Decizie controversată în SUA: Nu se mai recomandă vaccinarea nou-născuților pentru hepatita B, o victorie pentru Robert F. Kennedy jr.

Robert F. Kennedy Jr. la o sedinta
Robert F. Kennedy Jr. Foto: Profimedia

Comitetul consultativ al CDC renunţă la recomandarea vaccinării la naştere a copiilor împotriva hepatitei B. Este o victorie importantă pentru secretarul sănătăţii Robert F. Kennedy Jr., un sceptic al vaccinării, şi o decizie care, potrivit experţilor în boli, va inversa decenii de progrese obţinute în domeniul sănătăţii publice.

Comitetul a votat pentru a recomanda menţinerea dozei la naştere numai în cazul sugarilor ale căror mame au fost testate pozitiv pentru virus, înlocuind recomandarea universală din 1991 care a protejat toţi copiii de infecţiile cu virusul hepatitei B, care poate duce la boli hepatice grave, informează News.ro.

Pentru sugarii ale căror mame au rezultat negativ la test, comisia a recomandat ca părinţii, în consultare cu un furnizor de servicii medicale, să decidă dacă sau când copilul lor va începe seria de vaccinuri.

Conform recomandării anterioare care acum a fost eliminată, doza administrată la naştere era urmată de încă două vaccinuri, la 1-2 luni şi apoi între 6şi 18 luni.

Acum, comisia a recomandat părinţilor să administreze prima doză nu mai devreme de două luni.

Experţii în sănătate publică au criticat această măsură, afirmând că decizia de a trece la un proces decizional clinic comun ar crea obstacole în calea utilizării vaccinurilor, în timp ce părinţii au deja controlul asupra îngrijirii copiilor lor.

Comitetul oferă consultanţă Centrelor pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor din SUA cu privire la recomandările de sănătate publică ce trebuie adoptate. Recomandările afectează acoperirea asigurărilor de sănătate din SUA şi joacă un rol cheie în asistarea medicilor care aleg vaccinurile adecvate pentru pacienţi.

Kennedy, care a fondat grupul anti-vaccinare Children's Health Defense, i-a concediat în iunie pe cei 17 experţi independenţi anteriori şi i-a înlocuit cu un grup care îi susţine în mare măsură opiniile.

În timpul reuniunii de două zile, doi membri ai comitetului consultativ al CDC s-au opus vehement acestei schimbări, afirmând că nu există date care să o susţină şi că există informaţii de zeci de ani privind siguranţa şi eficacitatea vaccinului. Însă mulţi membri ai comitetului, un grup care nu mai include niciun imunolog, au susţinut că nu există date care să demonstreze că vaccinul este sigur şi au afirmat că SUA nu ţine pasul cu ţările similare.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă ca toţi bebeluşii să primească vaccinul împotriva hepatitei B cât mai curând posibil după naştere, urmat de două sau trei doze de vaccin de rapel la un interval de cel puţin patru săptămâni. OMS mai spune că 95% dintre nou-născuţii care se infectează cu virusul hepatitei B vor dezvolta hepatită cronică.

Decizia controversată a comitetului consultativ al CDC intervine după ce în septembrie aceeaşi comisie de consilieri în materie de vaccinuri, desemnată de secretarul sănătăţii Robert F. Kennedy Jr., a renunţat la politica de sprijin larg pentru vaccinul COVID-19 şi a recomandat ca vaccinurile să fie disponibile pentru toate vârstele, dar pe baza unei decizii clinice luate în comun cu un medic.

