Departamentul de Justiție al SUA (DoJ) a ținut secrete unele documente din dosarele Epstein legate de acuzațiile că președintele Trump a abuzat sexual o minoră, potrivit unei anchete a National Public Radio (NPR). De asemenea, DoJ a eliminat unele documente din baza de date publică în care acuzațiile împotriva lui Jeffrey Epstein îl menționează și pe Trump.

Unele dosare nu au fost făcute publice, în ciuda unei legi care impune divulgarea lor. Acestea includ ceea ce pare a fi peste 50 de pagini de interviuri ale FBI, precum și note din conversații cu o femeie care l-a acuzat pe Trump de abuz sexual cu zeci de ani în urmă, când era minoră.

NPR a examinat mai multe seturi de numere de serie unice care apar înainte și după paginile în cauză, ștampilate pe documentele din baza de date a dosarelor Epstein, dosarele FBI, e-mailurile și jurnalele de documente descoperite în ultima tranșă de documente publicate la sfârșitul lunii ianuarie. Ancheta NPR a descoperit zeci de pagini care par să fie catalogate de Departamentul de Justiție, dar care nu sunt făcute publice.

Departamentul de Justiție a refuzat să răspundă la întrebările NPR cu privire la aceste dosare specifice, la conținutul lor și la motivul pentru care nu sunt publicate. După publicarea articolului, Departamentul de Justiție a contactat NPR, contestând modul în care au fost formulate răspunsurile sale la întrebări. Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Justiție, Natalie Baldassarre, a reiterat poziția DoJ potrivit căreia orice documente nepublicate sunt confidențiale, sunt duplicate sau se referă la o anchetă federală în curs.

În urma relatării NPR, membrul de rang înalt al Comitetului de Supraveghere al Camerei Reprezentanților, deputatul Robert Garcia, a dat publicității o declarație despre dosarele lipsă.

„Ieri, am examinat registrele de probe necenzurate de la Departamentul de Justiție. Democrații din Comitetul de Supraveghere pot confirma că DoJ pare să fi reținut ilegal interviurile FBI cu această supraviețuitoare care l-a acuzat pe președintele Trump de infracțiuni atroce”, a declarat Garcia.

Democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților au investigat deja această acuzație împotriva președintelui și vor deschide acum o anchetă paralelă cu privire la decizia DoJ de a nu publica aceste documente.

Alte dosare ascunse de ochii publicului se referă la o altă femeie care a fost martor cheie pentru acuzare în procesul penal al complicei lui Epstein, Ghislaine Maxwell, care ispășește o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru trafic sexual. Maxwell solicită clemență din partea lui Trump.

Unele dintre aceste documente au fost retrase pentru scurt timp și repuse online săptămâna trecută, în timp ce altele rămân ascunse, potrivit comparației efectuate de NPR între setul de date inițial din 30 ianuarie și metadatele documentelor din fișierele aflate în prezent pe site-ul web al Departamentului Justiției.

NPR nu numește victimele abuzurilor sexuale.

Când a fost solicitată să comenteze paginile lipsă și acuzațiile aduse președintelui, o purtătoare de cuvânt a Casei Albe a declarat pentru NPR că Trump „a făcut mai mult pentru victimele lui Epstein decât oricine înaintea lui”.

„Așa cum a spus președintele Trump, el a fost complet exonerat de orice legătură cu Epstein”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Abigail Jackson, într-o declarație pentru NPR. „Și prin publicarea a mii de pagini de documente, cooperarea cu cererea de citare a Comitetului de Supraveghere al Camerei Reprezentanților, semnarea Legii privind transparența dosarelor Epstein și solicitarea unor investigații suplimentare asupra prietenilor democrați ai lui Epstein, președintele Trump a făcut mai mult pentru victimele lui Epstein decât oricine înaintea lui. Între timp, democrați precum Hakeem Jeffries și Stacey Plaskett nu au explicat încă de ce au solicitat bani și întâlniri de la Epstein după ce acesta a fost condamnat pentru infracțiuni sexuale.”

Casa Albă a indicat anterior o declarație a Departamentului Justiției care spune că dosarele Epstein conțin „afirmații neadevărate și senzaționaliste” despre președinte.

