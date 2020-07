Decizii diferite ale Curţii Supreme din SUA în cazul documentelor fiscale ale lui Donald Trump

Curtea Supremă de Justiţie din SUA a emis, joi, decizii mixte în cazul documentelor fiscale ale preşedintelui Donald Trump, oferindu-le acces la unele informaţii procurorilor, dar oprind transferul datelor la Congres şi publicarea, relatează cotidianul The New York Times şi agenţia Associated Press, citate de Mediafax.

Instanţa supremă din SUA a adoptat două decizii diferite. A admis cererea procurorilor din Manhattan (New York) de a avea acces la unele declaraţii fiscale ale lui Donald Trump. Însă instanţa a stabilit că documentele nu pot ajunge la Congresul SUA şi nu pot fi făcute publice. Ambele decizii au fost luate cu un raport de voturi de 7 la 2.

Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, judecătorul John Roberts, a motivat astfel decizia de a le oferi procurorilor acces la documentele fiscale: "Niciun cetăţean, nici măcar preşedintele nu se află deasupra obligaţiei comune de furnizare a unor dovezi când i se cere acest lucru într-o procedură judiciară penală".

Donald Trump a refuzat în mai multe rânduri să dezvăluie declaraţiile sale fiscale

Procurorii din Manhattan solicită documentele fiscale ale lui Donald Trump într-un proces cu juraţi intentat în cazul efectuării unor plăţi ilegale în campania electorală din 2016 unor femei care susţineau că avuseseră relaţii cu el. Dat fiind că procesul cu juriu este confidenţial, datele financiare probabil nu vor fi făcute publice înaintea scrutinului prezidenţial din noiembrie sau poate nu vor fi făcute publice deloc.

În cazul solicitărilor făcute de Congres pentru oferirea documentaţiei, preşedintele instanţei supreme a argumentat că tribunalele de rang inferior nu au gestionat adecvat preocupările referitoare la separaţia puterilor în stat.

Donald Trump, care a refuzat în mai multe rânduri să dezvăluie declaraţiile sale fiscale, a reacţionat imediat, denunţând "proceduri judiciare politice". "Curtea Supremă trimite cazul înapoi la instanţa inferioară, disputele vor continua. Sunt proceduri judiciare politice", a acuzat liderul de la Casa Albă prin Twitter.

