Democraţii pregătesc restricții legislative asupra AI după ce au câștigat alegerile în SUA. Companiile tech au scăzut pe burse

Democraţii intenţionează să lanseze un val de acte normative asupra sistemelor de Inteligenţă Artificială (AI) şi dezvoltării centrelor de date, după ce vor prelua controlul asupra Congresului SUA în ianuarie, potrivit unor congresmeni, consilieri ai acestora şi activişti.

Un asemenea val legislativ va presupune o schimbare radicală faţă de perioada în care Congresul a fost condus de republicani, care s-au concentrat pe promovarea dezvoltării AI şi au refuzat să adopte legi menite să restricţioneze anumite aspecte ale acestei tehnologii, în pofida scepticismului alegătorilor faţă de extinderea rapidă a centrelor de date şi a consumului uriaş de energie al acestora.

Democraţii au în vedere să introducă proiecte de lege menite să protejeze consumatorii în faţa creşterii costului energiei electrice provocat de funcţionarea centrelor de date, să impună testarea independentă a sistemelor avansate de AI şi să clarifice situaţiile în care companiile din acest domeniu pot fi trase la răspundere pentru efectele nocive determinate de produsele lor, scrie Reuters, potrivit Agerpres.

Însă orice iniţiativă legislativă de acest fel s-ar putea lovi de obstacole majore atât timp cât preşedintele republican Donald Trump se află la Casa Albă şi îşi poate folosi dreptul de veto, mai ales că el a respins în mod repetat demersurile de stabilire a unor reglementări obligatorii pentru tehnologia AI.

Pentru anularea unui veto prezidenţial faţă de un proiect de lege este nevoie de o majoritate de două treimi în ambele camere ale Congresului, majoritate pe care democraţii nu o au.

Scăderi pe burse

Cu toate acestea, unii congresmeni democraţi şi activişti afirmă că preluarea controlului asupra comisiilor parlamentare va oferi Partidului Democrat o platformă pentru a promova diverse propuneri, a convoca manageri ai companiilor din domeniu şi a căuta sprijin pentru măsuri concrete.

Congresmanul Greg Casar, democrat din Texas şi preşedinte al „Congressional Progressive Caucus” (Grupul Progresist din Congres), a declarat deja că directorii companiilor de AI ar trebui chemaţi să depună mărturie sub jurământ.

Eventuale restricţii impuse de guvernul federal asupra dezvoltării AI ar putea afecta profiturile industriei, fie prin întârzierea lansării unor noi modele, fie prin obligarea companiilor să revizuiască modul de funcţionare a instrumentelor de AI, ca răspuns faţă de îngrijorările privind posibilele efecte nocive asupra oamenilor.

Acţiunile companiilor tehnologice au înregistrat joi o scădere drastică, pe fondul temerilor tot mai mari că noul Congres majoritar democrat va încetini dezvoltarea AI, dar şi ca urmare a îngrijorărilor că investiţiile masive de capital în acest domeniu nu vor produce randamentele aşteptate.

Democrații vor reglementare

Senatorul Chuck Schumer, democrat din New York şi care va deveni liderul majorităţii, a declarat joi că protejarea consumatorilor în faţa costurilor mai mari la energie generate de expansiunea rapidă a centrelor de date se va număra printre priorităţile sale pentru anul viitor.

La rândul ei, reprezentanta Lori Trahan din statul Massachusetts şi una dintre principalele voci ale Partidului Democrat în chestiunile legate de AI, intenţionează să promoveze o legislaţie care să impună evaluarea principalelor modele de AI de către experţi independenţi în ceea ce priveşte standardele de siguranţă. Aceeaşi membră a Camerei Reprezentanţilor va promova în plus o legislaţie menită să stabilească faptul că societăţile din domeniu vor putea fi trase la răspundere atunci când sistemele lor de AI au efecte nocive asupra oamenilor.

De asemenea membră a Camerei Reprezentanţilor, Zoe Lofgren, o democrată din California care aspiră la preşedinţia Comisiei pentru Ştiinţă a Camerei, a precizat că democraţii se vor concentra pe elaborarea unor „reglementări responsabile pentru AI, încurajând în acelaşi timp inovaţia”.

La rândul său, viitorul senator Abdul El-Sayed, un democrat din Michigan, a pledat în campania electorală pentru crearea unei agenţii independente care să supravegheze reglementarea AI şi care să aibă autoritatea de a monitoriza companiile tehnologice care dezvoltă această tehnologie.

Îngrijorarea cetăţenilor americani faţă de AI este deja ridicată. Potrivit unui sondaj Reuters publicat în octombrie, majoritatea alegătorilor americani consideră că administraţia Trump şi Congresul nu abordează cu destulă seriozitate riscurile asociate AI. Democraţii speră că această opinie l-ar putea determina pe Trump să accepte compromisuri în reglementarea AI.

Editor : B.P.