Live TV

Demersuri în patru state americane ca agenții ICE să nu mai poată ocupa locuri de muncă în serviciul public după retragere

Data publicării:
agenti ice
Agenți ICE. Foto: Profimedia
Din articol
Tactici agresive

Susținută de miliarde de dolari din partea Congresului, Agenția pentru Imigrare și Vamă (ICE) a angajat mii de noi ofițeri pentru a duce la îndeplinire campania de deportare în masă a lui Donald Trump, într-un efort pe care l-a comparat cu „recrutarea în timp de război”. În mai multe state, legislatorii democrați vor ca solicitanții să se gândească de două ori înainte de a participa la așa ceva.

Proiectele de lege introduse în ultimele săptămâni în legislativele a cel puțin patru state conduse de democrați ar impune consecințe pe termen lung noilor angajați ai ICE, făcându-i ineligibili pentru locuri de muncă în domeniul aplicării legii, educației publice și, în forma lor cea mai extinsă, în întreaga funcție publică de stat, scrie The Guardian.

Niciuna dintre propuneri nu a fost promulgată, iar potențiala legislație ar putea fi contestată în instanță. Cu toate acestea, proiectele de lege subliniază determinarea legislatorilor democrați de stat de a submina politica dură a lui Trump în materie de imigrație, chiar dacă o inițiativă similară în Congres, care a dus la închiderea Departamentului Securității Interne (DHS), se confruntă cu perspective incerte.

„Dacă ești agent ICE, te angajezi să participi la activități ilegale. Te angajezi să participi la profilarea rasială a comunităților latino-americane. Te angajezi să participi la detenții și deportări ilegale ale persoanelor care au drepturi legale în această țară, te angajezi să participi la separarea familiilor și a copiilor”, a declarat pentru Guardian deputatul democrat din New Jersey, Ravi Bhalla.

La începutul lunii februarie, el a introdus o lege care ar interzice efectiv angajarea în administrația statală și locală a oricărei persoane care s-a alăturat ICE între septembrie 2025 și ultima zi prevăzută a mandatului lui Trump în 2029.

„Dacă luați această decizie, vor exista consecințe dacă veți căuta un loc de muncă în New Jersey”, a spus Bhalla.

Purtătoarea de cuvânt a DHS, Tricia McLaughlin, i-a acuzat pe legislatorii care au propus aceste proiecte de lege că „prezintă în mod fals forțele de ordine federale ca fiind răufăcători, în timp ce ofițerii ICE sunt vizați, amenințați și hărțuiți pur și simplu pentru că își fac meseria”.

„Pentru majoritatea americanilor, ofițerii ICE sunt eroi”, a spus ea.

După ce Trump s-a întors la Casa Albă anul trecut, liderii republicani din Congres au acționat rapid pentru a oferi ICE și altor agenții federale fonduri pentru a îndeplini promisiunea din campania prezidențială de a-i deporta pe toți imigranții fără documente.

Tactici agresive

Legea One Big Beautiful Bill, aprobată de Partidul Republican în conformitate cu linia partidului, a alocat aproape 30 de miliarde de dolari pentru angajarea și formarea de noi agenți ICE, iar agenția a demarat o campanie de angajări în care a utilizat liber sloganuri patriotice și, uneori, xenofobe, precum și stimulente precum bonusuri la semnarea contractului de până la 50.000 de dolari.

În ianuarie, DHS a anunțat că numărul de ofițeri și agenți ai agenției s-a dublat, ajungând la 22.000. Dar tacticile agresive ale ICE par să fi devenit o povară politică pentru Trump, a cărui popularitate în ceea ce privește imigrația a scăzut recent.

Un factor cheie al acestei scăderi a fost împușcarea lui Renee Good de către un agent ICE în Minneapolis luna trecută și deschiderea focului asupra lui Alex Pretti de către doi ofițeri de la patrulă de frontieră și Vamă și Protecție de Frontieră câteva săptămâni mai târziu. Democrații din Senatul SUA au răspuns la moartea lor blocând adoptarea legislației de finanțare a DHS – care supraveghează aceste agenții – până când majoritatea republicană din Congres va accepta cererile, inclusiv interzicerea purtării măștilor de către ofițeri, obligativitatea obținerii unui mandat judiciar înainte de a intra pe o proprietate privată și încetarea practicii de a opri pe stradă persoanele suspectate că sunt fără documente.

