregătesc copiii pentru o ordine socială mai largă, învățându-i să considere supunerea femeilor ca pe o stabilitate și să accepte frica și conformismul ca preț al apartenenței.

„A existat o reticență în a numi acest moment fascism”, spune istoricul cultural Tiffany Florvil, însă dinamica autoritară extremă poate fi văzută clar în dreapta americană de astăzi.

Deportările fără precedent ale imigranților de către guvern; utilizarea ICE pentru a reține în mod injust persoane în centre de detenție pline de abuzuri ale drepturilor omului; intimidarea judecătorilor, a firmelor de avocatură și a universităților; și atacurile asupra principiilor fundamentale ale democrației liberale îi determină pe istoricii specializați în fascism să părăsească țara.

Și se înregistrează o reacție negativă semnificativă împotriva egalității de gen. Ideea că trupurile femeilor sunt resurse ale statului pentru susținerea populației pare să reapară; administrația Trump încurajează rolurile tradiționale prin reducerea egalității la locul de muncă, restricționarea drepturilor reproductive și controlul identității de gen.

„Cea mai glorioasă datorie a unei femei este să dea copii poporului și națiunii sale, copii care să continue linia generațiilor și care să garanteze nemurirea națiunii”, a declarat Joseph Goebbels, propagandistul nazist, în fața unui public de femei în 1933.

Creșterea populației selective din punct de vedere rasial era un element central al agendei regimurilor naționaliste și fasciste, precum Germania nazistă și Italia lui Benito Mussolini. Singura cale către onoare pentru majoritatea femeilor era nașterea copiilor, formalizată prin recompense financiare și medalii pentru mamele prolifice.

În mod similar, administrația Trump promovează recompense pronataliste, cum ar fi un cont de investiții finanțat de guvern în valoare de 1.000 de dolari pentru nou-născuți, și a discutat și alte măsuri, inclusiv o „Medalie Națională a Maternității” pentru femeile cu șase copii.

În timp ce vicepreședintele JD Vance striga: „Vreau mai mulți copii în Statele Unite ale Americii!” la un miting anti-avort la începutul anului 2025, republicanii din Congres au complotat eliminarea creditelor fiscale federale pentru îngrijirea copiilor și alte forme de sprijin care permit participarea femeilor pe piața muncii – un efort de a controla rolurile sociale ale femeilor.

Politicile administrației sugerează că obiectivul său nu este doar creșterea populației, ci în mod specific mai multe nașteri de copii albi. Prin reducerea drepturilor reproductive mai drastic decât în orice moment din ultimii 50 de ani, administrația Trump a creat condițiile pentru agravarea mortalității materne – în special pentru femeile de culoare, care mor la naștere de aproape trei ori și jumătate mai des decât femeile albe. De asemenea, a demonstrat ostilitate față de persoanele de culoare, destrămând familiile de imigranți, restricționând imigrația și ordonând încetarea cetățeniei prin naștere.

Maternitatea politizată de mișcările autoritare

Politica pronatalistă fascistă se bazează pe aparența „valorilor familiale” creștine și albe – o strategie care face ecou activității lui Scholtz-Klink ca proto-influencer al Germaniei naziste, promovând o viață dulce și liniștită de „Kinder, Küche, Kirche” („copii, bucătărie, biserică”). În cadrul unui interviu, Scholtz-Klink a insistat în fața lui Koonz că ea și colegele sale nu aveau nicio legătură cu lagărele de concentrare, genocidul sau doctrina politică – că abia dacă știau ceva despre aceste lucruri.

În schimb, Scholtz-Klink a făcut ca îndatoririle domestice și reproductive să pară prestigioase, mai degrabă decât imperioase, ajutând „partidul nazist să facă femeile obișnuite să se simtă apreciate într-un mod în care alte femei din partide mai liberale nu se simțeau”, spune Koonz.

Maternitatea poate fi profund satisfăcătoare și puțini ar susține că viața de familie nu este importantă. Cu toate acestea, mișcările autoritare au politizat-o de mult timp, redefinind-o ca fiind singurul scop al femeilor și un substitut pentru autonomie și drepturi. Instabilitatea națională nu face decât să amplifice mesajul că locul potrivit al unei femei este acasă, alături de copiii ei. „Dacă există haos”, spune Koonz, „atunci femeile care mențin stabilitatea în familie au și mai multă responsabilitate: «Afară este haos, dar familia mea va avea valori tradiționale»”.

„ Womanosphere ” - femosfera digitală anti-feminism

Pe măsură ce regimurile autoritare câștigă teren, ele se bazează adesea pe o mișcare a femeilor pentru a menține stabilitatea și funcționalitatea societății la nivel familial, formulând politici regresive în termeni mai accesibili și mai atrăgători. Acest lucru este valabil în special pentru regimurile fasciste, care se bazează pe participarea în masă pentru a-și promova agendele naționaliste extreme. Astăzi, acest rol este preluat de „femosfera” digitală, numită și „womanosphere”.

