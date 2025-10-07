Decizia privind rachetele Tomahawk este „aproape luată”, afirmă Trump. Apar și condițiile: „Cred că ar trebui să pun această întrebare”

Președintele SUA, Donald Trump, a sugerat că a „luat o decizie” cu privire la cererea urgentă a Kievului de rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune, o mișcare care, potrivit analiștilor, ar putea schimba fundamental războiul.

Declarațiile sale au venit după ce atacurile masive ale Rusiei au paralizat rețeaua energetică a Ucrainei în weekend, adăugând urgență discuțiilor despre ajutorul militar occidental.

Trump, a cărui administrație a luat în considerare transferul rachetelor cu o rază de acțiune de 2.600 km, și-a exprimat decizia cu prudență, având în vedere costul uman tot mai mare al conflictului și potențialul unei implicări mai mari.

„Am luat o decizie, într-un fel, dacă vă gândiți... Cred că vreau să aflu ce fac cu ele. Știți, unde le trimit? Cred că ar trebui să pun această întrebare”, a declarat el reporterilor, înainte de a adăuga că războiul „nu ar fi trebuit să înceapă niciodată. Nu ar fi început niciodată. S-a dat dovadă de o judecată atât de proastă, cred că de ambele părți, apropo”.

El a subliniat că nu dorește un conflict suplimentar: „Evident, aș pune câteva întrebări. Nu caut o escaladare.”

Un înalt oficial al administrației americane, vorbind luni seara pentru Kyiv Post, a confirmat că SUA era pe punctul de a aproba vânzarea de rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune către Kiev, dar a spus că acordul era condiționat de cerințe de claritate cu privire la lovirea adânc în teritoriul rus.

Evaluarea ISW

În ciuda ezitării aparente a lui Trump, Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), un think-tank cu sediul la Washington, a evaluat că președintele rus Vladimir Putin încearcă în mod activ să împiedice transferul rachetelor Tomahawk.

Grupul de reflecție a remarcat că Putin „continuă să încerce să descurajeze SUA să trimită rachete Tomahawk în Ucraina, legând îmbunătățirea relațiilor bilaterale dintre SUA și Rusia de concesii din partea SUA în ceea ce privește războiul” din Ucraina.

Obiectivul Kremlinului, a declarat ISW, este clar: încearcă să împiedice SUA să furnizeze rachetele „pentru a păstra sanctuarul de care se bucură Rusia în spatele său”.

Putin a avertizat că un eventual transfer de rachete Tomahawk ar dăuna relațiilor dintre SUA și Rusia și ar duce la „distrugerea” „tendinței pozitive emergente” dintre cele două administrații – o tactică retorică pe care ISW sugerează că a folosit-o anterior pentru a contesta livrarea de tancuri Abrams și avioane F-16.

Cât de departe pot lovi rachetele Tomahawk

George Barros, analist rus la ISW, a declarat pentru Kyiv Post că Ucraina are „necesitatea operațională de a lovi zona intermediară și profundă din spatele Rusiei”.

El a subliniat că, deși există vehicule interne cu rază lungă de acțiune, acestea „nu au capacitatea de încărcare” necesară pentru lovituri semnificative.

Racheta de croazieră Tomahawk ar rezolva direct această lacună, oferind Kievului un contraatac crucial la campaniile masive cu drone ale Rusiei, care implică în prezent pachete de peste 500 de drone Shahed la fiecare câteva zile.

„Dacă Ucraina ar avea rachete Tomahawk, ar putea distruge fabrica din Tatarstan care are capacitatea de a produce 2.700 de rachete pe lună”, a remarcat el luni.

Analiza cartografică a ISW arată că implicațiile militare ale unei astfel de capacități de atac sunt vaste: există „cel puțin 1.945 de obiective militare rusești în raza de acțiune” a variantei Tomahawk cu rază extinsă și cel puțin „1.655 în raza de acțiune” a versiunii standard.

În cele din urmă, a concluzionat Barros, rachetele ar degrada logistica rusă pe linia frontului și în apropierea spatelui.

O problemă: Marina SUA vrea să își dubleze stocul de rachete

Perspectiva transferului rachetelor Tomahawk către Ucraina vine în contextul în care Marina SUA își dublează propriile programe Tomahawk.

Luni, Marina Militară a publicat o justificare și aprobare pentru achiziționarea a 837 de rachete Maritime Strike Tomahawk (MST) de la Raytheon până în anul fiscal 2028.

Această achiziție face parte dintr-un efort mai amplu de modernizare pe termen lung pentru familia Block V Tomahawk, care include dezvoltarea unui sistem de căutare pasiv și modificarea rachetelor pentru a putea fi lansate atât de lansatoarele terestre ale Armatei SUA, cât și ale Corpului de Marină al SUA.

