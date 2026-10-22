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Democrații care candidează în alegerile din SUA sunt vizați de o campanie de dezinformare a Rusiei, arată un raport al serviciilor

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midterms alegeri sua wisconsin
Foto: Profimedia Images
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Principalii lideri democraţi din comisiile de informaţii ale Congresului au declarat miercuri că au primit un briefing al serviciilor de informaţii potrivit căruia Rusia desfăşoară o campanie de dezinformare împotriva democraţilor care candidează la alegerile de la jumătatea mandatului de luna viitoare, relatează Reuters.

Declaraţiile senatorului Mark Warner şi ale lui Jim Himes, membru al Camerei Reprezentanţilor, vin în contextul în care preşedintele republican Donald Trump a relaxat, în ultimele săptămâni, sancţiunile economice împotriva Rusiei şi a intensificat presiunea asupra Ucrainei pentru a pune capăt luptei împotriva forţelor ruse.

Warner şi Himes au declarat reporterilor că nu pot dezvălui detalii despre ceea ce au aflat în cadrul unei şedinţe informative privind securitatea electorală pe care au solicitat-o directorului Serviciului Naţional de Informaţii, Jay Clayton, întrucât informaţiile sunt clasificate.

Totuşi, au afirmat ei, Rusia desfăşoară acelaşi tip de campanie de dezinformare online pe care comunitatea de informaţii a SUA a urmărit-o în alegerile americane din 2016, 2020 şi 2024.

„Şi situaţia actuală, aş spune, este că, după cum ştiţi, Rusia, la fel ca în ocazii anterioare, vizează democraţii”, a spus Warner. El a menţionat ştirile conform cărora democratul James Talarico, care candidează pentru Senatul SUA în Texas, şi senatorul Jon Ossoff, care candidează pentru realegere în Georgia, „sunt vizaţi în mod special” de reclame false create cu ajutorul inteligenţei artificiale.

Himes a spus, la rândul ău, că nu poate oferi detalii despre dezinformarea răspândită de Rusia, deoarece materialul este clasificat. El a adăugat însă că acest comportament al Moscovei este „acelaşi ca întotdeauna”.

„Ruşii cam aruncă cu tot ce au la îndemână”, a spus Himes. „Haos, nu aveţi încredere în maşinile voastre de vot etc”, a arătat el. În plus, „nu există niciun motiv să credem” că China nu a desfăşurat eforturi „extrem de ţintite”, aşa cum a făcut-o în trecut, pentru a influenţa alegătorii, a adăugat el.

Casa Albă, Biroul Directorului Serviciilor Naţionale de Informaţii şi Ambasada Rusiei nu au răspuns imediat la o solicitare de comentarii, dar, în trecut, Moscova a negat amestecul în alegerile din SUA. De asemenea, Beijingul a negat anterior că s-ar fi amestecat în alegerile din SUA, iar Ambasada Chinei la Washington a descris miercuri comentariul lui Himes drept „o acuzaţie falsă şi o calomnie gravă care s-a dovedit de mult a fi nefondată”, scrie Reuters.

Un sondaj recent realizat de Reuters/Ipsos a arătat că democraţii devansează republicanii în sondajele generice pentru Congres la nivel naţional, alimentând speranţele democraţilor de a recâştiga controlul asupra Camerei Reprezentanţilor şi, eventual, asupra Senatului.

Congresmenii şi-au exprimat îngrijorarea că Trump ar putea continua eforturile de a contesta rezultatele alegerilor, inclusiv prin susţinerea că infrastructura de vot a fost ţinta unor atacuri cibernetice din străinătate.

Himes a subliniat că nu există dovezi că vreo ţară ar putea pătrunde în sistemele electorale americane şi ar putea modifica rezultatele. „Nimic nu sugerează că ar exista măcar capacitatea sau intenţia de a interveni, în timp ce există un mediu de influenţă destul de robust”, a spus Himes.

Editor : A.C.

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