Într-o scrisoare din 14 februarie adresată membrilor Congresului, publicată pentru prima dată de Politico, procurorul general Pam Bondi și procurorul general adjunct Todd Blanche insistă că nu au fost ascunse sau cenzurate documente „pe baza rușinii, prejudiciului reputațional sau sensibilității politice, inclusiv față de orice funcționar guvernamental, personalitate publică sau demnitar străin”.

Prima femeie îl acuză pe Trump de abuz sexual

Conform dosarelor recent publicate, în interiorul FBI au circulat acuzații legate de Epstein care îl menționează pe Trump la sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august 2025. Lista, colectată de la Centrul Național de Operațiuni împotriva Amenințărilor al FBI, includea numeroase acuzații scandaloase. Agenții au marcat majoritatea acuzațiilor ca fiind neverificabile sau necredibile.

Însă o pistă a fost trimisă la biroul FBI din Washington cu scopul de a organiza un interviu cu acuzatoarea. Informația a fost inclusă într-o prezentare PowerPoint internă care detaliază „numele proeminente” din anchetele Epstein și Maxwell din toamna trecută.

Femeia care l-a numit direct pe Trump în acuzația sa de abuz a susținut că, în jurul anului 1983, când avea aproximativ 13 ani, Epstein i l-a prezentat pe Trump, „care ulterior i-a forțat capul să se apropie de penisul său expus, pe care ea l-a mușcat. Ca răspuns, Trump i-a dat un pumn în cap și a dat-o afară”.

Din cele peste 3 milioane de pagini de dosare publicate de Departamentul de Justiție în ultimele luni, această acuzație specifică împotriva lui Trump apare doar în copiile listei de acuzații a FBI și în prezentarea DoJ.

Însă o analiză a registrelor dosarelor FBI și a documentelor predate lui Maxwell și avocaților ei în procesul penal împotriva ei indică un singur loc de unde ar fi putut proveni acuzația – și cât de serios au luat-o anchetatorii.

FBI-ul a intervievat-o de patru ori pe această acuzatoare a lui Trump și Epstein. Acest lucru reiese dintr-un „raport serial” al FBI-ului și dintr-o listă de materiale ale martorilor care nu au depus mărturie în cazul Maxwell, care au fost, de asemenea, publicate în temeiul Legii privind transparența dosarelor Epstein.

Doar prima interogare, efectuată la 24 iulie 2019, se află în baza de date publică. Această interogare nu menționează numele lui Trump.

Din cele 15 documente enumerate într-un registru al materialelor descoperite de Maxwell pentru acest prim acuzator, doar șapte se află în baza de date a dosarelor Epstein. Printre cele lipsă se numără și notele care însoțesc trei dintre interogări. Discrepanța din dosarul acuzatorului lui Trump a fost semnalată pentru prima dată de jurnalistul independent Roger Sollenberger.

Conform analizei NPR a trei seturi diferite de numere de serie ștampilate pe dosare, se pare că lipsesc 53 de pagini de documente și note ale interviurilor din baza de date publică Epstein.

În primul document al interviului, femeia a discutat despre modul în care Epstein a abuzat-o când era fetiță și, pentru a-l identifica anchetatorilor, a arătat o fotografie decupată a finanțatorului discreditat. Avocatul ei a spus că fotografia a fost decupată deoarece „era îngrijorată că ar putea implica alte persoane, în special pe cele cunoscute, din teama de represalii”.

Agenții FBI au remarcat că era o „fotografie larg distribuită” a lui Epstein cu Trump.

O femeie ale cărei detalii biografice și descrierea abuzurilor lui Epstein găsite în interviul FBI se potrivesc, de asemenea, cu detaliile dintr-un proces intentat de victimă. În dosarul din decembrie 2019, „Jane Doe 4” nu menționează numele lui Trump, iar femeia a renunțat voluntar la pretențiile sale împotriva lui Epstein în decembrie 2021.

Avocații acestei acuzatoare au refuzat să comenteze.

În altă parte a dosarelor Epstein publicate, cineva din FBI a scris pe 22 iulie 2025, înainte de compilarea listei și a prezentării de diapozitive, că numele lui Trump se afla în dosarele mai mari ale cazului și că „o victimă identificată a reclamat abuzul din partea lui Trump, dar în cele din urmă a refuzat să coopereze”.

