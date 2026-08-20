„De o amploare fără precedent”. Trump începe un nou război cu Iranul, de această dată unul economic

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat demararea unei „operațiuni economice devastatoare” împotriva Iranului, din cauza refuzului Teheranului de a încheia un acord de pace cu Washingtonul. „Nimeni nu a oferit Republicii Islamice Iran mai multe șanse de a încheia un acord decât mine. Din păcate pentru ei, nu au profitat de aceasta. De aceea, astăzi anunț cea mai devastatoare operațiune economică întreprinsă vreodată împotriva vreunei țări”, a scris șeful Casei Albe pe rețeaua sa socială Truth Social.

Trump a subliniat că „acesta va fi un război economic și o izolare de o amploare fără precedent”. El a avertizat, de asemenea, că orice țară care va permite instituțiilor sale financiare, întreprinderilor sau organismelor sale de stat să acorde sprijin Iranului se va confrunta la rândul său cu „consecințe economice colosale”. „Contrabanda cu petrol, liniile de swap, transferurile de bani, punctele de schimb valutar, registrele navale, companiile fantomă — toate acestea trebuie să înceteze imediat”, a subliniat Trump. Șeful Casei Albe a îndemnat aliații americani să ajute la „izolarea și înfrângerea amenințării iraniene” și a promis încă o dată că Teheranul „nu va avea niciodată arme nucleare”.

Anterior, surse ale CNN din rândul oficialilor americani au informat că Trump a ordonat încetarea negocierilor cu Iranul din cauza refuzului Teheranului de a face concesii. Potrivit acestora, administrația prezidențială a renunțat la încercările de a „zdrobi cât mai repede posibil” Iranul și a decis să-l „sufoce” prin măsuri economice. Ministrul finanțelor al SUA, Scott Bessent, a subliniat că Washingtonul pregătește măsuri „fără precedent” de presiune asupra Teheranului. Potrivit acestuia, acestea vor viza limitarea comerțului cu Republica Islamică și ar putea afecta cumpărătorii de petrol iranian. Agenția Reuters a relatat că cea mai probabilă modalitate de a intensifica presiunea asupra Iranului este impunerea de sancțiuni împotriva rafinăriilor și băncilor chineze. Totuși, o astfel de măsură ar putea duce la represalii din partea Beijingului și ar putea afecta piața energetică mondială.

Războiul dintre SUA și Iran a început în februarie. În iunie, părțile au încheiat un acord de încetare a focului, dar armistițiul s-a dovedit a fi de scurtă durată — după câteva săptămâni, luptele au fost reluate. Acest lucru s-a întâmplat după ce Teheranul a acuzat Washingtonul că nu a respectat condițiile acordului. Pe 17 august, surse ale postului de televiziune Al Arabia au informat că Washingtonul și Teheranul au ajuns la un acord privind prelungirea armistițiului cu încă 60 de zile. Cu toate acestea, ulterior, șeful Casei Albe a scris pe rețeaua de socializare Truth Social că, în prezent, „nu se desfășoară și nu sunt planificate niciun fel de negocieri sau contacte cu Republica Islamică Iran”.

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Editor : A.R.