O contrapondere la „manosferă”, o sferă online influentă impregnată de misoginie, womanosfera este o rețea informală de creatori online care se adună în jurul feminității normative. Ideea sa despre feminitate este influențată de anti-LGBT, supremația albă, creștinismul fundamentalist și maternalismul tradițional. De asemenea, se aliniează agendei extreme și discriminatorii a Proiectului 2025, care vizează anularea victoriilor istorice ale mișcării feministe, precum egalitatea la locul de muncă, educația și asistența medicală.

Aceste valori sunt promovate de creatori de conținut conservatori din generația milenială și din generația Z, printre care Alex Clark, gazda podcastului Maha wellness Culture Apothecary; „profesionistul vorbăreț” Brett Cooper; YouTuber-ul Isabel Brown; conservatoarea Candace Owens; activistul anti-transgender și gazda de podcast Riley Gaines; influencerul creștin Allie Beth Stuckey; și publicații precum revista Evie. Turning Point USA, grupul conservator de studenți al lui Charlie Kirk, a organizat un summit anual al femeilor, unde căsătoria, procrearea și gospodăria au fost subiecte cheie.

Conținutul Womanosphere variază de la cel explicit politic la ceea ce, la prima vedere, ar putea părea o estetică obișnuită a stilului de viață. Aceste viziuni nostalgice asupra frumuseții – reprezentări sănătoase și ambițioase ale grădinăritului, gătitului, wellness-ului și maternității, întruchipate de influenceri „tradiționali” în domeniul gospodăriei, precum Hannah Neeleman și Sarah Therese – au un larg impact.

Deși nu toți creatorii „cottagecore” sunt „prozeliți” conservatori, acest tip de conținut este cunoscut pentru rolul său într-o rețea „alt-right”, în care inovațiile liberatoare, precum controlul natalității, sunt considerate „toxice”, iar statutul ideal este acela de femeie căsătorită, desculță și însărcinată.

Conținutul Womanosphere ridică în slăvi bucuriile vieții de familie și ale maternității, ignorând în același timp marginalizarea socială și politică tot mai accentuată a femeilor, consolidând în cele din urmă valori fasciste precum ierarhia de gen și datoria față de națiune. Pentru Koonz, totul pare să fie mai mult sau mai puțin același lucru: „copii, bucătărie și biserică” pentru era digitală.

În Womanosphere, căminul este locul femeii: femeile bune și normale vor să rămână acolo. Această mișcare digitală reflectă ceea ce cercetătoarea feministă în domeniul mass-media, dr. Jilly Boyce Kay, numește „feminism reacționar”, o reacție anti-progresistă care susține că „angajamentul, afecțiunea și protecția” sunt „interesele determinate evolutiv” ale femeilor, fără prea mult loc pentru nuanțe.

Argumente seducătoare, dar lipsite de substanță

Femeile adoptă strategii individualiste pentru a se răzvrăti împotriva status quo-ului liberal perceput, consolidând ierarhiile de gen vechi de secole. Mai precis, dacă o femeie depinde financiar de soțul ei, ea este liberă de povara unui loc de muncă remunerat și se poate dedica în totalitate vieții domestice, în loc să-și împartă timpul între serviciu și casă. Presiunea copleșitoare asupra femeilor de a munci și de a face cea mai mare parte a treburilor casnice – precum și criza de sănătate publică reprezentată de epuizarea părinților – fac aceste argumente seducătoare.

Dar conținutul Womanosphere tinde să treacă cu vederea realitățile materiale complexe; de exemplu, condițiile care au făcut ca gospodăriile cu un singur venit să fie mai viabile în anii 1950 nu mai există. Atacurile asupra drepturilor reproductive limitează de fapt viitorul pe care femeile îl pot alege, iar fără independență financiară, femeile pot fi incapabile să părăsească situațiile de violență domestică.

Femei precum Scholtz-Klink au profitat de ocazia istorică rară de a se distinge în regimurile autoritare devenind purtătoare de cuvânt; astăzi, nu mai este necesară nicio sancțiune oficială (deși grupurile politice finanțează creatorii de conținut prin campanii adesea opace). Economia atenției oferă propriile stimulente, iar atitudinea contrară a femeilor care luptă împotriva parității de gen poate fi o mină de aur pentru algoritmi. Ipocrizia este evidentă: creatorii din Womanosphere susțin adesea înțelepciunea de a se retrage din „sfera muncii mediate de piață, în timp ce, de fapt, își monetizează conținutul”, spune Sophie Lewis, teoreticiană feministă și autoare a recentei cărți Enemy Feminisms: Terfs, Policewomen, and Girlbosses Against Liberation.

Influencerii din Womanosphere postează adesea conținut misogin cu nonșalanță. Recent, influencerița Alex Clark, care s-a lăudat cu tactica sa „vicleană” de a răspândi ideologia prin conținutul despre wellness, a invitat o persoană care a afirmat că atunci când femeile „pășesc în masculinitate” – exprimându-și furia, asertivitatea sau autoritatea – acest lucru „le ucide literalmente”, citând ca dovadă creșterea ratei de cancer de sân. Pentru binele sănătății lor, sugerează clipul, femeile ar trebui să rămână docile și calme.

