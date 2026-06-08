Decizia unui judecător american: Taxa de 100.000 de dolari impusă de Trump pentru viza H-1B este ilegală

Un judecător federal a anulat luni taxa de 100.000 de dolari pe care preşedintele SUA, Donald Trump, a impus-o noilor vize H-1B necesare pentru lucrătorii străini cu înaltă calificare, ajungând la concluzia că aceasta constituie o impozitare ilegală pe care Congresul nu a autorizat-o niciodată, relatează Reuters.

Judecătorul districtual american Leo Sorokin din Boston a emis hotărârea într-un proces intentat de 20 de procurori generali din state democrate care au contestat taxa anunţată de Trump în septembrie, care a crescut dramatic costul obţinerii vizelor H-1B.

Programul H-1B oferă anual 65.000 de vize, plus alte 20.000 de vize pentru solicitanţi cu studii superioare, aprobate pentru o perioadă de trei până la şase ani. Angajatorii care solicitau o viză pentru un lucrător străin înainte de ordonanţa lui Trump plăteau de obicei taxe cuprinse între 2.000 şi 5.000 de dolari, în funcţie de diverşi factori.

Creşterea taxei a descurajat solicitările de vize H-1B, potrivit documentelor depuse la instanţă. Până la 15 februarie, Serviciile de Cetăţenie şi Imigrare ale SUA primiseră doar 85 de plăţi ale taxei de 100.000 de dolari, a declarat administraţia într-un document depus în martie.

Administraţia a susţinut că taxa constituie o sancţiune pecuniară pe care preşedintele are autoritatea legală să o impună în temeiul legii federale privind imigraţia pentru a restricţiona intrarea anumitor cetăţeni străini.

Însă Sorokin, care a fost numit de preşedintele democrat Barack Obama, a conchis că taxa nu este o sancţiune, ci un impozit pentru care preşedintele republican nu a avut nicio autorizaţie din partea Congresului. „În acest caz, substanţa şi aplicarea plăţii de 100.000 de dolari arată că este vorba de un impozit, indiferent de denumirea plăţii”, a scris el în hotărârea pe care a emis-o.

Editor : Sebastian Eduard