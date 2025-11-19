Delegație a Pentagonului, trimisă în Ucraina pentru relansarea negocierilor de pace cu Rusia

Președintele american Donald Trump a trimis o delegație de rang înalt a Pentagonului la Kiev ca parte a eforturilor administrației de a relua dialogul privind încheierea războiului ruso-ucrainean, relatează UNN, citând Wall Street Journal și Politico.

WSJ, citând doi oficiali, raportează că secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, împreună cu doi generali americani, va purta miercuri, 19 noiembrie, discuții cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski, alți oficiali ucraineni de rang înalt, precum și cu reprezentanți ai sectorului apărării și ai industriei. În plus, Driscoll intenționează să se întâlnească ulterior cu oficiali ai guvernului rus.

Decizia Casei Albe de a apela la Driscoll și la ofițeri militari de rang înalt are la bază, în parte, convingerea că Moscova ar putea fi mai deschisă la negocieri mediate de armată, precum și frustrarea că numeroasele încercări anterioare nu au dat rezultate.

Potrivit Politico, vizita delegației americane are loc pe fondul intensificării atacurilor cu rachete și drone ale Rusiei asupra infrastructurii civile a Ucrainei și în timp ce partenerii occidentali caută noi modalități de a furniza arme țării în plin război.

Driscoll merge în Ucraina pentru a evalua situația de pe teren. El va participa la întâlniri și va raporta concluziile sale Casei Albe, a declarat un înalt oficial al administrației, conform WSJ.

Misiunea lui Driscoll este de a relua negocierile de pace în numele lui Trump. WSJ a precizat că șeful lui Driscoll, secretarul apărării Pete Hegseth, nu a vizitat Kievul de la preluarea funcției în ianuarie.

Decizia de a trimite un lider al armatei, a cărui sarcină principală este instruirea și echiparea soldaților, este una neobișnuită. Dar liderul de la Casa Albă se bazează adesea pe astfel de emisari, inclusiv pe Steve Witkoff.

Nu este clar dacă Driscoll i-a comunicat lui Zelenski o nouă propunere de negociere din partea Casei Albe, care solicitase anterior înghețarea acțiunilor militare ale ambelor părți de-a lungul actualelor linii de front din estul Ucrainei, pentru a accelera negocierile de pace.

Potrivit unui oficial, scrie WSJ, ideea de a-l trimite pe Driscoll în Ucraina și apoi în Rusia a apărut în timpul unei conversații între Trump și JD Vance.

„Obiectivul principal al vizitei va fi acela de a angaja conducerea ucraineană într-un proces de pace prelungit cu Rusia, în ciuda respingerii de către Moscova a tuturor încercărilor anterioare ale SUA și Ucrainei de a pune capăt ostilităților”, relatează Politico.

Amintim că administrația Trump a lucrat în secret, în consultare cu Rusia, la elaborarea unui nou plan pentru încheierea războiului din Ucraina, au declarat oficiali americani și ruși pentru Axios.

Editor : A.M.G.