Declarație surprinzătoare la Washington: „Relația specială a Americii este probabil cu Israelul”, afirmă ambasadorul britanic

Ambasadorul Regatului Unit în SUA susține că singura țară care are o „relație specială” cu Statele Unite este „probabil Israelul”. „Sfatul meu pentru primul-ministru este: «Nu pot pur și simplu să-mi acopăr urechile și să spun că e ceva special, că totul va fi bine»”, a declarat Sir Christian Turner în fața unui grup de studenți interesați de relațiile transatlantice, în luna februarie. Remarcile vin în contextul vizitei de stat a regelui Charles al III-lea în SUA, într-un moment de tensiune crescută legată de războiul cu Iranul, anunță BBC.

Ministerul Afacerilor Externe, al Commonwealth-ului și al Dezvoltării (FCDO) a declarat că „comentariile private, informale” nu „reflectă în niciun fel” poziția guvernului.

Într-o înregistrare audio scursă din întâlnirea lui Sir Christian cu elevii de liceu, acesta poate fi auzit spunând: „«Relație specială» este o expresie pe care încerc să nu o rostesc, deoarece este destul de nostalgică, este destul de orientată spre trecut și are o mulțime de bagaj asociat.”

„Cred că există probabil o singură țară care are o relație specială cu Statele Unite, și aceea este probabil Israelul”, a spus el.

Sir Christian a mai precizat că SUA și Marea Britanie împărtășesc „o istorie și o afinitate profunde”, în special în ceea ce privește securitatea și apărarea, și a remarcat că „economiile lor sunt foarte apropiate. Există lucruri pe care le facem împreună și pe care niciun alt cuplu de țări nu le face.”

El a spus că nu crede că Marea Britanie și SUA se află într-un „moment de ruptură”, dar că „suntem cu siguranță la sfârșitul unei ere, iar era se schimbă. Noi, în Europa, nu ne putem baza doar pe umbrela de securitate a Statelor Unite”.

Referindu-se la relațiile dintre Marea Britanie și SUA, el a spus: „Relația va continua, dacă vreți, să fie una specială, dar cred că va trebui să fie diferită”.

FCDO a declarat într-un comunicat: „Acestea au fost comentarii private, informale, adresate unui grup de elevi britanici din ciclul liceal care au vizitat SUA la începutul lunii februarie. Ele nu reflectă în niciun caz poziția guvernului britanic.”

Diplomat de carieră, Sir Christian a fost numit ambasador al Regatului Unit în SUA în decembrie.

