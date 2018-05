Declarații controversate ale unui expert: Să le cerem permisiunea bebelușilor pentru a le schimba scutecele

Declarațiile unui expert în sexualitate, făcute la postul de televiziune american ABC, au stârnit reacții furioase și o adevărată controversă. Deanne Carson a vorbit despre cum pot învăța copiii încă de mici ce înseamnă consimțământul, însă soluțiile propuse de ea au stârnit râsete și critici deopotrivă.

Carson a vrut să ofere un exemplu despre cum pot părinții să construiască „o cultură a consimțământului” în casă, pentru copiii lor, dar a afirmat că părinții ar trebui „să le ceară acordul bebelușilor” înainte de a le schimba scutecele, afirmație care a dus întreg discursul în derizoriu.

„O să îți schimb scutecul acum, este în regulă? Asta ar trebui să spunem. Și bineînțeles că bebelușul nu va răspunde: «Da, mami, este grozav. Mi-ar plăcea să am scutecul schimbat». Dar dacă lași puțin spațiu și aștepți limbajul non-verbal și contactul vizual, atunci îi arăți copilului tău că răspunsul lor contează”, a afirmat Carson.

Sfaturile lui Carson au stărnit ironii pe rețelele de socializare, dar și reacții din partea politicienilor. „Sunt în moarte clinică? Poate vrea ca bebelușii să vină și cu avocații gata să dea în judecată părinții, dacă cei mici nu sunt de acord să fie schimbați”, „Mai lipsește să îi cer permisiunea câinelui să îl scot la plimbare”, „Așa ceva este neglijență și abuz asupra copiilor. Sunt niște declarații lunatice. Să îi întrebi pe bebeluși dacă vor să le schimbi scutecul este o dovadă de probleme mentale”, sunt doar câteva dintre reacțiile utilizatorilor de pe Twitter.

Ulterior, Carson a revenit cu o postare pe Facebook, în care afirmă că spusele sale au fost scoase din context și exagerate, apoi a oferit mai multe date statistice despre numărul copiilor abuzați sexual.

„Din păcate, unii oameni au ales să își bată joc de mine (oh, nu, are păr roz, deci înseamnă că e lesbiană) și de ideea de a le oferi copiilor încă de mici autonomia asupra propriilor lor corpuri. Pentru acești oameni am de spus doar atât: una din trei fete, unul din șapte băieți vor fi agresați sexual cel puțin o dată până când vor împlini 18 ani. Una din 12 fete va fi abuzată sexual înainte să împlinească 6 ani. Munca pe care o depunem alături de copii, părinți și profesori este în scopul prevenției. Îi învață pe copii ce drepturi au și ce responsabilități și îi pune în legătură cu oamenii care îi pot ajuta”, a scris Carson.