Dar politica patriarhală le afectează pe femei, chiar și pe cele care participă la ea: Marjorie Taylor Greene, congresmenă de dreapta din Georgia, a declarat pentru Daily Mail în luna august a acestui an că „în partidul nostru există femei care sunt cu adevărat sătule de modul în care bărbații [republicani] tratează femeile republicane”.

Femeile republicane își dau seama că nu pot face un avort atunci când e necesar. Cooper, creatoarea Womanosphere, a recunoscut pentru New York Times că colegii de dreapta au numit-o „nebună” pentru că a lucrat în timpul sarcinii.

Lauren Southern, o influenceriță canadiană care a devenit faimoasă postând conținut critic la adresa feminismului și imigrației, a publicat recent o carte de memorii în care mărturisește că a fost torturată emoțional în căsnicia ei tradiționalistă. „Cei mai nefericiți oameni pe care i-am întâlnit au fost blocați în această dinamică tradițională ciudată și teatrală”, a declarat Southern într-un interviu acordat în luna mai a acestui an.

Ce au în comun fascismul vechi și nou

Fascismul poate trăda femeile, dar totuși se bazează pe sprijinul lor.

„Ceea ce au în comun fascismul vechi și nou este că tinde să se bazeze pe femei pentru a umple golurile pe care statul le lasă descoperite”, spune istoricul Diana Garvin.

Italia fascistă a lui Mussolini a creat o imagine de modernizare, creștere economică și abundență agricolă din anii 1920 până în anii 1940. Dar după ce Mussolini și-a alienat partenerii comerciali, dependența Italiei de produsele interne a contribuit la o penurie alimentară atât de gravă încât italienii nu aveau suficient grâu pentru a produce paste. În cartea sa din 2022, Feeding Fascism: The Politics of Women’s Food Work, Garvin scrie că narațiunea propagandistică a statului despre fericirea domestică ascundea dependența sistemică de munca neplătită a femeilor în gospodărie; se aștepta ca mamele să compenseze penuria alimentară prin ingeniozitatea și munca lor asiduă.

Revistele italiene de lifestyle, precum La Cucina Italiana, au încercat să transforme penuria alimentară rezultată din proasta guvernare a lui Mussolini într-o sursă de mândrie individuală, publicând fotografii cu fetițe care cultivau legume premiate și oferind rețete pe bază de resturi de orez. Guvernul voia ca femeile să acopere eșecurile sale și „să fie fericite în legătură cu asta”, spune Garvin.

Eforturi similare ar putea fi necesare și în SUA, în contextul în care Donald Trump distruge ceea ce a mai rămas din rețeaua de siguranță socială deja precară. Administrația a redus finanțarea pentru sănătate și Agenția pentru Protecția Mediului, a desființat Departamentul Educației, reducând accesibilitatea și echitatea educației pentru copii, și a degradat sistemele menite să asigure siguranța aprovizionării cu alimente, inclusiv prin reducerea personalului de la Administrația Alimentelor și Medicamentelor.

Sub pretextul revenirii la individualismul dur, administrația Trump renunță la responsabilitatea pentru nevoile americanilor. În iulie, Departamentul de Securitate Internă al SUA a postat pe rețelele sociale o imagine kitsch cu un cuplu de pionieri care ține în brațe un copil, cu legenda „Amintiți-vă moștenirea patriei voastre”. Mesajul: americanii ar trebui să fie mândri de reziliența lor, pentru că sunt lăsați să se descurce singuri.

Influencerii din Womanosphere încurajează femeile să idealizeze datoria și le încurajează să respingă angajamentul politic feminist ca fiind o prostie woke. Contribuie la îndepărtarea atenției naționale de la modul în care guvernul ar putea investi în comunități prin beneficii precum o mai bună stabilitate a locuințelor, concediu familial plătit, asigurare medicală pentru toți și îngrijire universală și accesibilă a copiilor. Eșecul democraților de a sprijini și aprecia în mod adecvat femeile a permis dreptei să profite de nemulțumirea generalizată, convingând femeile să aștepte mai puțin de la o națiune care le-ar putea oferi mai mult.

Fără îngrijire medicală adecvată și accesibilă, hrană și educație, mamele pot ajunge să devină, de facto, profesoare la domiciliu, agricultori și medici. Influencerii tradiționali prezintă această sarcină de lucru nedreaptă ca un omagiu adus gospodăriei (și o folosesc pentru a comercializa remedii nefondate), în loc să o numească așa cum este: preluarea sarcinilor statului.

Reducerile bugetare în domeniul educației par mai puțin amenințătoare când ești convins că rolul tău este să-ți educi copiii acasă; aprovizionarea cu alimente mai puțin sigură și mai scumpă pare mai puțin problematică când crezi că toată lumea ar trebui să-și cultive propriile produse și să prepare totul de la zero; reducerea finanțării Centrului pentru Controlul Bolilor nu pare atât de gravă când ai fost condiționat să nu ai încredere în vaccinuri și să crezi că poți vindeca rujeola unui copil cu „remedii pe bază de plante sau medicamente tradiționale”.

