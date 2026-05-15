Demisie neașteptată în Administrația Trump. Şeful Poliţiei de Frontieră şi-a părăsit brusc funcția. Val de plecări printre oficiali

Şeful Poliţiei de Frontieră a SUA, Michael Banks, şi-a dat brusc demisia joi, a anunţat un purtător de cuvânt al agenţiei, alăturându-se valului de plecări din ultimele luni ale oficialilor de rang înalt ai administraţiei Trump din domeniul imigraţiei, relatează Reuters.

Nu a fost oferit niciun motiv pentru plecarea lui Banks. Banks era un apropiat al fostei secretare a Securităţii Interne, Kristi Noem, care a fost concediată de Trump în martie, potrivit unui fost oficial al poliţiei de frontieră.

Banks, cel mai înalt oficial al agenţiei însărcinate cu securizarea frontierelor Americii, a fost numit în această funcţie de preşedintele Donald Trump în ianuarie 2025. El a lucrat în cadrul poliţiei de frontieră timp de două decenii înainte de a părăsi agenţia în 2023 şi de a deveni „ţarul frontierelor” pentru statul Texas, condus de republicani.

Pe fondul scăderii sprijinului public pentru strategia de imigraţie a lui Trump, plecarea lui Banks urmează plecării planificate a directorului interimar al Serviciului de Imigrare şi Vamă, Todd Lyons, la sfârşitul lunii, pensionării controversatului oficial al poliţiei de frontieră Gregory Bovino, în martie, şi extinderii autorităţii „ţarului frontierelor” de la Casa Albă, Tom Homan, pentru supravegherea operaţiunilor de aplicare a legii.

Săptămâna aceasta, administraţia a anunţat că David Venturella, un fost oficial al imigraţiei care a lucrat şi pentru compania privată de închisori GEO Group, îl va înlocui pe Lyons.

Trump a câştigat un nou mandat de preşedinte promiţând să ia măsuri dure împotriva trecerilor ilegale de frontieră, după ce milioane de persoane au trecut ilegal sub mandatul predecesorului său democrat, Joe Biden. Aproximativ 86.000 de imigranţi au fost arestaţi la frontieră în primul an al mandatului lui Trump, din februarie 2025 până în ianuarie 2026, în scădere faţă de 956.000 cu un an înainte, arată cifrele guvernului SUA.

Într-o declaraţie, comisarul Serviciului Vamal şi de Protecţie a Frontierelor al SUA, Rodney Scott, i-a mulţumit lui Banks pentru serviciile sale „în timpul uneia dintre cele mai dificile perioade pentru securitatea frontierelor”.

„În timpul mandatului său de şef, frontiera a fost transformată dintr-o zonă de haos în cea mai sigură frontieră înregistrată vreodată”, a spus Scott, care conduce agenţia-mamă a Patrulei de Frontieră.

În timpul mandatului lui Banks, administraţia Trump a trimis agenţi ai Poliţiei de Frontieră în marile oraşe americane, unde aceştia au folosit tactici agresive pentru a-i aresta pe cei suspectaţi de încălcarea legilor privind imigraţia intrând în conflict cu localnicii.

Banks a păstrat un profil discret în timpul operaţiunilor controversate la nivel de oraş. Bovino a condus în mod vizibil grupuri de agenţi prin oraşe guvernate de democraţi, inclusiv Los Angeles, Chicago şi Minneapolis.

În mesajul său de rămas bun adresat agenţilor, Banks a spus că va fi „pentru totdeauna cel mai mare apărător” al agenţiei sale.

