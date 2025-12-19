Live TV

Decizia lui Trump privind reducerea trupelor din Europa. Câți militari pot rămâne pe bătrânul continent, conform legislației SUA

Data publicării:
Donald Trump a câștigat alegerile prezidențiale din Statele Unite cu mult peste cei 270 de electori necesari Foto: Profimedia
Președintele american Donald Trump. Foto: Profimedia

Legea privind cheltuielile de apărare ale SUA, semnată de către președintele american Donald Trump, restricționează modul agresiv în care administrația sa poate insista pentru reducerea numărului de trupe americane în străinătate. Aceasta nu permite Pentagonului să reducă numărul total al trupelor americane din Europa sub 76.000 pentru mai mult de 45 de zile, până când instituția americană și șeful Comandamentului European al SUA certifică Congresului că acest lucru este în interesul SUA și furnizează evaluări ale impactului. De asemenea, restricționează în mod similar SUA să renunțe la rolul de comandant suprem al forțelor aliate în Europa, un comandament militar al NATO deținut de zeci de ani de ofițerul american care conduce Comandamentul European, anunță Politico.

Trump a acuzat de mult timp aliații europeni că profită de superioritatea militară a SUA și a presat membrii NATO să-și mărească cheltuielile pentru apărare. Măsurile administrației sale de a reduce numărul trupelor din Europa și încercările sale de a presa Ucraina să încheie un acord cu Rusia pentru a pune capăt războiului de acolo sunt unele dintre cele mai acute puncte de dezacord între falcii tradiționali ai Partidului Republican în materie de apărare și Trump.

La fel ca în cazul Europei, legislația vizează și protejarea prezenței SUA în Coreea de Sud, restricționând administrația să reducă efectivele de personal de acolo sub 28.500 de soldați.

O versiune de compromis a Legii privind autorizarea apărării naționale a fost adoptată de Camera Reprezentanților și Senat în cursul săptămânii trecute, cu un larg sprijin bipartizan. Semnătura lui Trump - care a avut loc joi seara, potrivit unui raport al presei de la Casa Albă - marchează al 65-lea an consecutiv în care proiectul de lege al Pentagonului a devenit lege.

Proiectul de lege final intensifică disputa privind imaginile cu utilizarea forțelor militare de către administrație împotriva navelor suspectate de trafic de droguri în Caraibe și Pacificul de Est, înghețând un sfert din bugetul de deplasare al secretarului apărării Pete Hegseth până când Congresul va primi înregistrarea video.

Dispoziția vine în contextul în care legislatorii luptă pentru publicarea înregistrării complete a unui atac de la începutul lunii septembrie, în care au fost uciși supraviețuitorii unui atac inițial asupra unei nave suspectate de trafic de droguri. Hegseth a respins solicitările de a publica înregistrarea video needitată.

