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Democrații din Camera Reprezentanților a SUA încearcă să blocheze acordul nuclear al lui Donald Trump cu Arabia Saudită

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donald trump Mohammed bin Salman
Prințul moștenitor și prim-ministrul Regatului Arabiei Saudite Mohammed bin Salman și președintele SUA Donald Trump vorbesc la Forumul de Investiții SUA-Arabia Saudită, 19 noiembrie 2025. Foto: Profimedia Images
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Democrații din Camera Reprezentanților a Statelor Unite și-au exprimat joi îngrijorarea cu privire la acordul nuclear civil încheiat de președintele Donald Trump cu Arabia Saudită și au declarat că au depus o rezoluție de dezaprobare prin care urmăresc să împiedice intrarea în vigoare a acordului, relatează Reuters.

Trump a trimis acordul propus către Congres în luna august, deschizând o perioadă de 90 de zile pentru examinarea acestuia de către parlamentari și oferindu-le acestora ocazia de a încerca să adopte o rezoluție de respingere.

Democrații și susținătorii neproliferării au criticat pactul nuclear pentru că nu interzice Arabiei Saudite să îmbogățească uraniu sau să reproceseze deșeuri nucleare, două căi potențiale către obținerea unei arme nucleare. Emiratele Arabe Unite au acceptat astfel de măsuri, cunoscute sub denumirea de standardul de aur, în cadrul acordului nuclear civil încheiat cu Washingtonul în 2009.

„O regiune deja afectată de conflicte și de o escaladare a tensiunilor nu are nevoie de o altă putere nucleară”, au declarat într-un comunicat cei patru democrați — deputatul Gregory Meeks din New York, liderul democraților din Comisia pentru afaceri externe a Camerei Reprezentanților; Brad Sherman și John Garamendi din California, precum și Don Beyer din Virginia.

Administrația Trump afirmă că acordul conține măsurile de neproliferare prevăzute de lege.

Nu este clar dacă Arabia Saudită va obține acordul fără a-și normaliza relațiile cu Israelul. Trump a afirmat că pactul va intra în vigoare numai dacă Riadul va face acest lucru, dar asistenții din Congres au declarat că în acord nu există nicio prevedere care să abordeze această chestiune.

Membrii Congresului au solicitat, de asemenea, ca întregul acord — inclusiv „scrisorile anexă” clasificate încheiate cu Arabia Saudită — să fie făcut public.

Acordul nuclear pe 30 de ani prevede construirea unor reactoare AP1000, un proiect în valoare de zeci de miliarde de dolari care ar aduce beneficii companiei Westinghouse, deținută în comun de Cameco, cu sediul în Canada, și de Brookfield Asset Management.

Nu se știe încă când Camera Reprezentanților ar putea vota asupra rezoluției. Miercuri, președintele Camerei, Mike Johnson, a trimis deputații acasă până după alegerile intermediare din 3 noiembrie.

În plus, deși Congresul a adoptat zeci de rezoluții de dezaprobare de-a lungul anilor, nicio rezoluție privind energia nucleară sau cooperarea nucleară civilă nu a fost vreodată adoptată.

În temeiul secțiunii 123 din Legea privind energia atomică din 1954, acordurile de cooperare nucleară în scopuri pașnice intră automat în vigoare după 90 de zile, în cazul în care Congresul nu a adoptat o rezoluție de respingere pentru a le bloca.

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Editor : A.M.G.

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