De la „Taci, purcelușo” la „lista infractorilor din mass-media”. Casa Albă lansează o pagină pentru a ataca presa incomodă lui Trump

Screenshot 2025-10-22 150714
Donald Trump. Foto. Reuters
„Taci, purcelușo”

Casa Albă a lansat vineri pe site-ul său oficial o pagină dedicată „infractorilor media”, în care sunt menţionate instituţiile de presă pe care le acuză de părtinire şi „ştiri false” - printre acestea numărându-se Boston Globe, finalist la Premiul Pulitzer 2025, CBS News şi ziarul britanic The Independent.

Criticii se tem că iniţiativa are ca scop delegitimarea tocmai a instituţiilor de presă care ar putea să-l tragă la răspundere pe preşedintele american Donald Trump.

Noua pagină este intitulată „Media Offender of the Week” (Infractorul media al săptămânii), scrie News.ro.

Casa Albă a numit The Boston Globe, finalist la trei premii Pulitzer doar în acest an, CBS News şi The Independent drept „infractorii săptămânii” pentru articolele care, potrivit Casei Albe, au prezentat în mod eronat poziţiile lui Trump. De asemenea, a prezentat o listă „Hall of Shame” (Galeria ruşinii) cu articole presupuse „înşelătoare”, menţionând posturile de televiziune CNN şi MSNBC alături de The Washington Post (al cărui personal şi afiliaţi au câştigat peste 70 de premii Pulitzer).

Contul oficial X al Casei Albe a promovat iniţiativa, afirmând: „Obosit de ştirile false? Avem locul potrivit pentru tine. Aflaţi FAPTELE. Urmăriţi cei mai răi infractori. Vedeţi ştirile false DEMASCATE”.

Lansarea a avut loc pe fondul tensiunilor crescânde dintre Casa Albă şi mass-media, Trump adresând o serie de insulte personale reporterilor şi intentând acţiuni în justiţie împotriva mai multor organizaţii de ştiri importante, cel mai recent faţă de BBC pentru 1 miliard de dolari. Posturile de televiziune americane ABC şi CBS au acceptat să plătească până la 16 milioane de dolari pentru a soluţiona litigiile intentate de Trump.

Donald Trump, un nou derapaj la adresa unei jurnaliste: „Ești proastă?”

„Taci, purcelușo”

La bordul avionului Air Force One, pe 14 noiembrie, Trump i-a spus unei reporteriţe de la Bloomberg „Taci, purcelușo” după ce aceasta i-a adresat o întrebare care nu i-a plăcut. Ulterior, el a numit un corespondent al ABC „o persoană îngrozitoare şi un reporter îngrozitor”, a descris un jurnalist de la New York Times ca fiind „un reporter de mâna a treia, urât atât la interior, cât şi la exterior” şi l-a insultat pe un reporter de la CBS News: „Eşti prost?”.

Pagina Casei Albe se deschide cu titlul: „Înşelător. Părtinitor. Demascat”, înainte de a enumera zeci de articole pe care le acuză de acoperire tendenţioasă. De asemenea, invită utilizatorii să se înscrie pentru a primi actualizări săptămânale despre „adevăr”.

În cadrul unui interviu acordat France 24, David Lipson, profesor asociat de studii americane la Universitatea din Strasbourg, a declarat că această iniţiativă „face parte dintr-o strategie generalizată de delegitimare a mass-mediei tradiţionale - pentru a obţine controlul asupra naraţiunii mediatice”.

Lipson a afirmat că iniţiativa formalizează în mod eficient unul dintre sloganurile preferate ale lui Trump - „Fake news” (ştiri false) - pe care preşedintele a pretins în mod repetat şi eronat că l-a inventat. „Este ca şi cum ar fi spus: «Voi folosi puterea executivă pentru a-mi oficializa sloganul»”, potrivit lui Lipson, care a adăugat că „Hall of Shame” (Galeria ruşinii) a site-ului reflectă „latura showbiz” a lui Trump.

Lipson a sugerat că momentul lansării site-ului ar fi putut fi influenţat de un videoclip recent în care apăreau veterani americani, printre care senatorul Mark Kelly şi foşti oficiali ai serviciilor secrete americane, care reaminteau personalului militar că ar trebui să refuze ordinele ilegale - un videoclip prezentat pe prima pagină a site-ului.

Casa Albă a declarat că unele agenţii de ştiri „au sugerat în mod subversiv că preşedintele Trump a emis ordine ilegale”, înainte de a afirma că „toate ordinele emise de preşedintele Trump au fost legale”.

Lipson a avertizat că iniţiativa riscă să funcţioneze ca o modalitate de a exercita presiune asupra presei şi ar putea duce la autocenzură. „La urma urmei, este site-ul oficial al Casei Albe”, a spus el. „Un funcţionar public ar putea gândi: «Dacă îl atacă pe senatorul Mark Kelly, poate că nu ar trebui să vorbesc prea mult». Aici intervine efectul de intimidare”.

El a menţionat că şi preşedinţii din trecut, în special Richard Nixon, au încercat să intimideze presa. Dar a spus că abordarea actualei administraţii este „cu adevărat fără precedent”.

„Trump nu ascunde niciuna dintre tacticile sale de intimidare”, a spus Lipson.

În ciuda atenţiei acordate lansării, Lipson a pus la îndoială impactul pe termen lung al acesteia, afirmând că multe mass-media mainstream par să o considere o „păcăleală”.

„Deja pare uitată”, a spus el. „Ceea ce ar trebui să ne întrebăm cu adevărat este eficacitatea ei, mai ales într-un moment în care deja observăm fisuri în tabăra republicană”.
Casa Albă nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

 

