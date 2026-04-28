Democraţii din Congresul SUA încearcă din nou să limiteze prerogativele lui Trump privind operaţiunile militare

Congresul SUA. Foto: Profimedia

Congresul american votează marţi două rezoluţii menite să îl împiedice pe preşedintele republican Donald Trump să continue războiul din Iran sau să întreprindă o acţiune militară împotriva Cubei fără o autorizaţie prealabilă explicită din partea legislativului, după alte încercări de acest fel ale democraţilor, toate eşuate, relatează agenţia EFE.

Propunerea din Senat se referă la Cuba şi a fost impulsionată de senatorii democraţi Tim Kaine, Adam Schiff şi Ruben Gallego, care-l acuză pe Trump că, prin atacurile împotriva Iranului şi Venezuelei, a trecut peste autoritatea exclusivă a Congresului de a declara război.

În paralel, democraţii din Camera Reprezentanţilor încearcă să obţină votarea unei rezoluţii care să limiteze operaţiunile militare împotriva Iranului, cu numai câteva zile înainte de termenul limită dincolo de care preşedintele ar avea nevoie de autorizaţia din partea Congresului pentru a continua războiul întrerupt în prezent de un armistiţiu.

Ambele demersuri au ca bază legală rezoluţia privind puterile de război din 1973, ce acordă Congresului prerogativa de a aproba orice atac american în străinătate care nu este declarat oficial război, notează EFE, citată de Agerpres.

Totuşi, aproape fiecare preşedinte american din ultimele decenii a ignorat această rezoluţie, fiecare invocând autoritatea sa de comandant suprem al forţelor armate. Unii au cerut doar autorizaţii limitate pentru utilizarea forţei din partea Congresului, cum a fost cea care a servit drept bază pentru războiul din Irak din 2002.

Respectivul act din anul 1973 le mai impune preşedinţilor să retragă forţele americane din orice conflict neautorizat de Congres în termen de 60 de zile, termen ce poate fi prelungit cu 30 de zile dacă preşedintele motivează acţiunea printr-o necesitate militară imperativă.

Prin urmare, primul termen limită este 1 mai, la două luni de când SUA şi Israelul au lansat războiul împotriva Iranului.

Însă toate încercările anterioare ale democraţilor de a limita prerogativele militare ale preşedintelui Trump au eşuat în faţa majorităţii republicane, încercări ce s-au succedat după operaţiunea din 3 ianuarie prin care a fost capturat preşedintele venezuelean Nicolas Maduro.

Editor : Liviu Cojan