Liderii Partidului Republican au respins mai multe dintre condițiile lor, ceea ce a dus la închiderea DHS după expirarea autorizației de cheltuieli. Discuțiile între cele două părți continuă, dar deportările au continuat cu finanțare din partea legii One Big Beautiful Bill.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
kim jong un si fiica lui inspecteaza o racheta
1
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al...
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
2
Reacția lui Ilie Bolojan, după ce o diplomă de doctor a fost ruptă, în direct, la Digi24...
Russia Putin
3
Furibund, printre ofițerii FSB, Vladimir Putin lansează un scenariu despre Marea Neagră...
Militari ucraineni pe frontul din Donețk.
4
SUA au avertizat Ucraina să nu lovească interesele americane în atacurile asupra...
Viktor Orban
5
„O veste proastă pentru Europa”. Orban acuză liderii europeni că „au convenit cu Zelenski...
Surpriză uriașă: Shakira a luat o decizie complet neașteptată, după ce a fost condamnată la închisoare
Digi Sport
Surpriză uriașă: Shakira a luat o decizie complet neașteptată, după ce a fost condamnată la închisoare
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
marco rubio
Marco Rubio anunță „etapa următoare” pentru Venezuela după capturarea lui Maduro
JD Vance, vicepreședintele SUA
JD Vance afirmă că Donald Trump încă preferă soluţia diplomatică cu Iranul
insula Diego Garcia din arhipelagul Chagos
Marea Britanie suspendă acordul de restituire a insulelor Chagos către Mauritius
Navă spațială
Dragonul Divin, misteriosul avion spaţial autonom al Chinei, lansat în cea de-a 4-a misiune. Temeri că acesta e o armă antisatelit
Russia conducts nuclear triad drills involving ground, naval, air forces
Rusia amenință SUA că reluarea testelor nucleare poate declanșa un „efect de domino” periculos
Recomandările redacţiei
rares hopinca in studioul digi24
Primăria Sectorului 2 înființează o companie municipală, după ce un...
donald trump - noiembrie 2025
Donald Trump, invitat la București în luna mai, pentru Summitul B9...
sorin grindeanu
Grindeanu spune că va aplica decizia CEDO pentru recunoașterea...
racheta 9M729 rusia
Imagini din Ucraina, primele dovezi că Rusia a folosit în atacuri...
Ultimele știri
Digi24, cea mai citată sursă din media în luna ianuarie 2026
Ministrul Agriculturii: „România a devenit grânarul Europei. Cu 2,7 milioane de hectare irigate, nimeni nu ne va mai putea bate în UE”
Dorian Popa, condamnat definitiv la 8 luni de închisoare cu suspendare după ce a fost prins drogat la volan
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Pești din 26 februarie 2026. Secretele pot ieși la iveală
Cancan
Cristian Andrei rupe tăcerea la 3 luni după scandalul care a zguduit România: 'O femeie reușește să-l facă pe...
Fanatik.ro
Alexandru Chipciu, show la conferință! Șocat de imaginile cu Gabi Matei, jucătorul i-a răspuns lui Gigi...
editiadedimineata.ro
Armenia cere sprijinul UE pentru a contracara dezinformarea rusă înainte de alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Mai multe echipe implicate în dosarul pariurilor!? Președintele AFAN face lumină în cazul CS Păulești...
Adevărul
Planurile ascunse ale lui Putin. Ce urmărește Rusia dincolo de subjugarea Ucrainei și paralizarea UE. „Mergem...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
6 ani de la primul caz de coronavirus din Romania. Imaginile care au șocat o țară întreagă și ce a urmat
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După eliminarea din Champions League, Inter a ales între Chivu și Simeone și-i pune contractul pe masă
Pro FM
Are aproape 49 de ani, dar timpul stă în loc pentru ea. Natalia Oreiro, fabuloasă într-o rochie cu un...
Film Now
Baz Luhrmann, despre mariajul de 29 de ani cu Catherine Martin: „Este absolut real!” Ei duc vieți separate și...
Adevarul
Cel mai mare tunel de autostradă din România, ajuns la jumătate. Când va fi străpuns tunelul de pe Autostrada...
Newsweek
Înalta Curte a decis cine judecă procesele pentru anularea CASS la pensie. Un pensionar a recuperat deja banii
Digi FM
Ce a pățit o femeie după ce a trecut printr-un AVC: "Acum sunt tratată ca o imigrantă. Situația îmi frânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce femeile sunt mai friguroase decât bărbații. Iată explicația medicilor
Digi Animal World
Un bărbat din Italia și-a dresat câinele să arunce gunoiul în locul lui pentru a scăpa de amendă. Camerele...
Film Now
Fiul lui Audrey Hepburn susține că filmul cu Lily Collins nu i-ar fi plăcut celebrei sale mame: „Sper să...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...