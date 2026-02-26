Demersuri în patru state americane ca agenții ICE să nu mai poată ocupa locuri de muncă în serviciul public după retragere

Susținută de miliarde de dolari din partea Congresului, Agenția pentru Imigrare și Vamă (ICE) a angajat mii de noi ofițeri pentru a duce la îndeplinire campania de deportare în masă a lui Donald Trump, într-un efort pe care l-a comparat cu „recrutarea în timp de război”. În mai multe state, legislatorii democrați vor ca solicitanții să se gândească de două ori înainte de a participa la așa ceva.

Proiectele de lege introduse în ultimele săptămâni în legislativele a cel puțin patru state conduse de democrați ar impune consecințe pe termen lung noilor angajați ai ICE, făcându-i ineligibili pentru locuri de muncă în domeniul aplicării legii, educației publice și, în forma lor cea mai extinsă, în întreaga funcție publică de stat, scrie The Guardian.

Niciuna dintre propuneri nu a fost promulgată, iar potențiala legislație ar putea fi contestată în instanță. Cu toate acestea, proiectele de lege subliniază determinarea legislatorilor democrați de stat de a submina politica dură a lui Trump în materie de imigrație, chiar dacă o inițiativă similară în Congres, care a dus la închiderea Departamentului Securității Interne (DHS), se confruntă cu perspective incerte.

„Dacă ești agent ICE, te angajezi să participi la activități ilegale. Te angajezi să participi la profilarea rasială a comunităților latino-americane. Te angajezi să participi la detenții și deportări ilegale ale persoanelor care au drepturi legale în această țară, te angajezi să participi la separarea familiilor și a copiilor”, a declarat pentru Guardian deputatul democrat din New Jersey, Ravi Bhalla.

La începutul lunii februarie, el a introdus o lege care ar interzice efectiv angajarea în administrația statală și locală a oricărei persoane care s-a alăturat ICE între septembrie 2025 și ultima zi prevăzută a mandatului lui Trump în 2029.

„Dacă luați această decizie, vor exista consecințe dacă veți căuta un loc de muncă în New Jersey”, a spus Bhalla.

Purtătoarea de cuvânt a DHS, Tricia McLaughlin, i-a acuzat pe legislatorii care au propus aceste proiecte de lege că „prezintă în mod fals forțele de ordine federale ca fiind răufăcători, în timp ce ofițerii ICE sunt vizați, amenințați și hărțuiți pur și simplu pentru că își fac meseria”.

„Pentru majoritatea americanilor, ofițerii ICE sunt eroi”, a spus ea.

După ce Trump s-a întors la Casa Albă anul trecut, liderii republicani din Congres au acționat rapid pentru a oferi ICE și altor agenții federale fonduri pentru a îndeplini promisiunea din campania prezidențială de a-i deporta pe toți imigranții fără documente.

Tactici agresive

Legea One Big Beautiful Bill, aprobată de Partidul Republican în conformitate cu linia partidului, a alocat aproape 30 de miliarde de dolari pentru angajarea și formarea de noi agenți ICE, iar agenția a demarat o campanie de angajări în care a utilizat liber sloganuri patriotice și, uneori, xenofobe, precum și stimulente precum bonusuri la semnarea contractului de până la 50.000 de dolari.

În ianuarie, DHS a anunțat că numărul de ofițeri și agenți ai agenției s-a dublat, ajungând la 22.000. Dar tacticile agresive ale ICE par să fi devenit o povară politică pentru Trump, a cărui popularitate în ceea ce privește imigrația a scăzut recent.

Un factor cheie al acestei scăderi a fost împușcarea lui Renee Good de către un agent ICE în Minneapolis luna trecută și deschiderea focului asupra lui Alex Pretti de către doi ofițeri de la patrulă de frontieră și Vamă și Protecție de Frontieră câteva săptămâni mai târziu. Democrații din Senatul SUA au răspuns la moartea lor blocând adoptarea legislației de finanțare a DHS – care supraveghează aceste agenții – până când majoritatea republicană din Congres va accepta cererile, inclusiv interzicerea purtării măștilor de către ofițeri, obligativitatea obținerii unui mandat judiciar înainte de a intra pe o proprietate privată și încetarea practicii de a opri pe stradă persoanele suspectate că sunt fără documente.

Liderii Partidului Republican au respins mai multe dintre condițiile lor, ceea ce a dus la închiderea DHS după expirarea autorizației de cheltuieli. Discuțiile între cele două părți continuă, dar deportările au continuat cu finanțare din partea legii One Big Beautiful Bill.

