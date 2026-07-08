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Declarația finală adoptată la summitul NATO: „Rămânem uniți și neclintiți”. Care sunt cele șase angajamente asumate de liderii Alianței

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Turkish President Erdo?an attends NATO leaders summit in Ankara
Summitul NATO de la Ankara, ziua 2. Foto: Profimedia
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Declaraţia summitului NATO de la Ankara este un document în şase puncte, în care şefii de stat şi de guvern ai Alianţei Nord-Atlantice au reafirmat angajamentul de neclintit pentru apărarea colectivă, au discutat despre „o Europă mai puternică într-un NATO mai puternic” şi au anunţat noi achiziţii în valoare de 50 de miliarde de dolari. „Suntem angajaţi să ne menţinem avantajul în situaţii de luptă”, transmit aliaţii, reiterând sprijinul „neclintit” pentru Ucraina.

Declaraţia summitului NATO de la Ankara este un document în şase puncte, semnat de şefii de stat şi de guvern ai Alianţei Nord-Atlantice.

Documentul în integralitatea sa a fost făcut public şi de către preşedintele Nicuşor Dan, unul dintre semnatari:

„1. Noi, şefii de stat şi de guvern ai Alianţei Nord-Atlantice, ne-am reunim la Ankara pentru a reafirma angajamentul nostru de neclintit pentru apărarea colectivă, conform Articolului 5 al Tratatului de la Washington, şi pentru relaţia transatlantică. Un atac împotriva unuia dintre noi reprezintă un atac împotriva tuturor. Unitatea, solidaritatea şi puterea noastră colectivă rămân fundamentul păcii, securităţii şi prosperităţii pentru cei un miliard de cetăţeni ai Alianţei de naţiuni libere şi democratice. Rămânem angajaţi faţă de abordarea noastră de tip 360 de grade pentru descurajare şi apărare.

2. Pentru a combate ameninţarea pe termen lung pe care Rusia o reprezintă la adresa securităţii şi stabilităţii euroatlantice şi ameninţarea persistentă a terorismului, Aliaţii acţionează conform angajamentului de la Haga privind apărarea. În 2025, Aliaţii europeni şi Canada şi-au crescut investiţiile în cerinţele critice de apărare cu mai mult de 139 miliarde USD. Investiţiile noastre ne asigură capabilităţile de care avem nevoie şi, în acelaşi timp, ne consolidează baza industrială şi rezilienţa. Astăzi, în Ankara, anunţăm noi achiziţii în valoare de 50 de miliarde USD şi ne angajăm să extindem capacitatea de producţie colectivă şi să colaborăm cu industria pentru a accelera inovarea. Vom continua să lucrăm pentru a elimina barierele comerciale în domeniul apărării între Aliaţi şi pentru a valorifica parteneriatele NATO în vederea maximizării profunzimii şi cooperării în industria de apărare.

3. Construim viitorul: O Europă mai puternică într-un NATO mai puternic – o Alianţă modernă. Aliaţii Europeni şi Canada, lucrând cu Statele Unite, îşi asumă o responsabilitate mai mare pentru apărarea Alianţei. Descurajarea şi apărarea NATO se bazează pe un mix adecvat de capabilităţi nucleare, convenţionale şi de apărare împotriva rachetelor, completat de capacităţi spaţiale şi cibernetice. Suntem angajaţi să ne menţinem avantajul în situaţii de luptă. Investim în capacitata noastră de a disloca, facilita şi a ne susţine forţele armate şi acţionăm pentru atingerea ţintelor de capabilităţi în toate domeniile, inclusiv cele de lovire cu precizie în adâncime, cele de apărare integrată aeriană şi antirachetă, sisteme fără pilot, tehnologii de vârf şi capabilităţi de intelligence. Dezvoltăm un cloud interoperabil transatlantic pentru situaţii de luptă şi adoptăm modele de Inteligenţă Artificială puternice.     

4. Ucraina contribuie la securitatea transatlantică, iar Aliaţii sunt uniţi în sprijinul neclintit pentru Ucraina în efortul său de a-şi apăra libertatea, suveranitatea şi integritatea teritorială. Aliaţii europeni şi Canada finanţează acum marea majoritate a asistenţei de securitate pentru Ucraina prin instrumente bilaterale şi multilaterale. Aliaţii subliniază că acest sprijin trebuie să fie echitabil, predictibil şi sustenabil pe termen lung. Pentru 2026, Aliaţii îşi iau angajamentul de a livra Ucrainei echipament militar, asistenţă şi instruire în valoare de 70 miliarde EUR şi îşi afirmă angajamente suverane de a susţine asistenţa cel puţin la un nivel echivalent în 2027. În acest scop, salutăm decizia Uniunii Europene de a furniza Ucrainei finanţare multianuală prin intermediul Împrumutului de Sprijin pentru Ucraina (Ukraine Support Loan).      

5. Alianţa continuă să răspundă şi să se adapteze la competiţia strategică, instabilitatea generalizată, ameninţările hibride şi şocurile recurente care definesc mediul de securitate la graniţele noastre. Aliaţii reiterează că Iran nu trebuie să deţină niciodată o armă nucleară şi fac apel la Iran să respecte deplin libertatea de navigaţie în Strâmtoarea Hormuz.                       

6. Exprimăm aprecierea noastră pentru ospitalitatea generoasă cu care am fost trataţi de către Turcia. Suntem nerăbdători să ne întâlnim la viitorul nostru summit”, se arată în declaraţie.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, la finalul summitului NATO de la Ankara, că s-a reafirmat în declaraţia evenimentului faptul că Rusia este principala ameninţare la adresa Alianţei, menţionându-se totodată sprijinul pentru Ucraina.

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Editor : C.A.

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