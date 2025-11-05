De la rapper la primar al New York-ului: Cine este însă Zohran Mamdani, ajuns primar al celebrei metropole? Politicianul în vârstă de 34 de ani l-a înfuriat pe Donald Trump cu mult înainte de alegeri.

Zohran Mamdani, primarul ales al orasului New York este socialist democrat. Are 34 de ani și de acum este cel mai tânăr edil al metropolei americane ales vreodată. Când și-a anunțat candidatura în octombrie anul trecut era un personaj necunoscut. Înainte de cariera politică a făcut parte din lumea muzicală, cântând rap sub numele de Young Cardamom. A compus și o piesa pentru un film Disney în 2016.

Zohran Mamdani s-a născut și a crescut în Uganda, până la vârsta de 7 ani, când familia sa s-a mutat la New York. Mama lui este regizor, iar tatăl profesor de antropologie la Universitatea Columbia.

A obținut o diplomă în studii africane și a cofondat prima filială a școlii - Studenți pentru Justiție în Palestina. A obținut cetățenia americană în 2018, iar mai apoi a fost consilier în domeniul locuințelor pentru prevenirea executării silite. Mamdani susține că tocmai slujba, în cadrul căreia a ajutat proprietarii de case de culoare cu venituri mici din Queens să lupte împotriva evacuării și să rămână în casele lor, l-a inspirat să candideze pentru o funcție publică.

Zohran Mamdani s-a căsătorit cu o artistă siriano-americană pe care a cunoscut-o pe o aplicație de dating la începutul acestui an.

Campania sa concentrată pe rețelele sociale l-a ajutat să atragă un public cât mai tânăr. Videoclipurile i-au adus aproape 5 milioane de urmăritori pe Instagram și 1,6 milioane pe TikTok.

Criticii și scepticii spun că planurile sale ambițioase nu vor fi accesibile. Rămâne totuși o figură controversată. Progresiștii l-au susținut pe Mamdani pe tot parcursul campaniei sale, carisma crescându-i popularitatea dincolo de New York.

În timpul campaniei, liderii democrați din Washington și democrații moderați s-au distanțat de Mamdani considerând opiniile sale prea radicale. A fost un critic deschis al Israelului, numind campania sa militară din Gaza un "genocid" și spunând că Palestina ar trebui să existe ca "un stat cu drepturi egale".

A criticat și administrația Trump, în special raidurile anti-imigrație din orașe precum Chicago și Los Angeles, promițând să angajeze mai mulți avocați pentru oraș pentru a contesta orice desfășurare a Gărzii Naționale.

Editor : A.P.