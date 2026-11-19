Declarația comună semnată de Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping, la finalul primei reuniuni trilaterale din istorie, stabilește direcțiile de cooperare între cele trei mari puteri. Liderii au convenit să susțină dialogul pentru reducerea riscurilor nucleare, să consolideze rolul ONU și să mențină stabilitatea fluxurilor energetice. Documentul include și un mesaj privind limitele atribuțiilor Curții Penale Internaționale.

Documentul consemnează totodată angajamente privind stabilitatea strategică, securitatea internațională și cooperarea dintre cele trei mari puteri.

Potrivit declarației, Putin și Trump au mulțumit Chinei pentru organizarea summitului trilateral. Cei trei lideri au făcut un schimb aprofundat de opinii privind situația internațională și și-au exprimat angajamentul de a contribui la menținerea stabilității strategice și a securității internaționale.

Reforma ONU și cooperarea în domeniul energiei

Primul punct al documentului vizează reforma Organizației Națiunilor Unite. Rusia, China și Statele Unite, în calitate de membri permanenți ai Consiliului de Securitate, susțin că ONU trebuie să fie capabilă să răspundă mai eficient provocărilor globale și să își îndeplinească misiunea fundamentală de menținere a păcii și securității internaționale.

Un alt angajament se referă la creșterea producției și furnizării de produse petroliere rafinate, în beneficiul tuturor statelor. Cei trei lideri au reafirmat importanța menținerii unor fluxuri energetice stabile.

Poziție comună privind Curtea Penală Internațională

Declarația face referire și la principiul consimțământului statelor, precum și la respectarea imunităților oficialilor de stat.

Potrivit textului, cei trei președinți au convenit că instituțiile internaționale, inclusiv Curtea Penală Internațională, nu trebuie să abuzeze de competențele care le revin.

Dialog pentru reducerea riscurilor nucleare

Unul dintre cele mai importante puncte ale documentului privește armele nucleare. Putin, Xi și Trump reafirmă principiul potrivit căruia „un război nuclear nu poate fi câștigat și nu trebuie purtat niciodată”.

Cele trei state ar urma să inițieze un dialog pentru reducerea riscurilor nucleare și prevenirea răspândirii armelor nucleare.

Subiectul a fost abordat pe scurt la începutul reuniunii trilaterale, Xi descriind armele nucleare drept „sabia lui Damocles care atârnă deasupra umanității”, potrivit presei de stat chineze. (n.r. „Sabia lui Damocles” face referire la o parabolă din Grecia antică și este adesea folosită ca metaforă pentru amenințările iminente care vin odată cu puterea sau bogăția)

„Acestea ar trebui interzise în totalitate și distruse complet”, a spus Xi. „Un război nuclear nu poate fi câștigat și nu trebuie purtat niciodată.”

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Editor : C.A.