Democrații îl acuză pe Donald Trump că folosește FBI ca poliție politică. „Pedeapsa cu moartea”, cerută de liderul de peste Ocean

Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein
Congresmeni democraţi americani îl acuză pe preşedintele republican Donald Trump de instrumentalizarea poliţiei federale (FBI) cu scopul de ”intimida” opoziţia, după deschiderea unei anchete împotriva lor şi în urma unor ameninţări ale locatarului Casei Albe.

”Preşedintele Trump foloseşte FBI-ul ca pe un instrument de intimidare şi hărţuire a membrilor Congresului”, au denunţat marţi, într-un comunicat comun, patru membri democraţi ai Camerei Reprezentanţlor care, împreună cu doi senatori democraţi, au publicat o înregistrare video în care au cerut militarilor şi agenţilor de informaţii să nu se supună ”ordinelor ilegale” ale lui Donald Trump, relatează AFP, potrivit news.ro.

”Nicio intimidare sau hărţuire nu ne va împiedica niciodată să ne facem munca şi să ne onorăm Constituţia (...). Nu ne vom lăsa intimidaţi. Nu ne vom resemna nicodată”, subliniază cei patru reprezentanţi democraţi.

”Brute mici”

”Faptul că preşedintele a ordonat FBI să ne ţintească este exact motivul pentru care am făcut acest video”, a scris pe X senatoarea Elissa Slotkin.

”El crede că poate instrumentaliza Guvernul federal împotriva presupuşilor săi inamici şi consideră că legile nu i se aplică nici lui şi nici cabinetului său. El foloseşte hărţuirea judiciară ca tactică de intimidare pentru a descuraja pe oricine să se exprime”, denunţă ea.

”Aceasta nu este America pe care o cunosc şi nu voi lăsa această nouă măsură a FBI să mă împiedice să-mi apăr ţara şi Constituţia noastră”, subliniază ea.

Luni, Departamentul american al Apărării a anunţat deschiderea unei anchete împotriva senatorului democrat din Arizona Mark Kelly, unul dintre autorii videoclipului incriminat, ameninţându-l pe acest fost pilor al Marinei (US Navy) şi astronaut cu Curtea Marţială.

Dacă această anchetă ”are ca scop să mă intimideze şi să intimideze alţi membri ai Congresului pentru a-i împiedica să-şi facă treaba şi să facă această adminstraţie să dea socoteală, acest lucru nu va funţciona”, a reacţionat într-un comunicat Mark Kelly.

”Am dat prea mult acestei ţări pentru ca să fiu redus la tăcere de nişte brute mici care-şi fac mai multe grijiri pentru propria lor putere decât să protejeze Constituţia”, apostrofează senatorul.

”Pedeapsa cu moartea”

Cei şase membri democraţi ai Congresului american - care au servit toţi în armată sau în spionaj - au publicat săptămîna trecută o înregistrare video în care afirmă că militarii şi agenţii de informaţii pot ”să refuze ordinele ilegale” ale casei Albe.

”Ameninţările împotriva Constituţiei noastre nu vin doar din străinătate, ci şi de aici, de acasă”, denunţau ei.

Mesajul lor a înfuriat Casa Albă.

Donald Trump i-a acuzat de ”COMPORTAMENT RĂZVRĂTIT, pasibil de pedeapsa cu MOARTEA”.

”TRĂDĂTORII CARE AU SPUS ARMATEI SĂ NU SE SUPUNĂ ORDINELOR MELE AR TREBUI SĂ FIE ÎN ÎNCHISOASE ACUM”, tuna sâmbătă, într-un mesaj, Donald Trump.