A doua acuzatoare spune că l-a întâlnit pe Trump la Mar-a-Lago

Cealaltă femeie a cărei mențiune despre Trump este prezentarea DoJ a apărut în dosarele Maxwell descoperite luna trecută în ceea ce se numește lista de materiale Testifying Witness 3500.

În primul interviu din cele șase cu FBI-ul, realizat între septembrie 2019 și septembrie 2021, a doua femeie a detaliat modul în care abuzurile lui Epstein și Maxwell au început când ea avea aproximativ 13 ani și frecventa Centrul Interlochen pentru Arte și a descris cum, la un moment dat, Epstein a dus-o la clubul Mar-a-Lago al lui Trump pentru a-l întâlni.

„EPSTEIN i-a spus lui TRUMP: «Asta e bună, nu-i așa?», se arată în raportul interviului.

Într-un proces din 2020 împotriva reprezentanților lui Epstein și a lui Maxwell, a doua femeie a adăugat că ambii bărbați au râs și că ea „s-a simțit incomod, dar, la momentul respectiv, era prea tânără pentru a înțelege de ce”.

Interviul respectiv a fost eliminat din dosarele publice ale Departamentului Justiției la ceva timp după publicarea inițială din 30 ianuarie și a fost republicat pe 19 februarie, potrivit metadatelor documentului.

Departamentul Justiției a declarat pentru NPR că singurul motiv pentru care un dosar a fost eliminat temporar este că a fost semnalat de o victimă sau de avocatul acesteia pentru o revizuire suplimentară.

Mai multe interviuri ale FBI cu alte persoane se referă la întâlnirea celei de-a doua femei cu Trump în timp ce era minoră și era abuzată de Epstein. Un interviu în care Trump era menționat în treacăt a fost eliminat din baza de date publică și apoi repus săptămâna trecută, în timp ce un alt interviu cu mama femeii este încă offline. După publicare, Departamentul de Justiție a declarat că dosarul necesita redactări suplimentare și va fi republicat în curând.

În acea conversație, mama și-a amintit că a auzit că „un prinț și DONALD TRUMP au vizitat casa lui EPSTEIN”, ceea ce a făcut-o „să se gândească că, dacă ei sunt acolo, atunci cum ar putea EPSTEIN să fie un criminal”, potrivit copiei dosarului publicate inițial de NPR.

Posibila omisiune a fișierelor care menționează acuzațiile specifice ale acestor femei împotriva președintelui survine în contextul în care Departamentul de Justiție a avertizat cu privire la alte documente pe care le-a publicat integral și care includ ceea ce numește „afirmații neadevărate și senzaționaliste” despre Trump.

În același timp, Departamentul de Justiție a eliminat și a reîncărcat mii de pagini în ultimele săptămâni pentru a corecta numele victimelor redactate în mod necorespunzător. Acestea includ documente legate de acuzațiile celor două femei, care afirmă separat că aveau în jur de 13 ani când Epstein le-a abuzat pentru prima dată.

Robert Glassman, care o reprezintă pe femeia care a depus mărturie împotriva lui Maxwell, a criticat dur modul în care Departamentul de Justiție a gestionat dosarele Epstein.

„Toată această poveste este ridicolă”, a declarat el pentru NPR. „Departamentul de Justiție a primit ordin să facă publice informații pentru a asigura transparența cu privire la rețeaua criminală a lui Epstein și Maxwell. În schimb, au făcut publice numele victimelor curajoase care au luptat din greu timp de decenii pentru a rămâne anonime și în afara atenției publice. Indiferent dacă divulgarea a fost accidentală sau nu, aveau o singură sarcină de îndeplinit și nu au făcut-o.”

Un purtător de cuvânt al Departamentului Justiției a declarat pentru NPR că departamentul lucrează „non-stop” pentru a răspunde preocupărilor victimelor și pentru a se ocupa de redactarea suplimentară a informațiilor de identificare personală care au fost semnalate.

„Având în vedere termenul limită stabilit de Congres, s-au depus toate eforturile rezonabile pentru a revizui și redacta informațiile personale referitoare la victime și alte persoane private și pentru a proteja materialele sensibile de divulgare”, se arată în declarație. „Cu toate acestea, datorită volumului de informații implicate, acest site web poate conține totuși informații care includ în mod involuntar informații personale identificabile care nu sunt publice sau alt conținut sensibil, inclusiv chestiuni de natură sexuală.”

