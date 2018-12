Declarație surprinzătoare despre retragerea SUA din Siria

Trupele americane ar putea fi retrase din Siria abia după ce organizaţia teroristă Stat Islamic va fi complet distrusă. Declaraţia aparţine senatorului republican Lindsey Graham, care a discutat cu Donald Trump despre modul în care va fi făcută controversata retragere.

Iniţial, preşedintele Statelor Unite voia ca soldaţii americani să fie imediat aduşi acasă, dar acum se pare că şi-a reevaluat poziţia.

Potrivit senatorului, Donald Trump are în vedere mai multe obiective, înainte ca militarii americani să părăsească definitiv Siria.

Lindsey Graham, senator republican: Obiectivul este să ne asigurăm că ISIS nu se întoarce. Am plecat din Irak prea devreme. Îi băgasem în corzi în Irak dar am plecat prea devreme. Cred că preşedintele este hotărât să se asigure că, atunci când plecăm din Siria, ISIS va fi complet distrusă, suntem deja aproape de acest obiectiv, şi că situaţia Iranului şi kurzilor are o soluţie. Deci cred că suntem în pauză acum.

